JetSmart se pronuncia por alerta global de Airbus sobre fallo en el sistema de sus aviones A320 por radiación solar

Aerolínea confirma cumplimiento de medidas de seguridad solicitadas por Airbus y EASA. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

JetSmart Airlines informó que ya ejecuta el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), luego de que ambas entidades emitieran una Directiva de Aeronavegabilidad por un fallo detectado en el sistema de control de vuelo de aeronaves A320. La alerta global está vinculada a la posible interferencia que la radiación solar intensa puede generar en componentes críticos, lo que llevó al fabricante a requerir la aplicación inmediata de revisiones y ajustes técnicos.

En su comunicado, la aerolínea detalló que estas tareas avanzan sin contratiempos y dentro de los procedimientos oficiales. JetSmart indicó que “el proceso de actualización técnica solicitado por Airbus y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA)… avanza según lo programado y cumpliendo plenamente con las directrices correspondientes”, enfatizando que está siguiendo cada una de las indicaciones señaladas por el fabricante y por la autoridad aeronáutica internacional.

empresa JetSmart

Vuelos continúan con normalidad

La compañía también aseguró que sus itinerarios no se han visto afectados por la aplicación de estas medidas técnicas. Según precisó, “a la fecha, la aerolínea confirma que las operaciones se mantienen normales y sin impacto en los itinerarios de los vuelos”, descartando cualquier alteración en el servicio programado. JetSmart remarcó que esta fase se desarrolla dentro de los plazos fijados por Airbus y EASA, manteniendo la prioridad operacional en la seguridad.

Asimismo, reafirmó que “todas las acciones se han desarrollado dentro de los tiempos definidos por las autoridades y el fabricante, manteniendo la seguridad como su principal prioridad operacional”, subrayando que se trata de un proceso técnico preventivo que forma parte de los estándares internacionales de aeronavegabilidad.

Finalmente, JetSmart confirmó que continuará supervisando el avance de las acciones exigidas bajo la Directiva de Aeronavegabilidad. En su mensaje, señaló que “la compañía continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad relevante conforme avance este proceso”, según los protocolos establecidos por las autoridades.

JetSmart se pronuncia por alerta de Airbus. (Foto: JetSmart)

Alerta de Airbus por aviones A320

Airbus emitió una alerta global para todos los operadores de la familia A320 y A320neo, tras determinar que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos de los sistemas de control de vuelo. El fabricante precisó que cerca de 6.000 aeronaves podrían estar expuestas a esta vulnerabilidad, lo que obliga a realizar una revisión técnica inmediata. La compañía advirtió que estas inspecciones podrían generar ajustes en la programación de vuelos y afectar especialmente a aerolíneas cuya flota está compuesta mayoritariamente por aviones de esta familia.

De acuerdo con el comunicado emitido este viernes, “el análisis de un evento reciente que involucra a una aeronave de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Airbus explicó que el hallazgo surgió tras revisar un incidente reciente que evidenció la posibilidad de interferencia solar en determinados componentes. Ante ello, instó a los operadores a aplicar de inmediato las protecciones de software y hardware disponibles para asegurar la estabilidad de las aeronaves.

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Airbus se muestra en el exterior de las instalaciones de Airbus en Saint-Nazaire, Francia. 7 de noviembre de 2023. REUTERS/Stephane Mahe/Archivo

La compañía informó que esta advertencia derivará en una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia que será emitida por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA). Airbus reconoció que la implementación de estas medidas podría causar “trastornos operativos” y pidió disculpas por las posibles afectaciones a los pasajeros. Además, reiteró que trabajará junto a aerolíneas y autoridades para ejecutar las acciones requeridas, manteniendo la seguridad como su “prioridad número uno y absoluta”.