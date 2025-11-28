Perú

Cámara oculta graba a profesor insultando a estudiantes de colegio del Cusco: Autoridades iniciaron proceso contra docente

La UGEL Cusco inició un proceso administrativo disciplinario tras la difusión del video grabado en el salón. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y sancionar conforme a la gravedad del caso

Maestro es investigado por los insultos y lisuras a alumnos de secundaria de un colegio en el Cusco | América TV

Una denuncia por maltrato verbal vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en las aulas. Un video grabado por un estudiante del colegio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, muestra al profesor Javier Cusimayta Osca dirigiéndose a sus alumnos con frases despectivas y ofensivas, generando un ambiente hostil durante la clase.

Según se observa, el docente dirige cuestionamientos sarcásticos y comentarios peyorativos hacia los escolares, a quienes increpa por supuestos problemas de comportamiento.

En el registro audiovisual, el profesor emplea expresiones que buscan ridiculizar y menospreciar a sus estudiantes, utilizando referencias a su género y hombría, e incluso recurriendo a calificativos que atentan contra la dignidad de los menores.

La situación ha reavivado el
La situación ha reavivado el debate sobre la importancia de fortalecer las estrategias y protocolos para prevenir y erradicar toda forma de violencia escolar, así como la necesidad de capacitación docente en gestión emocional y trato respetuoso - Créditos: Captura de pantalla de América.

El tono confrontacional del maestro escala durante la intervención, pasando de simples reproches a insultos abiertos, vulnerando los límites del respeto en el aula. Los comentarios del profesor no solo señalan a algunos estudiantes de forma directa, sino que también generalizan y desacreditan moralmente a varios integrantes del grupo.

En declaraciones brindadas a América Noticias, Gil Álvarez, jefe administrativo sancionador de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Cusco, confirmó que el docente involucrado fue identificado y que ya afronta un proceso administrativo disciplinario.

“Contamos con el informe preliminar y hemos instaurado el proceso correspondiente contra el profesor Javier Cusimayta Osca”, señaló.

Tanto la comunidad educativa como
Tanto la comunidad educativa como los padres de familia exigen medidas contundentes, transparencia en la investigación y una posición de tolerancia cero ante el maltrato por parte del personal escolar - Créditos: Captura de pantalla de América.

El incidente, ocurrido hace aproximadamente un mes, permanece bajo investigación mientras las autoridades educativas recaban mayor información y testimonios. La UGEL Cusco ha reiterado su compromiso con la protección de la integridad de los estudiantes, asegurando que continuará tomando medidas frente a cualquier acto de violencia, intimidación o maltrato en el entorno escolar.

Este episodio, captado de manera directa en el desarrollo de una clase, vuelve a poner el foco sobre la urgencia de fortalecer estrategias para prevenir y erradicar toda forma de violencia escolar.

Diferentes especialistas han advertido que las agresiones verbales por parte de quienes ocupan cargos docentes generan graves consecuencias en el bienestar emocional de los estudiantes, dificultan el aprendizaje y deterioran la confianza en la institución educativa.

La comunidad educativa y los padres de familia exigen una investigación transparente y sanciones ejemplares que sirvan de precedente. Asimismo, se demanda la capacitación permanente del personal docente en temas de gestión emocional, resolución de conflictos y trato respetuoso dentro del aula.

La denuncia contra un docente
La denuncia contra un docente del colegio Inca Garcilaso de la Vega por maltrato verbal ha vuelto a poner en alerta a la comunidad sobre la violencia que puede existir en el entorno escolar - Créditos: Captura de pantalla de América TV.

Mientras la investigación sigue su curso, el caso reaviva el debate sobre los protocolos y mecanismos de denuncia vigentes, así como la responsabilidad de las entidades educativas en garantizar un ambiente de respeto y desarrollo integral para los estudiantes.

La difusión de este caso refuerza el llamado a mantener la tolerancia cero frente a cualquier manifestación de maltrato por parte del personal escolar y subraya la importancia de actuar de inmediato ante señales de alarma dentro de las instituciones.

