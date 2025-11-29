Perú

Así luce el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores 2025

El recinto de Ate se prepara antes de la gran definición continental, mientras miles de seguidores brasileños y peruanos viven la previa en calles y zonas claves de la capital peruana

Guardar
Final de la Libertadores 2025:
Final de la Libertadores 2025: así luce el Estadio Monumental antes de Palmeiras vs Flamengo| Daniel Bracamonte (Andina)

A pocas horas de la final de la Copa Libertadores 2025, el Estadio Monumental de Ate muestra un imponente escenario listo para recibir uno de los partidos más esperados del fútbol sudamericano. En la imagen aérea se aprecia el césped, los anillos de tribunas acondicionados y el amplio despliegue logístico que rodea el recinto, donde ya se instalan unidades móviles, zonas de prensa y accesos especiales para el operativo de seguridad.

El operativo de organización abarca ajustes en la señalización exterior, refuerzo en los controles de ingreso y el acondicionamiento de espacios específicos para la cobertura mediática internacional. La presencia de equipos técnicos sobre el campo confirma el alistamiento de transmisiones en alta definición, mientras áreas exclusivas para patrocinadores y autoridades ya delimitan un sector diferencial dentro del estadio.

El Monumental de Lima listo
El Monumental de Lima listo para la final de la Libertadores, Palmeiras y Flamengo buscan la gloria| Daniel Bracamonte (Andina)

Este sábado, a las 16:00 horas, Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en Lima con un objetivo histórico: convertirse en el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, un título que podría redefinir el dominio reciente de Brasil en el torneo.

En los alrededores del Monumental, la seguridad se refuerza con dispositivos especiales y mayor presencia de personal de control, mientras se habilitan rutas diferenciadas para delegaciones, prensa y espectadores. El dispositivo contempla también puntos de hidratación y asistencia médica en distintos sectores del recinto.

El Monumental de Lima listo
El Monumental de Lima listo para la final de la Libertadores, Palmeiras y Flamengo buscan la gloria| Daniel Bracamonte (Andina)

Travesía de los hinchas

Un grupo de seguidores del Palmeiras arribó a Lima tras un largo viaje en autobús de más de 4.000 kilómetros desde San Pablo. La travesía, que se extendió por cinco días, incluyó el paso por Brasil y Bolivia antes de ingresar finalmente a Perú. La caravana estuvo compuesta por varios autobuses repletos de hinchas ansiosos por ver a su equipo en la final del torneo continental.

Al llegar al distrito de Miraflores, los fanáticos fueron recibidos en un ambiente festivo. Cánticos, banderas y tambores acompañaron el desembarco de los pasajeros, quienes mostraron su alegría sin importar el cansancio acumulado durante el trayecto.

El Monumental de Lima listo
El Monumental de Lima listo para la final de la Libertadores, Palmeiras y Flamengo buscan la gloria| Daniel Bracamonte (Andina)

El lugar se transformó en un punto de encuentro marcado por la música y el color verde característico del club brasileño. Los seguidores señalaron que el esfuerzo del viaje representa su compromiso con el equipo y la pasión que sienten por los colores de Palmeiras.

¿Dónde ver el partido en Lima?

Diversos distritos limeños han organizado la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos, ofreciendo a los hinchas una opción gratuita y segura para seguir el esperado encuentro.

En el distrito de Miraflores, el emblemático Parque Kennedy ha sido seleccionado como el lugar central donde se congregarán los seguidores del fútbol. Este parque, situado en el corazón de la zona, es reconocido como un punto habitual de reunión y promete convertirse en el epicentro de la celebración deportiva.

Por su parte, San Juan de Lurigancho, considerado uno de los sectores más densamente poblados de la capital peruana, dispondrá de la explanada del Gran Mercado Mayorista para la transmisión del partido. Esta elección busca facilitar el acceso a un gran número de vecinos, permitiendo que la comunidad disfrute del evento en un entorno amplio y adecuado.

En Jesús María, la Plaza San José será el espacio destinado para quienes deseen vivir la final en compañía de otros aficionados. La iniciativa de las autoridades de estos distritos responde a la intención de crear ambientes controlados y accesibles, donde la seguridad y la gratuidad sean los principales atractivos para los asistentes.

<br>

Temas Relacionados

peru-noticiasPerú-deportesEstadio MonumentalCopa Libertadores 2025PalmeirasFlamengo

Más Noticias

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se viviá en Lima

La fiesta de la final

Navidad 2025: Estos son los panetones más baratos, sus precios y dónde comprarlos

Los modelos analizados incluyen panes de 800 y 900 gramos, ya que son los pesos que más adquieren los clientes, además de los chocotón

Navidad 2025: Estos son los

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima

La final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras se vivirá a lo grande en Lima este sábado: varios distritos instalarán pantallas gigantes para que los hinchas disfruten el histórico duelo brasileño en espacios públicos y seguros

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde

Bono de S/100 confirmado con aprobación del Presupuesto Público 2026: Los beneficiarios

La bonificación excepcional se pagará en enero de 2026 para diversos regímenes, pero hay algunas condiciones para la entrega

Bono de S/100 confirmado con

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

El conductor peruano compartió aspectos poco conocidos de su relación de pareja y describió cómo intervino ante opiniones de figuras del espectáculo sobre la madre de sus hijos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Trenes de Rafael López Aliaga

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

Wilson Soto da marcha atrás y retira proyecto que exigía título profesional a influencers para difundir información

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

ENTRETENIMIENTO

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija

Valentino Palacios preocupa a sus seguidores tras sufrir grave intoxicación: así evoluciona su estado de salud

DEPORTES

La fiesta de la final

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima

Universitario vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fiesta rojinegra del Flamengo en Lima: mar de hinchas tomaron parques, centros comerciales y calles previo a la final de la Copa Libertadores

Buses con hinchas del Palmeiras que tardaron 5 días en llegar a Lima fueron recibidos con cánticos y una verdadera fiesta en Miraflores