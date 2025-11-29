Hinchas de Flamengo varados en Cusco tras cancelación de vuelo a Lima: no llegarán para la final de la Copa Libertadores

Hinchas de Flamengo y Palmeiras quedaron varados en Cusco tras cancelación de vuelo a Lima | Video: Vittor Matos

La previa de la final de la Copa Libertadores 2025 tuvo un episodio inesperado para decenas de hinchas de Flamengo y Palmeiras que viajaban desde Cusco hacia Lima. La aerolínea Latam canceló el vuelo LA2222, generando malestar en los aficionados quienes permanecieron preocupados y casi imposibilitados de poder asistir a la final en el Estado Monumental (Ate).

Según la información, el vuelo estaba programado para partir a las 00:05 del sábado 29 de noviembre y aterrizar alrededor de la 01:30 en la capital peruana, con tiempo suficiente para asistir al encuentro en el estadio del distrito limeño de Ate, previsto para las 16:00 horas. Sin embargo, la compañía reprogramó el vuelo para las 22:00, es decir, después de la gran final.

La periodista brasileña Raisa Simplicio informó en su cuenta de X que los aficionados afectados “están presos en Cusco” debido a la repentina medida, adoptada bajo la justificación de un “evento externo”. La notificación oficial, enviada por Latam a los pasajeros, lamenta el inconveniente y ofrece como alternativas la reprogramación o el reembolso del billete, aunque ninguna opción permite arribar a tiempo para presenciar el partido.

“Torcedores do Flamengo estão presos em Cusco após a Latam cancelar um voo rumo a Lima, que sairia às 00h05 e foi remarcado para às 22h de sábado, ou seja, depois da final da Libertadores”, comunicó Simplicio en redes sociales.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras quedaron varados en Cusco tras la cancelación de vuelo de Latam hacia Lima para la final de la Copa Libertadores 2025 | Foto captura: Raisa Simplicio

En la imagen difundida por los propios pasajeros se observa el mensaje de Latam informando sobre la cancelación y detallando los nuevos horarios, generando malestar y frustración entre los afectados, quienes hicieron un gran esfuerzo para acompañar al equipo en la cita continental.

Un hincha relató desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, que al parecer no fue el único vuelo cancelado. “Cambiaron nuestro vuelo para las siete de la noche del día siguiente, siendo que el partido es a las cinco (...). Todos estamos muy indignados con la situación, cansados, con hambre, con frío. La ciudad no ofrece mucho soporte ni infraestructura. Lo que hicieron con nosotros fue una injusticia”, manifestó el aficionado contra Latam, reflejando el malestar generalizado entre los afectados.

Nuevo vuelo

Simplicio informó más tarde que, respecto a los hinchas que tuvieron cancelados sus vuelos de Cusco a Lima ayer, Latam reprogramó las salidas y muchos fueron reasignados a vuelos hoy a las 12:00 y 13:00 horas, por lo que llegarán a Lima justo antes del partido. Sin embargo, algunos temen no poder llegar al estadio a las 16:00 por posibles demoras.

Cabe mencionar que la fiebre por la final de la Copa Libertadores 2025 se hizo evidente en las calles de Lima, especialmente en los distritos de Miraflores y Barranco. Muchos hinchas de ambos equipos arribaron a la capital peruana en vuelos programados con varios días de anticipación, mientras que otros recorrieron largas distancias por vía terrestre, cruzando la extensa frontera entre Perú y Brasil, e incluso optando por ingresar primero por Bolivia o Chile. También se observó el arribo de aficionados mediante cruces fluviales.

Se estima que alrededor de 80.000 personas llenarán hoy el estadio de la capital, reflejando el impacto y la magnitud del evento.