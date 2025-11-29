Perú

Explosiva presentación de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ enciende las redes y conquista al jurado

La imitadora se ganó la aprobación del jurado y quedó entre los favoritos de la noche gracias a su potente despliegue corporal y a la emoción genuina que transmitió durante su homenaje

Guardar
Jurado emocionado con la presentación de la imitadora de Alejandra Guzmán. Yo Soy/ Latina

La noche del viernes 28 de noviembre, la imitadora de Alejandra Guzmán se consagró como una de las grandes protagonistas en el escenario de Yo Soy Conciertos 2025, cautivando tanto a la audiencia presente como a los televidentes y usuarios de redes sociales. Su presentación, cargada de energía y profundidad, rápidamente se hizo tendencia en Twitter y generó una ola de comentarios elogiosos que celebraron su autenticidad y pasión al rendir tributo a la llamada “Reina de Corazones”.

Durante su interpretación, Melissa —quien encarna a la icónica cantante mexicana— ofreció una versión que impactó por la fuerza corporal y la expresividad que desplegó en cada movimiento. El dominio escénico y la sensibilidad para transmitir la intensidad de las canciones de Alejandra Guzmán se fusionaron para crear un momento de alto valor artístico. La artista logró una conexión notable con el público al utilizar el cuerpo como un verdadero recurso de interpretación, aportando autenticidad y entrega total en su número.

La viralización en plataformas digitales no tardó en llegar. Usuarios de Twitter compartieron extractos, comentarios y mensajes de admiración, situando el nombre de Melissa y de Alejandra Guzmán entre las principales tendencias. “Tremendo talento”, se leía en uno de los mensajes más compartidos. La exposición mediática alcanzada reflejó cómo la combinación de técnica vocal, presencia física y manejo emotivo puede potenciar a un concursante y posicionarlo como favorito en certámenes de imitación.

Jurado la felicita

El jurado del programa, integrado por figuras reconocidas del entretenimiento nacional, no escatimó en elogios para la imitadora. Carlos Alcántara, actor y comediante, destacó la manera en que Melissa sumó herramientas expresivas a su puesta: “Melissa, Melissa la piel. Lo máximo. Qué linda maestra, te ha dado un recurso más a tu favor para seguir dibujando el aire con tu cuerpo, con tus brazos. Maravilloso. Excelente presentación. No tengo nada más que decir”. Sus palabras resaltaron la habilidad de la participante para dominar el espacio y explotar el lenguaje corporal, cualidad poco común en este tipo de formatos.

Imitadora de Alejandra Guzmán en
Imitadora de Alejandra Guzmán en ‘Yo Soy’ fue felicitada por el jurado. Latina TV

Por su parte, Jely Reátegui aportó una evaluación cargada de emoción y profesionalismo, reconociendo el esfuerzo y el compromiso de la concursante. “Melissa, espérate, que tengo que recoger mis lágrimas. Felicitaciones. No te imaginas la emoción que me da cuando doy alguna indicación de cuerpo, de movimiento y al participante le haya resonado tanto y ver el video también, que hayas practicado tus líneas… Me emociona mucho, porque por lo general nos olvidamos del cuerpo, nos concentramos únicamente en lograr el timbre… y nos olvidamos que el cuerpo contiene todo eso y que hay sutilezas, porque además, el cuerpo tiene memoria, y ya que hayas tomado esas clases, se integran a tu cuerpo, ya tu cuerpo sabe cómo hacerlo de manera natural”, remarcó.

La noche no solo estuvo marcada por los comentarios positivos en torno al despliegue físico y artístico, sino también por las observaciones constructivas del jurado para afinar detalles técnicos. Ricardo Morán, productor y crítico, se mostró impactado por la calidad de la presentación.

“Melissa, primera vez que te veo en los conciertos, qué afortunado soy… probablemente esta sea la mejor presentación que hayamos tenido en esta temporada, hasta el momento. Alejandra Guzmán es contralto, una tesitura muy parecida a la de Amy Winehouse, y tú lo estás logrando. Sigue trabajándolo para que no se pierda, pero también controla el aire. Hoy día has cortado palabras para tomar aire donde no debes cortar. Entrena eso, porque sería lo único que tendría que pedirte”, aconsejó.

Además, evocó la opinión de Enrique Guzmán, padre de Alejandra, sobre la importancia de la calidez en escena y animó a la imitadora a seguir desarrollando ese aspecto. “Empieza a usarla como un arma, que el público se sienta abrazado por ti, por más duro que sea lo que cantes…”, concluyó.

Imitadora de Alejandra Guzmán tuvo
Imitadora de Alejandra Guzmán tuvo una presentación que generó tendencia en redes. Latina TV

Temas Relacionados

Alejandra GuzmánYo Soyperu-entretenimiento

Más Noticias

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

El anunciado ‘Tren de Porky’ tenía planificado unir los distritos de Lima Este con el Callao y en su primera etapa llegar hasta la Estación Desamparados

El tren de López Aliaga

Miembros de las FF.AA. del Perú llegan a zona fronteriza con Chile ante intento de ingreso de migrantes indocumentados

Cerca de cincuenta miembros de las Fuerzas Armadas del Perú se desplegaron hoy en el complejo fronterizo Santa Rosa, en la región de Tacna, reforzando el control tras la declaratoria de estado de emergencia

Miembros de las FF.AA. del

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Flamengo y Palmeiras estarán frente a frente para conquistar el título del torneo internacional en el estadio Monumental. Sigue toda la previa del partidazo que se viviá en Lima

La fiesta de la final

Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones claves para limeños que no irán al Monumental

Lima se ha convertido en el escenario de dos eventos deportivos internacionales. Revisa cuáles son las zonas de la ciudad que tendrán restricciones de tránsito

Flamengo vs. Palmeiras: recomendaciones claves

Miles de hinchas del Palmeiras y Flamengo cruzaron todo el Perú en bus para llegar a Lima y estar en la final de la Copa Libertadores 2025

La larga travesía no impidió que los seguidores de los equipos brasileños crucen hasta la Amazonía para apoyar a sus equipos este sábado 30 de noviembre

Miles de hinchas del Palmeiras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El tren de López Aliaga

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

Ulises Villegas a prisión: ¿De qué trata el caso UDEL por el que fue condenado el alcalde de Comas?

Aníbal Torres pierde los papeles y vuelve a insultar a periodistas tras conocer su condena: “Esa porquería”

Trenes de Rafael López Aliaga “no van a funcionar nunca”, advierte exministro César Sandoval

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

ENTRETENIMIENTO

Carlos Cacho olvida la vez

Carlos Cacho olvida la vez que Zumba lo tumbó al piso y aparecen bailando juntos

Yaco Eskenazi reconoce que enfureció con hombres de la farándula que resaltaban la belleza de Natalie Vértiz: “Qué les importa”

Shin Hyun Joon desata la locura en Lima con su llegada para el fan meeting de ‘Escalera al Cielo’

Gisela Valcárcel anuncia el nuevo cargo de Armando Tafur, exproductor de ‘América Hoy’: “Se vienen cositas buenas”

Paco Bazán y Melissa Linares llegaron a una conciliación tras conflictos por la pensión de alimentos de su hija

DEPORTES

La fiesta de la final

La fiesta de la final de la Copa Libertadores EN VIVO: previa, fotos, videos y cómo viven los fanáticos la fiesta del fútbol en Lima

Joven pregunta a hinchas del Flamengo sobre Alex Valera y lanzaron sorpresiva respuesta: “Solo conocemos a Paolo Guerrero”

Resultados de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Así luce el Estadio Monumental previo a la final de la Copa Libertadores 2025

Flamengo vs Palmeiras: distritos donde instalarán pantalla gigante para ver la final de la Copa Libertadores en Lima