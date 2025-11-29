Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija. Latina Tv

Después de más de dos semanas de tensiones públicas, declaraciones cruzadas y un clima mediático cargado, Paco Bazán y Melissa Linares finalmente llegaron a una conciliación por el bienestar de su hija menor.

La reunión, realizada en presencia de abogados y especialistas, permitió establecer nuevos acuerdos en torno a la pensión de alimentos y otros puntos que la madre consideraba esenciales para garantizar estabilidad emocional a la niña.

La conciliación se produjo 15 días después del primer encuentro fallido, en el que ambos salieron con expresiones completamente distintas: mientras Bazán abandonó el lugar “fresco como una lechuga”, Linares lució seria, visiblemente incómoda y sin confirmar si se había llegado a un acuerdo real.

Esta vez, a la salida de la cita, ambos fueron abordados por el programa 'Arriba mi Gente’, donde dieron breves declaraciones sobre el procedimiento y sus resultados.

“Todo está bien”: Paco Bazán se muestra satisfecho con el acuerdo

A su salida, Paco Bazán se mostró tranquilo y agradecido con la prensa por el interés en el caso. Con pocas palabras, el también exfutbolista confirmó que las negociaciones habían concluido: “Todo está bien, todo está en orden. Todo terminó. Muchas gracias”.

Aunque no dio detalles sobre las condiciones pactadas, su abogada indicó que el acuerdo se había realizado respetando estrictamente los derechos de la menor.

“Se ha firmado un acuerdo que es en bienestar 100% de la menor, de acuerdo a sus derechos y la obligación también de su padre”, señaló la representante legal.

Pamela López confirma acercamiento de Paco Bazán y lo chotea en vivo: “No pretendía nada, no era mi tipo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Melissa Linares: “Es más o menos lo que la niña necesita”

Melissa Linares, por su parte, también confirmó que la conciliación había concluido, aunque dejó claro que el camino no fue sencillo. Según contó, existieron condiciones impuestas por parte de Bazán durante las primeras negociaciones, pero ninguna terminó siendo efectiva.

“Presto sí, con algunas condiciones que al final no se dieron, pero ya está esto creo que conforme a más o menos lo que la niña necesita”, dijo el conductor.

La odontóloga evitó dar detalles sobre qué tipo de condiciones solicitó el conductor: “No puedo hablar de las condiciones, pero como te digo, ninguna se ha hecho efectiva”.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que uno de los puntos centrales fue el aumento de la pensión de alimentos, además de acuerdos orientados a garantizar que la menor pueda tener un padre presente en su vida. Sin embargo, Linares advirtió que, hasta el momento, Bazán no ha mostrado un intento real de acercamiento.

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija.

Melissa aclara: “La denuncia no es por celos, es por mi hija”

Previo a esta conciliación, Melissa Linares había dado un extenso testimonio en el programa 'Magaly TV La Firme’, donde explicó el verdadero motivo que la llevó a hacer públicas sus denuncias.

“Estoy cansada de ver a mi hija sufrir, no aguanto un día más ver cómo se le rompe el corazón“, dijo.

Con estas palabras, aseguró que su intención nunca fue exponer a Bazán por motivos sentimentales ni por celos hacia Susana Alvarado, actual pareja del conductor.

“Él está fuera de mi vida hace casi tres años. No, ¿por qué sería ahora? Esto es por mi hija”.

Según su testimonio, la menor lleva años enfrentando episodios de inestabilidad emocional debido a la falta de constancia y compromiso paterno.

Uno de los relatos más desgarradores de Linares fue el de las ocasiones en que la niña esperaba a su padre con ilusión, solo para descubrir que no acudiría.

“Verla dormir llorando, cuando tengo que ver su carita preguntándome: ‘Mamá, ¿por qué mis amigas tienen papá y yo no? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no me quiere?’ Ya me cansé”, reveló.

La odontóloga asegura que su hija ha sufrido reiterados episodios de desilusión, y que Bazán justificaba sus ausencias con mensajes que no se materializaban en hechos.

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos : “Estoy cansada de verla sufrir”. Video: Magaly TV La Firme

Melissa acusa a Paco Bazán de no cumplir con la pensión a su hija

Linares también explicó que la inestabilidad de Bazán no solo impacta emocionalmente a la menor, sino que afecta la dinámica económica y laboral del hogar.

“Los huecos que en teoría le toca cubrir con la niña generan un gasto en mi bolsillo, porque tengo que pagar niñera para poder trabajar,” dijo.

Asegura que jamás ha bloqueado el vínculo entre padre e hija, pero la falta de regularidad termina generando ansiedad en la menor y desorden en la rutina familiar.

Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares sobre pensión de alimentos: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”.