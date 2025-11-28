Municipalidad de Miraflores incrementa seguridad en la Calle de las pizzas en la previa de la final de la Copa Libertadores

Miraflores refuerza la seguridad ante la llegada masiva de hinchas por la final de la Copa Libertadores

Miraflores vive días intensos a solo un día de la final de la Copa Libertadores. El distrito ha sido tomado por cientos de hinchas brasileños del Flamengo y del Palmeiras, quienes han convertido las calles miraflorinas —especialmente las zonas turísticas— en puntos de encuentro y celebración. Frente a este panorama, la municipalidad activó un plan especial para mantener el orden, reforzar la seguridad y evitar conductas que afecten la convivencia, como ocurrió en jornadas previas en las que vecinos reportaron a hinchas miccionando en la vía pública o dejando botellas en las calles.

El vocero municipal, Sergio Tapia, explicó que Miraflores cuenta con mil serenos desplegados y con el apoyo de más de 500 policías enviados desde hoy para patrullar las zonas de mayor concentración. La estrategia incluye acciones preventivas y educativas. Entre ellas, la distribución de pequeñas tarjetas en portugués para informar a los visitantes sobre las normas locales y recordarles que están siendo monitoreados por las autoridades.

Como parte del equipo de serenazgo destaca Justin, un agente que domina el portugués y cuya labor es clave para orientar a los hinchas. Él señala que las consultas más frecuentes tienen que ver con la ciudad, el malecón y los principales puntos del distrito, además del correcto uso de los espacios públicos. Su presencia facilita la comunicación y reduce los malentendidos en momentos de gran afluencia de turistas.

Control en la calle de las Pizzas

Uno de los puntos más concurridos por los fanáticos es el pasaje San Ramón, conocido como la calle de las Pizzas. Allí, la municipalidad ha instalado rejas en ambos extremos con el objetivo de regular el acceso y evitar que se consuma alcohol en la vía pública. Tapia explicó que la intención es clara: garantizar que las personas solo beban dentro de los locales autorizados, mantener el orden y evitar que la zona se convierta en un espacio descontrolado.

La medida combina supervisión y educación. Las autoridades insisten en que los visitantes pueden disfrutar de la fiesta del fútbol, pero respetando la limpieza, el ornato y las normas básicas de convivencia. “Es una labor de educación y después de sanción, ambas”, señaló el vocero.

Los hinchas brasileños, por su parte, se muestran animados y agradecidos por la bienvenida peruana. Muchos responden con entusiasmo cuando se les pregunta cómo los trata el país.

Plan de la PNP en Lima Metropolitana

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en marcha un plan integral de seguridad ante la final de la Copa Libertadores en Lima, con el objetivo de garantizar el orden y la protección de los asistentes y de los ciudadanos durante toda la jornada. Para ello, se ha desplegado a más de 10 mil agentes en puntos estratégicos de la ciudad, especialmente en los alrededores del Estadio Monumental, donde se disputará el encuentro, y en las principales vías de acceso utilizadas por los aficionados.

Fútbol Fútbol - Copa Libertadores - Final - Aficionados en las calles de Lima antes de la final - Lima, Perú - 27 de noviembre de 2025. Aficionados del Flamengo celebran en el distrito de Miraflores antes de la final. REUTERS/Sebastian Castaneda

El operativo también abarca zonas hoteleras, espacios turísticos y áreas con alta concentración de hinchas, donde se prevé un incremento significativo de actividades previas al partido. El dispositivo cuenta con el apoyo de unidades especializadas, como el Grupo Terna, la Policía Montada, la Policía de Tránsito y la División de Emergencias, encargadas de prevenir disturbios, controlar el acceso al estadio y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Además, la PNP ha coordinado acciones con la Municipalidad Metropolitana de Lima y los servicios de salud para reforzar la atención ante posibles emergencias. El ingreso al Monumental estará sujeto a estrictos filtros de control, y las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar para asegurar que la final se desarrolle sin incidentes.