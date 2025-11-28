Perú

Lluvias torrenciales inundaron calles y colegios de la región San Martín

Alumnos y personal escolar se vieron obligados a evacuar descalzos tras la invasión del agua en aulas y otras áreas del colegio, lo que evidencia la gravedad de la emergencia

Guardar
Lluvias torrenciales inundaron calles y colegios de la región San Martín | América TV

Intensas precipitaciones han vuelto a golpear duramente la región San Martín, generando situaciones críticas en diversas provincias. En Picota, las lluvias torrenciales provocaron que el río se desbordara e ingresara al colegio César Vallejo.

Las aulas y demás ambientes se vieron invadidos por el agua, obligando a los escolares a transitar descalzos en medio de la inundación para poder evacuar el local educativo. Testigos registraron cómo el agua alcanzó niveles considerables, afectando mobiliario, materiales escolares y dificultando el acceso de alumnos y personal docente.

Vecinos expresaron su preocupación y documentaron la gravedad de la situación al señalar que la fuerza de la lluvia superó lo esperado para esta temporada. Los rumores, exclamaciones y llamados de auxilio se multiplicaron en las inmediaciones del colegio, mientras padres de familia y autoridades escolares coordinaban acciones para salvaguardar a los menores y evaluar los daños materiales.

En Lamas, el desborde de
En Lamas, el desborde de una quebrada complicó la movilidad de profesores, quienes resultaron atrapados por la corriente mientras intentaban cruzar en motocicleta - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

El impacto de las precipitaciones no se limitó a Picota. En la provincia de Lamas, el desborde de una quebrada puso en aprietos a varios profesores que intentaban cruzarla. Uno de los casos más críticos fue el de un grupo de docentes cuya motocicleta quedó atrapada en el agua, sin lograr avanzar frente a la corriente. La escena reflejó los riesgos a los que se enfrentan habitantes y trabajadores de la zona cuando las lluvias superan los niveles habituales.

Por su parte, en el distrito de Alto Saposoa, en la provincia de Huallaga, la población permanece en estado de alerta tras registrar cerca de diez horas consecutivas de precipitaciones.

Autoridades y residentes siguen evaluando posibles deslaves e inundaciones adicionales, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas y no se descartan nuevos eventos similares en las próximas horas.

El distrito de Alto Saposoa,
El distrito de Alto Saposoa, en Huallaga, permanece en alerta tras casi diez horas continuas de precipitaciones, mientras autoridades y residentes evalúan posibles nuevos desastres, como deslaves o más inundaciones - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

El Senamhi ha emitido una alerta roja ante el pronóstico de lluvias de gran intensidad para siete provincias de la región San Martín. Esta disposición implica la activación de planes de emergencia y la participación coordinada de las autoridades locales, Defensa Civil y equipos de rescate, quienes monitorean ríos y zonas vulnerables para advertir posibles evacuaciones o cierres temporales de vías y centros educativos.

El balance preliminar da cuenta de daños materiales en colegios, carreteras revestidas de lodo y anegamiento de viviendas en distintos sectores, mientras la población intenta adaptarse y recuperarse de los efectos de estas lluvias inusualmente intensas.

Las autoridades regionales han hecho un llamado a la población para mantenerse alerta, seguir las recomendaciones oficiales y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

Funciones del Senamhi

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales sobre alertas y pronósticos meteorológicos.
  • Evitar transitar por zonas inundadas o con riesgo de deslizamientos.
  • Revisar y limpiar desagües, canaletas y techos para prevenir acumulaciones de agua.
  • Preparar un kit de emergencia con linterna, agua potable, alimentos no perecederos, documentos importantes y ropa seca.
  • Evitar el contacto con cables eléctricos caídos o instalaciones dañadas.
  • Utilizar rutas principales para movilizarse y seguir las indicaciones de las autoridades.
  • Desconectar la energía eléctrica si el nivel del agua empieza a subir en la vivienda.
  • Trasladarse a zonas seguras si la vivienda se ve amenazada por el agua.
  • Mantener la calma en todo momento para facilitar la toma de decisiones efectivas.

Temas Relacionados

San Martínlluvias torrencialescallesperu-noticias

Más Noticias

Ernesto Álvarez resalta trabajo del PJ y Ministerio Público tras condenas a Martín Vizcarra y Pedro Castillo: “Cumplen su rol”

En menos de una semana, Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por corrupción, mientras que Castillo recibió 11 años por el delito de conspiración para la rebelión

Ernesto Álvarez resalta trabajo del

Nuevo cierre de la Costa Verde por los Juegos Bolivarianos: Desde hoy hasta el sábado 29 de noviembre, conoce las rutas alternas

La vía estará restringida al tránsito desde las 23:30 horas del 28 de noviembre para permitir el adecuado acondicionamiento del circuito deportivo

Nuevo cierre de la Costa

Elecciones 2026: El 19 de diciembre se conocerá si el voto digital se implementará en los próximos comicios

El JNE definirá ese día si el sistema de voto digital cumple con los estándares necesarios para ser aplicado en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: El 19 de

Hinchas del Flamengo y Palmeiras gastan 2 mil dólares para cruzar la frontera y viajar a Lima para la final de la Copa Libertadores 2025

Decenas de fanáticos invadieron Iquitos tras recorrer la Amazonía brasileña y desembolsar una gran cantidad de dinero en transporte para asegurar su presencia en Lima, donde alentarán a sus equipos en la final de la Copa Libertadores 2025

Hinchas del Flamengo y Palmeiras

Tensión en la frontera Perú - Chile: Cientos de migrantes ilegales intentan ingresar al país y bloquean acceso exigiendo atención

Desesperados por abandonar Chile tras las amenazas de expulsión para extranjeros en situación irregular, cientos de migrantes —principalmente mujeres y niños— pasaron la madrugada de hoy esperando atención en la frontera de Tacna

Tensión en la frontera Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: El 19 de

Elecciones 2026: El 19 de diciembre se conocerá si el voto digital se implementará en los próximos comicios

Premier Ernesto Álvarez rechaza la reincorporación de los 50 mil Reinfos suspendidos: “Vamos a tener que observar la norma”

Un abrazo entre Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres: el gesto por el que los jueces determinaron la condena

JNJ le insiste al TC para que suspenda la reposición de Delia Espinoza: Plazo vence este lunes 1

El tren de López Aliaga solo llegaría hasta Ate: este es el cambio de Proinversión en la ruta Lima - Chosica

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani confirma que fue

Suheyn Cipriani confirma que fue pareja del Cholo Mena: “Hasta ahora mi familia me pregunta por qué terminé con él”

Natalia Salas se someterá a nueva cirugía por el cáncer, antes de fin de año: “Me quitaré los ovarios y las trompas”

Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

Giovanna Valcárcel responde a denuncia de estafa: “Es un terreno que me ha costado, no he engañado a nadie”

DEPORTES

Adriana Barrón ganó medalla de

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?

Alianza Lima ganó reclamo a Universitario: drástica sanción y cambio de escenario a la ‘U’ previo a la final de la Liga Femenina 2025

Pedro García cuestionó duramente a Franco Navarro por Hernán Barcos: “Si no calza con lo deportivo, ¿calzará frente Sporting Cristal?”

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025