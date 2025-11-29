Perú

Hinchas de Flamengo varados en Cusco tras cancelación de vuelo a Lima: no llegarán para la final de la Copa Libertadores

La aerolínea Latam sorprendió a la hinchada de Flamengo y Palmeiras con la cancelación de su vuelo, ofreciendo la opción de reembolso o reprogramación para las 22:00, es decir, horas después de la final

Guardar
Hinchas de Flamengo y Palmeiras quedaron varados en Cusco tras cancelación de vuelo a Lima | Video: Vittor Matos

La previa de la final de la Copa Libertadores 2025 tuvo un episodio inesperado para decenas de hinchas de Flamengo y Palmeiras que viajaban desde Cusco hacia Lima. La aerolínea Latam canceló el vuelo LA2222, generando malestar en los aficionados quienes permanecieron preocupados y casi imposibilitados de poder asistir a la final en el Estado Monumental (Ate).

Según la información, el vuelo estaba programado para partir a las 00:05 del sábado 29 de noviembre y aterrizar alrededor de la 01:30 en la capital peruana, con tiempo suficiente para asistir al encuentro en el estadio del distrito limeño de Ate, previsto para las 16:00 horas. Sin embargo, la compañía reprogramó el vuelo para las 22:00, es decir, después de la gran final.

La periodista brasileña Raisa Simplicio informó en su cuenta de X que los aficionados afectados “están presos en Cusco” debido a la repentina medida, adoptada bajo la justificación de un “evento externo”. La notificación oficial, enviada por Latam a los pasajeros, lamenta el inconveniente y ofrece como alternativas la reprogramación o el reembolso del billete, aunque ninguna opción permite arribar a tiempo para presenciar el partido.

“Torcedores do Flamengo estão presos em Cusco após a Latam cancelar um voo rumo a Lima, que sairia às 00h05 e foi remarcado para às 22h de sábado, ou seja, depois da final da Libertadores”, comunicó Simplicio en redes sociales.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras
Hinchas de Flamengo y Palmeiras quedaron varados en Cusco tras la cancelación de vuelo de Latam hacia Lima para la final de la Copa Libertadores 2025 | Foto captura: Raisa Simplicio

En la imagen difundida por los propios pasajeros se observa el mensaje de Latam informando sobre la cancelación y detallando los nuevos horarios, generando malestar y frustración entre los afectados, quienes hicieron un gran esfuerzo para acompañar al equipo en la cita continental.

Un hincha relató desde el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en Cusco, que al parecer no fue el único vuelo cancelado. “Cambiaron nuestro vuelo para las siete de la noche del día siguiente, siendo que el partido es a las cinco (...). Todos estamos muy indignados con la situación, cansados, con hambre, con frío. La ciudad no ofrece mucho soporte ni infraestructura. Lo que hicieron con nosotros fue una injusticia”, manifestó el aficionado contra Latam, reflejando el malestar generalizado entre los afectados.

Nuevo vuelo

Simplicio informó más tarde que, respecto a los hinchas que tuvieron cancelados sus vuelos de Cusco a Lima ayer, Latam reprogramó las salidas y muchos fueron reasignados a vuelos hoy a las 12:00 y 13:00 horas, por lo que llegarán a Lima justo antes del partido. Sin embargo, algunos temen no poder llegar al estadio a las 16:00 por posibles demoras.

Cabe mencionar que la fiebre por la final de la Copa Libertadores 2025 se hizo evidente en las calles de Lima, especialmente en los distritos de Miraflores y Barranco. Muchos hinchas de ambos equipos arribaron a la capital peruana en vuelos programados con varios días de anticipación, mientras que otros recorrieron largas distancias por vía terrestre, cruzando la extensa frontera entre Perú y Brasil, e incluso optando por ingresar primero por Bolivia o Chile. También se observó el arribo de aficionados mediante cruces fluviales.

Se estima que alrededor de 80.000 personas llenarán hoy el estadio de la capital, reflejando el impacto y la magnitud del evento.

Temas Relacionados

FlamengoPalmeirasCopa Libertadores 2025vuelos LatamCuscoLimaperu-noticias

Más Noticias

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa antes de jugar una ‘pichanga’ en Villa El Salvador

El joven Jean Pierre Bernaute Domínguez, de 27 años, fue atacado por dos sujetos armados cuando se encontraba con su esposa en su vehículo

Asesinan a exfutbolista frente a

ATU abre nueva ruta hacia Surco y Chorrillos para el servicio especial Bus Stage en la Costa Verde

Por primera vez, el servicio especial Bus Stage contará con una ruta directa desde Costa 21 hasta Surco y Chorrillos, implementada por la ATU para cubrir la demanda tras los grandes eventos musicales de este fin de semana

ATU abre nueva ruta hacia

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las latinas con la misión de asegurar el triunfo para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Universitario vs Olva Latino EN

BCRP compró más de US$ 500 millones en noviembre, por primera vez desde la pandemia: ¿Por qué?

Cinco compras de dólares realizó el Banco Central de Reserva del Perú, que llegaron a acumular US$ 510 millones. ¿Por qué lo hizo?

BCRP compró más de US$

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

La conductora de espectáculos advirtió sobre el peligro de propagar rumores infundados en redes sociales, calificó como irresponsable la viralización de chismes anónimos e hizo un llamado a la ética en la comunicación digital.

Magaly Medina rechaza rumores sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú debe dar salvoconducto a

Perú debe dar salvoconducto a migrantes que se encuentra varados en la frontera con Chile, propone senador electo

PJ declara fundado habeas corpus de Ollanta Humala: ¿Expresidente saldrá de prisión?

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina rechaza rumores sobre

Magaly Medina rechaza rumores sobre Ethel Pozo y su supuesta relación con Yaco Eskenazi: “Infelices, chismes de cotorra”

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

DEPORTES

Universitario vs Olva Latino EN

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Así fue la fiesta rojinegra del Flamengo en Lima: hinchas tomaron parques, centros comerciales y calles previo a la final de la Copa Libertadores

Sebastián Britos increpó a periodista por su sorpresiva salida de Universitario: “¿Es joda? Me acabo de enterar”