Imitador de Diego Bertie rompe en llanto tras debutar en ‘Yo Soy’ y emociona al jurado con su interpretación

La nueva temporada de Yo Soy volvió a ser escenario de momentos que tocan el corazón del público. Este martes 25 de noviembre, la presentación de Juan Víctor —aspirante a imitador de Diego Bertie— se convirtió rápidamente en uno de los instantes más comentados del programa y en las redes sociales, no solo por la calidad vocal del participante, sino por la fuerte carga emocional que envolvió todo su debut.

Su interpretación de “Qué Difícil Es Amar”, uno de los temas más representativos del fallecido cantante y actor peruano, logró conmover al jurado, al público presente en el set y a él mismo, quien no pudo contener las lágrimas al final de su presentación.

Desde su ingreso al escenario, Juan Víctor dejó claro que había preparado cada detalle de su número. Vestía un atuendo cuidadosamente elegido para emular el estilo del Diego Bertie, una figura que dejó una profunda huella en la música y la actuación en el Perú. El participante también trabajó en replicar los gestos característicos del artista, especialmente su suavidad en los movimientos, su forma de sujetar el micrófono y su serenidad al cantar. Estos elementos hicieron que la audiencia sintiera, por unos minutos, que el recuerdo del intérprete volvía a cobrar vida.

La canción inició con una sutileza que captó la atención de todos. Mientras sonaban los primeros acordes de “Qué Difícil Es Amar”, Juan Víctor se transformó completamente. Su voz dominó el escenaerio. En cada frase se podía notar el respeto y la dedicación con la que había preparado su interpretación. Diego Bertie fue un artista muy querido por el público peruano, y su inesperado fallecimiento dejó un sentimiento de nostalgia que todavía permanece. Por ello, no resultó sorprendente que muchos espectadores se emocionaran al ver este homenaje tan sentido.

El jurado, compuesto por Carlos Alcántara, Christian Yaipén y Jely Reátegui, observaba atentamente el desempeño de Juan Víctor, intercambiando miradas y comentarios entre ellos mientras evaluaban su talento y su capacidad para capturar la esencia de Diego Bertie. Incluso antes de terminar la canción, los tres ya mostraban gestos de aprobación. En el set, el silencio era absoluto; solo se escuchaban la música y la voz del participante, quien dio todo de sí en este primer intento por abrirse camino en la competencia.

No pudo contener el llanto

Al culminar la interpretación, el público estalló en aplausos. Juan Víctor respiró profundamente, visiblemente afectado por la intensidad del momento. El conductor del programa, Franco Cabrera, se acercó para felicitarlo y darle un abrazo. Sin embargo, la emoción que había logrado contener durante toda la presentación finalmente se desbordó. El imitador se quebró en llanto, un llanto sincero que transmitía el esfuerzo, la tensión del debut y, sobre todo, la admiración que siente por el artista al que busca imitar.

Luego de unos minutos para recuperarse, Juan Víctor levantó la mirada hacia el techo del set, haciendo un gesto silencioso de respeto hacia la memoria de Diego Bertie. Ese simple acto terminó de conmover a la audiencia. El jurado tomó la palabra para brindarle su veredicto, y aunque señalaron que algunos detalles técnicos se vieron afectados por la emoción, coincidieron en que había logrado una presentación memorable.

Jurado elogia imitación

Christian Yaipén, integrante de Grupo 5 y referente musical en el jurado, fue el primero en hablar y destacó la sensibilidad del participante. “Recordar a alguien siempre va a ser muy emotivo y, de verdad que a uno, sobre todo siendo peruano, se le parte el corazón. Yo no lo gocé en la etapa de éxito del cantante de Diego. Luego, me enteré de toda la música y lo bien que cantaba, lo bien que se disfrutaba el escenario. Eso vi en ti. Felicidades”, dijo el cantante, resaltando que pase lo que pase, haber llegado a la face de conciertos ya lo hacía ser un ganador.

Luego siguió Jely Reátegui, quien señaló que se sentía muy feliz de que se le rinda este tipo de homenaje al cantante y actor peruano, al que conoció en vida. “Juan Víctor, felicitaciones. Me gusta mucho que todos hayan mencionado honrar a este gran amigo, gran persona y, bueno que he tenido el gusto de conocer, de compartir. Me emociona muchísimo, también con tu presentación”, indicó la actriz, destacando que también era necesario darle unas indicaciones técnicas.

“Cuidado con adelantarte en el momento de los coros. A veces la emoción nos embriaga y hay que estar en control constante. Por más hermoso y emotivo, y entregado que sea tu presentación, siempre hay que controlar la emoción para que no se desborde. Y eso ha pasado un poquito por momentos. Siento que a veces el diseño de movimiento del mismo baile de Diego ha ensuciado un poco la presentación, pero ha sido una cuestión de relajar más el cuerpo para que pueda ser mejor recibido y tenga más apertura. Pero me ha gustado mucho. Felicitaciones y gracias”, señaló.

Carlos Alcántara también dio su opinión al respecto, recomendándole que trate liberarse de tensiones para captar la escencia de Diego. “Voy a ser preciso con lo que te voy a decir, porque me imagino la emoción que pasa por ti en este momento. Más allá de lo que estoy viendo (Juan Diego entre lágrimas), habla mucho de tu sensibilidad. Yo creo que tienes el timbre, tienes un montón de material, pero siento que algo hay un exceso de información que, como Jely dice, te ha embriagado. Quiero que tú te sientas solo libre, que en la siguiente presentación tienes todo y hagas un Diego Berti libre, como él siempre quiso ser. Nada más. No tengo más que decirte porque me encantó tu presentación”, concluyó.

