Así luce el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Final de la Libertadores 2025: así luce el Estadio Monumental antes de Palmeiras vs Flamengo| Daniel Bracamonte (Andina)

A pocas horas de la final de la Copa Libertadores 2025, el Estadio Monumental de Ate muestra un imponente escenario listo para recibir uno de los partidos más esperados del fútbol sudamericano. En la imagen aérea se aprecia el césped, los anillos de tribunas acondicionados y el amplio despliegue logístico que rodea el recinto, donde ya se instalan unidades móviles, zonas de prensa y accesos especiales para el operativo de seguridad.

El operativo de organización abarca ajustes en la señalización exterior, refuerzo en los controles de ingreso y el acondicionamiento de espacios específicos para la cobertura mediática internacional. La presencia de equipos técnicos sobre el campo confirma el alistamiento de transmisiones en alta definición, mientras áreas exclusivas para patrocinadores y autoridades ya delimitan un sector diferencial dentro del estadio.

Este sábado, a las 16:00 horas, Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en Lima con un objetivo histórico: convertirse en el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, un título que podría redefinir el dominio reciente de Brasil en el torneo.

En los alrededores del Monumental, la seguridad se refuerza con dispositivos especiales y mayor presencia de personal de control, mientras se habilitan rutas diferenciadas para delegaciones, prensa y espectadores. El dispositivo contempla también puntos de hidratación y asistencia médica en distintos sectores del recinto.

Travesía de los hinchas

Un grupo de seguidores del Palmeiras arribó a Lima tras un largo viaje en autobús de más de 4.000 kilómetros desde San Pablo. La travesía, que se extendió por cinco días, incluyó el paso por Brasil y Bolivia antes de ingresar finalmente a Perú. La caravana estuvo compuesta por varios autobuses repletos de hinchas ansiosos por ver a su equipo en la final del torneo continental.

Al llegar al distrito de Miraflores, los fanáticos fueron recibidos en un ambiente festivo. Cánticos, banderas y tambores acompañaron el desembarco de los pasajeros, quienes mostraron su alegría sin importar el cansancio acumulado durante el trayecto.

El lugar se transformó en un punto de encuentro marcado por la música y el color verde característico del club brasileño. Los seguidores señalaron que el esfuerzo del viaje representa su compromiso con el equipo y la pasión que sienten por los colores de Palmeiras.

¿Dónde ver el partido en Lima?

Diversos distritos limeños han organizado la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos, ofreciendo a los hinchas una opción gratuita y segura para seguir el esperado encuentro.

En el distrito de Miraflores, el emblemático Parque Kennedy ha sido seleccionado como el lugar central donde se congregarán los seguidores del fútbol. Este parque, situado en el corazón de la zona, es reconocido como un punto habitual de reunión y promete convertirse en el epicentro de la celebración deportiva.

Por su parte, San Juan de Lurigancho, considerado uno de los sectores más densamente poblados de la capital peruana, dispondrá de la explanada del Gran Mercado Mayorista para la transmisión del partido. Esta elección busca facilitar el acceso a un gran número de vecinos, permitiendo que la comunidad disfrute del evento en un entorno amplio y adecuado.

En Jesús María, la Plaza San José será el espacio destinado para quienes deseen vivir la final en compañía de otros aficionados. La iniciativa de las autoridades de estos distritos responde a la intención de crear ambientes controlados y accesibles, donde la seguridad y la gratuidad sean los principales atractivos para los asistentes.

