Perú lidera el Pacífico Sur como la plataforma logística más eficiente de la región

Durante el foro de Zonas Económicas Especiales, el ministro de la Producción afirmó que la reconfiguración del comercio global, con Asia como foco, demanda cadenas logísticas más rápidas, seguras y sostenibles. Foto: Logística 360

El Perú atraviesa un momento clave en su proyección económica al consolidarse como una de las plataformas logísticas más eficientes del Pacífico Sur, un avance que abre la puerta a una transformación más profunda de su aparato productivo. Así lo sostuvo el ministro de la Producción, César Quispe, al destacar que este nuevo posicionamiento debe aprovecharse para impulsar un proceso real de industrialización.

Durante su intervención en el foro sobre Zonas Económicas Especiales y Privadas y la presentación de la Hoja de Ruta del Desarrollo Integral de Chancay, organizado por la Sociedad Nacional de Industrias, el titular del Ministerio de la Producción señaló que el reordenamiento de los mercados globales, con Asia como eje principal, exige cadenas de suministro más eficientes, seguras, sostenibles y veloces.

Plataforma logística en operación

“Estamos en un punto de inflexión. El mercado es Asia y este mundo se está reorganizando; quiere cadenas de suministros más eficientes, las grandes potencias buscan proveedores que ofrezcan tres cosas: seguridad, sostenibilidad, y velocidad y frente a este escenario desafiante que tenemos, afortunadamente en el Perú ya se lograron los primeros hitos”.

Entre esos avances destacó la entrada en funcionamiento del megapuerto de Chancay y la modernización del Callao, lo que permite reducir de forma drástica los tiempos de envío hacia Asia. “Esto posiciona al Perú como una de las plataformas logísticas más eficientes del Pacífico Sur y estamos reduciendo drásticamente los costos de tiempos hacia el Asia”, precisó.

César Quispe, titular del Ministerio de la Producción. Foto: Facebook

Zonas Económicas Especiales y valor agregado

El ministro remarcó que la infraestructura logística, por sí sola, no garantiza desarrollo sostenible. “Esto tiene que estar acompañado de valor agregado”, afirmó, al referirse a la Ley 32449 de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), a la que calificó como un segundo pilar estratégico. Desde su sector, explicó, estas áreas no solo ofrecen incentivos tributarios, sino que buscan atraer una nueva etapa industrial para el país.

Según informó, uno de los impactos más visibles de este marco legal se observa en el Parque Industrial de Ancón, que ha despertado un fuerte interés entre inversionistas. Indicó que existe una competencia activa por la adjudicación de este proyecto y que se espera definir al operador antes de fin de año, con miras a crear un nuevo polo de desarrollo industrial.

Menos trámites y mayor predictibilidad

El titular del sector Producción subrayó que el objetivo es que el Perú deje de ser solo un exportador de materias primas y avance hacia la venta de manufacturas, tecnología y servicios de alto valor. Para ello, sostuvo que el Estado ha acelerado la revisión de los procedimientos para certificados e instrumentos de gestión ambiental. Como resultado de estas reformas, ya se han aprobado más de 51 términos de referencia para dar mayor predictibilidad a los inversionistas y se trabaja en simplificar la verificación administrativa para facilitar la instalación de infraestructura productiva.

Como parte de esta estrategia, anunció el desarrollo de un geovisor que permitirá identificar todos los nodos logísticos y espacios disponibles para la actividad industrial en el país. Esta plataforma podrá ser consultada desde cualquier parte del mundo, con el fin de mostrar de manera clara dónde es posible invertir. Además, se están destinando fondos para que las empresas accedan a certificaciones, especialmente internacionales, que les permitan ingresar a mercados cada vez más exigentes.

El ministro resaltó que la meta es que el Perú supere la exportación de materias primas y apueste por productos industriales, tecnología y servicios de mayor valor. Foto: Gobierno del Perú

Finalmente, el ministro aseguró que el país enfrenta una oportunidad única para cambiar su matriz productiva. “Las Zonas Económicas Especiales Privadas son una gran oportunidad para contar con infraestructura diferente; el inversionista privado sabe qué tipo de infraestructura requiere y qué tipo de industria necesita el mercado. Ellos son los más importantes protagonistas de esta transformación”, puntualizó.