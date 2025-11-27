Final Copa Libertadores 2025: El plan de la PNP para brindar seguridad ante el partido entre Palmeiras y Flamengo

El general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló el plan de seguridad que emplearán para mantener el orden público en Lima durante el desarrollo de la final de la Copa Libertadores 2025.

La Policía Nacional del Perú (PNP) activó un operativo especial para garantizar la seguridad durante la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate, escenario que recibirá a Palmeiras y Flamengo.

El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, detalló que, desde las 00:00 horas del sábado, cerca de 1.643 agentes estarán desplegados en los alrededores y dentro del recinto deportivo, conformando anillos de resguardo y realizando acciones preventivas.

El dispositivo arrancará una jornada antes, cuando las áreas policiales de especialidad —como la Policía Canina, Explosivos y Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT)— inicien la inspección y aislamiento del estadio.

Las puertas se abrirán al mediodía, mientras los controles se reforzarán para evitar el ingreso de personas con bebidas alcohólicas o sin los documentos requeridos. Se exigirá el ticket y el DNI para todos los asistentes.

La autoridad policial advirtió que, desde la medianoche, las principales avenidas que rodean el estadio, como Melgarejo, Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores y Flora Tristán, quedarán cerradas al tránsito vehicular.

Se habilitó el uso de rutas alternas: Separadora Industrial, Ingenieros, La Fontana y Universidad, con el fin de facilitar el desplazamiento desde Magdalena y San Borja hacia La Molina y Ate.

En declaraciones para RPP, Monroy precisó que los patrullajes se incrementarán en los puntos de arribo y salida de hinchas, en un contexto en el que más de 6000 seguidores extranjeros han llegado al país por distintos puntos de ingreso.

La labor de resguardo incluye a la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Conmebol, con quienes se coordina el control de documentación e identidad de los visitantes.

El estadio Monumental, de momento, se mantiene como sede para la final de la CONMEBOL Libertadores. - Crédito: Difusión

Seguridad en Lima

La expectativa por la final de la Libertadores moviliza a decenas de miles de hinchas brasileños por la ciudad. La Municipalidad de Miraflores activó su propio plan de seguridad, desplegando más de 700 policías y aprovechando la red de más de 700 cámaras con inteligencia artificial y el escuadrón de drones para vigilancia.

Se dará especial atención a zonas frecuentadas por extranjeros, precisamente donde ocurrió un incidente menor la noche del martes 25, cuando dos personas —presuntos seguidores de Flamengo y Palmeiras— protagonizaron una gresca controlada rápidamente.

Al respecto, el general Monroy recomendó a los asistentes planificar su llegada con anticipación y seguir las recomendaciones de las autoridades.

Dónde ver la final de la Copa Libertadores de forma correcta y segura

El partido podrá verse legalmente en Latinoamérica a través de Disney+, así como por el canal principal de ESPN en televisión por cable. Además, el minuto a minuto estará disponible en la cobertura en tiempo real de Infobae.

La transmisión de la final por canales oficiales está protegida por derechos exclusivos. El acceso desde plataformas no autorizadas expone al usuario a fallos del dispositivo y sanciones legales. Servidores de entretenimiento como Disney enfatizan la importancia de consumir contenido solo por vías oficiales para evitar problemas de privacidad y proteger la integridad tecnológica de los equipos domésticos.

El sistema de Magis TV depende de servidores IPTV no autorizados. Durante partidos de gran demanda, las transmisiones suelen ser inestables, con baja calidad de imagen y sin subtítulos o controles parentales.

La ausencia de soporte técnico formal ni actualizaciones de seguridad convierte a los usuarios en blanco fácil de ataques informáticos. Asimismo, los proveedores de internet pueden bloquear o filtrar el acceso, restringiendo el funcionamiento normal de la aplicación.