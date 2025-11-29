Mincul bloquea salida ilícita de 15 bienes arqueológicos con destino a España

Mincul impidió la salida ilícita de 15 bienes arqueológicos con destino a España.

Una operación del Ministerio de Cultura (Mincul), realizada junto a Sunat-Aduanas, frustró la salida ilícita de 15 bienes arqueológicos desde la terminal de Serpost en el distrito limeño de Los Olivos.

El hallazgo se dio durante la inspección de mercancías en los almacenes del courier, dentro de las acciones permanentes orientadas a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

Los especialistas interceptaron un envío que contenía diez piezas de cerámica prehispánica, entre ellas cuatro botellas, tres cántaros y tres figurillas escultóricas.

La relación incluye una estatuilla Cuchimilco con decoración bícroma y pintura facial, así como una botella decorada con motivos zoomorfos. Además, en el mismo cargamento se incautaron cinco esculturas de madera tallada que representan personajes antropomorfos.

La documentación vinculada a la encomienda tenía como remitente a una empresa de elaboración de artesanías con domicilio en Végueta, provincia de Huaura, región Lima.

El destino declarado del lote era la ciudad de Albacete, en España, a través del servicio Exporta Fácil de Serpost.

Procedimientos y protección del patrimonio recuperado

Los bienes recuperados fueron trasladados a la sede central del Ministerio de Cultura para su evaluación y protección. El equipo de la Dirección de Recuperaciones, dependiente de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, elaboró el acta correspondiente y dispuso acciones para resguardar la integridad física y legal de las piezas, en cumplimiento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Las piezas arqueológicas pertenecen a culturas de la Costa Central y Norte del Perú. La operación forma parte del trabajo preventivo y de capacitación permanente que dirige la Dirección de Recuperaciones, en coordinación con entidades aliadas, incluidas Sunat-Aduanas, para reforzar los controles en la lucha contra la exportación ilegal de bienes culturales.

El Ministerio de Cultura exhorta a la ciudadanía a colaborar con la protección del patrimonio cultural y reportar cualquier hallazgo o situación irregular a los canales habilitados, como el número de WhatsApp 976 066 977, el correo atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o la plataforma oficial de la institución.

31 bienes recuperados

Hace un mes, la cartera de Cultura participó en la repatriación de 31 bienes arqueológicos que habían salido de manera irregular de Perú y se encontraban en Estados Unidos.

La entrega de las piezas, compuesta por objetos de cerámica prehispánica, restos óseos y un collar de cuentas líticas, se realizó gracias a la acción voluntaria de ciudadanos estadounidenses ante delegaciones diplomáticas peruanas.

El lote incluye 22 piezas cerámicas de culturas como Chancay, Chachapoyas y Vicús, así como restos humanos, entre ellos cráneos y huesos largos, asociados a sitios arqueológicos de Huarochirí y Lambayeque, según especialistas del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.

La recuperación fue coordinada por especialistas de la Dirección de Recuperaciones y de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, junto al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La devolución formal se programó para el Palacio de Torre Tagle, donde las piezas serán recibidas oficialmente por el Mincul. Esta iniciativa se enmarca en la política estatal de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.