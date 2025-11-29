Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

Jurado emocionado con la presentación de la imitadora de Alejandra Guzmán. Yo Soy/ Latina

La noche del viernes 28 de noviembre, la imitadora de Alejandra Guzmán se consagró como una de las grandes protagonistas en el escenario de Yo Soy Conciertos 2025, cautivando tanto a la audiencia presente como a los televidentes y usuarios de redes sociales. Su presentación, cargada de energía y profundidad, rápidamente se hizo tendencia en Twitter y generó una ola de comentarios elogiosos que celebraron su autenticidad y pasión al rendir tributo a la llamada “Reina de Corazones”.

Durante su interpretación, Melissa —quien encarna a la icónica cantante mexicana— ofreció una versión que impactó por la fuerza corporal y la expresividad que desplegó en cada movimiento. El dominio escénico y la sensibilidad para transmitir la intensidad de las canciones de Alejandra Guzmán se fusionaron para crear un momento de alto valor artístico. La artista logró una conexión notable con el público al utilizar el cuerpo como un verdadero recurso de interpretación, aportando autenticidad y entrega total en su número.

La viralización en plataformas digitales no tardó en llegar. Usuarios de Twitter compartieron extractos, comentarios y mensajes de admiración, situando el nombre de Melissa y de Alejandra Guzmán entre las principales tendencias. “Tremendo talento”, se leía en uno de los mensajes más compartidos. La exposición mediática alcanzada reflejó cómo la combinación de técnica vocal, presencia física y manejo emotivo puede potenciar a un concursante y posicionarlo como favorito en certámenes de imitación.

Jurado la felicita

El jurado del programa, integrado por figuras reconocidas del entretenimiento nacional, no escatimó en elogios para la imitadora. Carlos Alcántara, actor y comediante, destacó la manera en que Melissa sumó herramientas expresivas a su puesta: “Melissa, Melissa la piel. Lo máximo. Qué linda maestra, te ha dado un recurso más a tu favor para seguir dibujando el aire con tu cuerpo, con tus brazos. Maravilloso. Excelente presentación. No tengo nada más que decir”. Sus palabras resaltaron la habilidad de la participante para dominar el espacio y explotar el lenguaje corporal, cualidad poco común en este tipo de formatos.

Imitadora de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ fue felicitada por el jurado. Latina TV

Por su parte, Jely Reátegui aportó una evaluación cargada de emoción y profesionalismo, reconociendo el esfuerzo y el compromiso de la concursante. “Melissa, espérate, que tengo que recoger mis lágrimas. Felicitaciones. No te imaginas la emoción que me da cuando doy alguna indicación de cuerpo, de movimiento y al participante le haya resonado tanto y ver el video también, que hayas practicado tus líneas… Me emociona mucho, porque por lo general nos olvidamos del cuerpo, nos concentramos únicamente en lograr el timbre… y nos olvidamos que el cuerpo contiene todo eso y que hay sutilezas, porque además, el cuerpo tiene memoria, y ya que hayas tomado esas clases, se integran a tu cuerpo, ya tu cuerpo sabe cómo hacerlo de manera natural”, remarcó.

La noche no solo estuvo marcada por los comentarios positivos en torno al despliegue físico y artístico, sino también por las observaciones constructivas del jurado para afinar detalles técnicos. Ricardo Morán, productor y crítico, se mostró impactado por la calidad de la presentación.

“Melissa, primera vez que te veo en los conciertos, qué afortunado soy… probablemente esta sea la mejor presentación que hayamos tenido en esta temporada, hasta el momento. Alejandra Guzmán es contralto, una tesitura muy parecida a la de Amy Winehouse, y tú lo estás logrando. Sigue trabajándolo para que no se pierda, pero también controla el aire. Hoy día has cortado palabras para tomar aire donde no debes cortar. Entrena eso, porque sería lo único que tendría que pedirte”, aconsejó.

Además, evocó la opinión de Enrique Guzmán, padre de Alejandra, sobre la importancia de la calidez en escena y animó a la imitadora a seguir desarrollando ese aspecto. “Empieza a usarla como un arma, que el público se sienta abrazado por ti, por más duro que sea lo que cantes…”, concluyó.

Imitadora de Alejandra Guzmán tuvo una presentación que generó tendencia en redes. Latina TV