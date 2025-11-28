Este es el gato andino, escurridizo guardián de los Andes y protagonista de una moneda de un sol creada para impulsar su conservación

Ejemplar adulto de gato andino, especie en peligro crítico. Foto: Alianza Gato Andino

El gato andino es uno de los felinos más singulares y vulnerables de Sudamérica, con una presencia especialmente relevante en el Perú. Su escasa población y hábitat restringido lo han convertido en foco de atención para científicos, conservacionistas y comunidades locales, que reconocen su importancia ecológica y cultural. La reciente valorización de este felino en la numismática nacional refuerza el compromiso con su protección.

Este felino silvestre destaca por su adaptación a las alturas andinas, donde las condiciones ambientales son extremas. El gato montés andino (Leopardus andinus) mide entre 60 y 70 centímetros de longitud, posee una cola gruesa casi de igual tamaño que el cuerpo y alcanza un peso de 4,5 a 6,8 kilogramos. Su pelaje plateado con rosetas oscuras le otorga un camuflaje eficaz entre las rocas y nevados de su entorno.

Las diferencias respecto al conocido gato andino (Leopardus jacobita) son relevantes en el patrón facial y en la estructura de las patas y orejas. Presenta anillos oculares blancos y carece de franjas verticales uniformes en las extremidades delanteras. Su cuerpo compacto y denso pelaje son adaptaciones esenciales para sobrevivir en hábitats donde las temperaturas son constantemente bajas.

De los relatos locales a la confirmación genética

De acuerdo con el portal especialido Animals Around The Globe, el reconocimiento del gato montés andino fue posible gracias a relatos de comunidades indígenas y años de labor científica en campos de alta montaña. Biólogos que trabajaban en Perú y Bolivia comenzaron a notar registros de un felino distinto al ya documentado, lo que impulsó el uso de cámaras trampa en zonas remotas por encima de los 4.000 metros de altitud.

La obtención de imágenes inéditas en 2018 confirmó la presencia de una especie diferente. Las muestras genéticas, analizadas posteriormente en laboratorios especializados, mostraron divergencias suficientes respecto a otros felinos sudamericanos. Estos resultados permitieron clasificar al Leopardus andinus como una nueva especie para la ciencia, con un linaje apartado desde hace aproximadamente 1,2 millones de años.

El avance en las técnicas genéticas ha sido fundamental para distinguir al gato montés andino. El análisis de ADN realizado con muestras de pelo y excrementos recolectados en el campo ha proporcionado datos clave sobre su historia evolutiva y ha demostrado que aún existen mamíferos desconocidos en los Andes.

Hábitat, dieta y territorio del gato montés andino

La distribución del gato montés andino está limitada a áreas específicas de los Andes del sur de Perú, oeste de Bolivia y posiblemente regiones vecinas de Chile y Argentina. Se localiza principalmente en ecosistemas de puna y páramo, entre 4.000 y 5.000 metros de altitud, lo que explica en parte su difícil observación y limitada información disponible.

Un ejemplar de gato andino, fotografiado en la puna peruana. Foto: Wikipedia

En su rol ecológico, este felino es un depredador efectivo de roedores, aves y, esporádicamente, chinchillas de montaña. Su comportamiento es mayormente solitario, con territorios individuales que abarcan de diez a quince kilómetros cuadrados. Frecuentemente marca su territorio y demuestra gran agilidad al desplazarse por zonas rocosas y pendientes pronunciadas.

Las observaciones indican una actividad crepuscular, cazando al amanecer y al atardecer para adaptarse a las temperaturas extremas. El cuidado materno es extenso, permitiendo que las crías aprendan estrategias de supervivencia en un entorno hostil. Los juveniles permanecen junto a sus madres hasta por doce meses antes de independizarse.

Los retos de la conservación del gato andino

La supervivencia del gato andino enfrenta retos significativos. Se estima que hay menos de 2.500 individuos adultos en toda su distribución, con subpoblaciones muy fragmentadas. Las amenazas incluyen la pérdida y degradación del hábitat debido a la minería, la expansión agrícola, el cambio climático y la caza por parte de comunidades que lo ven como riesgo para el ganado.

Avances tecnológicos como las cámaras trampa y los collares GPS han mejorado el monitoreo de la especie. Campañas de educación y sensibilización en comunidades altoandinas buscan reducir la persecución y aumentar la valoración del felino como símbolo de la riqueza natural de la región.

Gato andino desplazándose por su hábitat altoandino. Foto: Mongabay Latam

El gato andino en la cosmovisión quechua y aymara

Para los pueblos quechuas y aymaras, el gato andino representa fertilidad, protección y conexión con los espíritus de las montañas. Tradiciones ancestrales dan cuenta de su figura en relatos, mitos y textiles, donde el felino aparece como mensajero de buenos augurios o advertencias sobre el clima.

El conocimiento sobre esta especie ha perdurado en la memoria colectiva gracias a la transmisión oral y la representación en arte tradicional. En áreas cercanas a lagos importantes como el Titicaca, su presencia en el imaginario popular refuerza el vínculo espiritual y la importancia de conservarlo para las generaciones futuras.

Etnógrafos y biólogos han documentado relatos que confirman la distinción de este felino en la cosmovisión andina, lo que facilita el trabajo conjunto en la protección de su hábitat. La figura del gato andino ha llegado a ser considerada un emblema de identidad regional.

La imagen del gato andino en la moneda de un sol

El lanzamiento de la moneda de un sol con la imagen del gato andino en 2019 consolidó su condición de símbolo nacional. La pieza, parte de la serie “Fauna Silvestre Amenazada del Perú”, buscaba sensibilizar sobre la conservación de especies en riesgo y resalta su valor patrimonial.

Moneda de un sol dedicada al gato andino, parte de la serie “Fauna Silvestre Amenazada del Perú”. Foto. Composición Infobae Perú

En el reverso de la moneda se aprecia al gato andino sobre formaciones rocosas, acompañado por el nombre científico y símbolos representativos. Su emisión ha contribuido a elevar el perfil de la especie y a fortalecer el mensaje de protección de la fauna nativa entre la ciudadanía.

La inclusión en la serie numismática ha impulsado iniciativas de educación ambiental y campañas que unen esfuerzos estatales, científicos y sociales. Por medio de estas acciones, el Perú reconoce y difunde el papel fundamental del gato andino en los ecosistemas altoandinos y en la identidad colectiva del país.