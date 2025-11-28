Perú

Municipalidad de Miraflores incrementa seguridad en la Calle de las pizzas en la previa de la final de la Copa Libertadores

La estrategia contempla medidas preventivas y educativas, como repartir tarjetas en portugués para informar a los visitantes sobre las normas y el monitoreo de las autoridades

Guardar
Miraflores refuerza la seguridad ante la llegada masiva de hinchas por la final de la Copa Libertadores

Miraflores vive días intensos a solo un día de la final de la Copa Libertadores. El distrito ha sido tomado por cientos de hinchas brasileños del Flamengo y del Palmeiras, quienes han convertido las calles miraflorinas —especialmente las zonas turísticas— en puntos de encuentro y celebración. Frente a este panorama, la municipalidad activó un plan especial para mantener el orden, reforzar la seguridad y evitar conductas que afecten la convivencia, como ocurrió en jornadas previas en las que vecinos reportaron a hinchas miccionando en la vía pública o dejando botellas en las calles.

El vocero municipal, Sergio Tapia, explicó que Miraflores cuenta con mil serenos desplegados y con el apoyo de más de 500 policías enviados desde hoy para patrullar las zonas de mayor concentración. La estrategia incluye acciones preventivas y educativas. Entre ellas, la distribución de pequeñas tarjetas en portugués para informar a los visitantes sobre las normas locales y recordarles que están siendo monitoreados por las autoridades.

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Fans in the streets of Lima ahead of the final - Lima, Peru - November 27, 2025 Flamengo fans celebrate in Miraflores district ahead of the final REUTERS/Sebastian Castaneda

Como parte del equipo de serenazgo destaca Justin, un agente que domina el portugués y cuya labor es clave para orientar a los hinchas. Él señala que las consultas más frecuentes tienen que ver con la ciudad, el malecón y los principales puntos del distrito, además del correcto uso de los espacios públicos. Su presencia facilita la comunicación y reduce los malentendidos en momentos de gran afluencia de turistas.

Control en la calle de las Pizzas

Uno de los puntos más concurridos por los fanáticos es el pasaje San Ramón, conocido como la calle de las Pizzas. Allí, la municipalidad ha instalado rejas en ambos extremos con el objetivo de regular el acceso y evitar que se consuma alcohol en la vía pública. Tapia explicó que la intención es clara: garantizar que las personas solo beban dentro de los locales autorizados, mantener el orden y evitar que la zona se convierta en un espacio descontrolado.

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Fans in the streets of Lima ahead of the final - Lima, Peru - November 27, 2025 Flamengo fans celebrate in Miraflores district ahead of the final REUTERS/Sebastian Castaneda

La medida combina supervisión y educación. Las autoridades insisten en que los visitantes pueden disfrutar de la fiesta del fútbol, pero respetando la limpieza, el ornato y las normas básicas de convivencia. “Es una labor de educación y después de sanción, ambas”, señaló el vocero.

Los hinchas brasileños, por su parte, se muestran animados y agradecidos por la bienvenida peruana. Muchos responden con entusiasmo cuando se les pregunta cómo los trata el país.

Plan de la PNP en Lima Metropolitana

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en marcha un plan integral de seguridad ante la final de la Copa Libertadores en Lima, con el objetivo de garantizar el orden y la protección de los asistentes y de los ciudadanos durante toda la jornada. Para ello, se ha desplegado a más de 10 mil agentes en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en los alrededores del Estadio Monumental, donde se disputará el encuentro, y en las principales vías de acceso utilizadas por los aficionados.

Fútbol Fútbol - Copa Libertadores
Fútbol Fútbol - Copa Libertadores - Final - Aficionados en las calles de Lima antes de la final - Lima, Perú - 27 de noviembre de 2025. Aficionados del Flamengo celebran en el distrito de Miraflores antes de la final. REUTERS/Sebastian Castaneda

El operativo también abarca zonas hoteleras, espacios turísticos y áreas con alta concentración de hinchas, donde se prevé un incremento significativo de actividades previas al partido. El dispositivo cuenta con el apoyo de unidades especializadas, como el Grupo Terna, la Policía Montada, la Policía de Tránsito y la División de Emergencias, encargadas de prevenir disturbios, controlar el acceso al estadio y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Además, la PNP ha coordinado acciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima y los servicios de salud para reforzar la atención ante posibles emergencias. El ingreso al Monumental estará sujeto a estrictos filtros de control, y las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar para asegurar que la final se desarrolle sin incidentes.

Temas Relacionados

Copa LibertadoresCalle de las PizzasPasaje San RamónMirafloresMunicipalidad de MirafloresPNPFlamengoperu-noticias

Más Noticias

Milett Figueroa revela que Marcelo Tinelli y su hija Juanita ya se comunican luego de discusión: “Ya conversan, se aman”

La modelo peruana contó detalles sobre la relación entre el conductor hija y su hija Juanita, luego que ella recibiera amenazas y culpara de ello a su padre, además de cómo enfrentan los problemas económicos y la presión mediática

Milett Figueroa revela que Marcelo

Gamarra en peligro de corto circuitos e incendio por cables eléctricos en mal estado, alertó Osinergmin

La zona comercial más concurrida de La Victoria muestra cables colgantes y abandonados. Según Osinergmin, Luz del Sur es una de las empresas responsables de la situación

Gamarra en peligro de corto

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

Con la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia de Bolivia, a inicios de noviembre se dio a conocer que ambos países retomarían sus relaciones a nivel de embajadores

Gobierno de José Jerí designa

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

El famoso streamer reveló que el trofeo ya fue entregado tras la victoria del chicharrón en la final de desayunos, aunque mantiene en secreto la identidad de la persona o el local reconocido por la distinción

Ibai Llanos asegura que ya

Bus de El Anconero protagoniza violento accidente en Los Olivos: choca contra excavadora y deja al menos 10 heridos

La unidad siniestrada registra multas en el SAT por más de 8 mil soles por diferentes infracciones

Bus de El Anconero protagoniza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí designa

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

Gobernador regional de Tacna pide a José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile debido a migración irregular

JNE implementará la IA en las próximas Elecciones 2026: así se aplicará

Pedro Castillo, Martín Vizcarra, Ollanta Humala y Alejandro Toledo: las sentencias de los cuatro expresidentes peruanos condenados por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos asegura que ya

Ibai Llanos asegura que ya entregó la ‘sartén de oro’ a conocido personaje peruano

Armando Tafur deja América Hoy y anuncia nuevo proyecto con Gisela Valcárcel: Se iría a Panamericana TV

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

DEPORTES

Reimond Manco apuntó contundente motivo

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”