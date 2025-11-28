Perú

Ricardo Arjona en Lima: cómo comprar entradas en preventa para su concierto en el Estadio Nacional

Los seguidores del cantante ya pueden asegurar su lugar en su gira ‘Lo que el Seco no dijo’. Aquí detalles sobre la preventa, los descuentos y las zonas disponibles para este gran show

Ricardo Arjona en Lima: cómo comprar entradas en preventa para su concierto en el Estadio Nacional. Video: Instagram

El anuncio de la llegada de Ricardo Arjona a Lima en 2026 ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores peruanos, quienes podrán disfrutar por primera vez de un concierto del cantautor guatemalteco en el Estadio Nacional. El evento, programado para el viernes 26 de junio de 2026, forma parte de la gira mundial 'Lo que el Seco no dijo’, un recorrido que ha marcado el regreso de Arjona a los escenarios tras una pausa prolongada y que ya ha cosechado 23 funciones agotadas en Guatemala.

En Perú, la preventa de entradas, exclusiva para clientes de Interbank, se realizará los días 28 y 29 de noviembre desde las 10:00 a. m. a través de la plataforma digital de Teleticket. Quienes utilicen tarjetas de crédito o débito Interbank podrán acceder a un descuento de hasta el 15% en el valor de la entrada, aunque este beneficio no se aplica a la comisión por servicio. El stock de entradas en preventa es limitado y, una vez agotado, se habilitará la venta general con precios regulares para cualquier medio de pago.

Los precios de las entradas varían según la zona y el momento de compra. En la preventa Interbank, los valores son los siguientes:

  • Platinum Central Numerado a S/ 540
  • Platinum Lateral Numerado a S/ 440
  • Occidente 1 Numerado a S/ 440
  • Oriente 1 Numerado a S/ 440
  • VIP Numerado a S/ 395
  • Occidente 2 Numerado a S/ 395
  • Oriente 2 Numerado a S/ 395
  • Preferencial a S/ 240
  • Tribuna Norte a S/ 165

En la venta regular, los precios ascienden

  • Platinum Central Numerado a S/ 598
  • Platinum Lateral Numerado a S/ 497
  • Occidente 1 Numerado a S/ 495
  • Oriente 1 Numerado a S/ 495
  • VIP Numerado a S/ 465
  • Occidente 2 Numerado a S/ 465
  • Oriente 2 Numerado a S/ 465
  • Preferencial a S/ 283
  • Tribuna Norte a S/ 195

Zonas y precio de entradas
Zonas y precio de entradas para el concierto de Ricardo Arjona.

¿Cómo realizar la compra de las entradas en preventa?

El proceso de compra requiere de los siguientes pasos:Ingresar a la web de Teleticket www.teleticket.com.pe.

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión (si ya la tienes).
  2. Buscar el evento de Ricardo Arjona en Lima (link directo aquí).
  3. Acceder a la cola virtual y seleccionar las entradas deseadas.
  4. El sistema asigna un lugar aleatorio en la cola virtual para garantizar igualdad de oportunidades entre los compradores.
  5. El pago debe completarse con tarjeta Interbank para acceder al descuento.
  6. Los tickets estarán disponibles para descarga dos días antes del evento. No se permite la compra presencial en módulos físicos de Teleticket, y el límite es de ocho entradas por cliente.

El concierto está dirigido principalmente a mayores de dieciocho años, aunque se permite el ingreso de menores desde cinco años acompañados de un adulto, siempre que ambos cuenten con entrada para el mismo sector y presenten su DNI. Las zonas Platinum, VIP, Occidente y Oriente serán numeradas, mientras que Preferencial será de tipo stand up y Tribuna Norte funcionará por orden de llegada. El evento comenzará a las 8:30 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Ricardo Arjona en Lima con su gira ‘Lo que el Seco no dijo’

La gira 'Lo que el Seco no dijo’ se caracteriza por una puesta en escena minimalista y un formato introspectivo, acompañado por un equipo internacional de más de doce músicos y colaboradores. Arjona presentará nuevas versiones de clásicos como ‘Historia de un taxi’ y ‘Fuiste tú’, junto a temas de su álbum más reciente, Seco, lanzado en enero de 2025. El espectáculo busca fusionar sonidos tradicionales guatemaltecos con el estilo característico del artista, ofreciendo una experiencia renovada para el público.

Así es la portada del
Así es la portada del nuevo álbum de Ricardo Arjona, es él cuando niño - crédito cortesía Paola España comunicaciones

En el marco de su residencia artística en Guatemala, Arjona protagonizó un emotivo gesto al invitar a Pablo Eduardo, un niño guatemalteco que sueña con ser productor, a vivir la experiencia detrás de la creación de un espectáculo profesional, nombrándolo simbólicamente productor por un día.

“Si alguna vez tuve una deuda con mi país, creo que la voy a empezar a saldar en estos conciertos”, expresó el artista. Este ciclo de presentaciones en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional de Guatemala marcó el inicio de la gira internacional, que continuará por Estados Unidos, Sudamérica y Europa.

El regreso de Ricardo Arjona a Lima representa no solo un reencuentro con sus seguidores peruanos, sino también la oportunidad de presenciar un espectáculo que combina la intimidad de una residencia artística con la magnitud de un tour mundial. Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de Teleticket, y la preventa con descuento para clientes Interbank se mantendrá hasta agotar stock.

