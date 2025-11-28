Buscan prohibir que publicidad de ‘leches’ de fórmula la muestre como superior a la lactancia materna

La 'leche' de fórmula podría tener limitaciones en su publicidad, sobre todo al compararse con la lactancia materna. - Crédito Pexels

Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del primer semestre del año 2024, el 65,9 % de menores de seis meses contó con lactancia materna exclusiva, una cifra que resulta inferior a lo que se registró en el mismo periodo del 2023, donde esta era de 69,3%.

Esta situación, que sugiere que se están reduciendo los índices de recién nacidos que cuentan con una adecuada lactancia materna, es lo que ha motivado al congresista Edgard Reymundo Mercado de Bloque Democrático Popular a presentar un proyecto de ley para cambiar esta situación.

Así, su propuesta, la Ley que regula la publicidad de promoción de la lactancia materna exclusiva en el recién nacido, no solo irá dirigida a que el Poder Ejecutivo diseñe y difunda campañas de comunicación para resaltar la lactancia materna, sino que prohibiría que la publicidad de productos como sustitutos de la leche materna, como ‘leches’ de fórmula, las muestre como iguales o superiores a la lactancia materna.

Madres alimenta a su bebé con leche materna, promoviendo su desarrollo saludable y fortaleciendo el vínculo afectivo. La lactancia exclusiva es clave en los primeros seis meses de vida. Foto: Agencia Andina

Regularán la publicidad de ‘leche’ de fórmulas

“La presente Ley tiene por objeto regular la publicidad de promoción de lactancia materna exclusiva en el recién nacido a fin de fortalecer la lucha contra la anemia, el desarrollo mental y salud integral de los niños y niñas en el país y garantizar una información clara al consumidor”, señala la medida.

Por esto se busca que el Poder Ejecutivo promueva campañas de promoción por los diferentes medios de comunicación sean estos escrita, sonora, audiovisual o medios digitales, sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva en los recién nacidos, hasta por lo menos los 6 meses de edad.

Y, además, “se prohíbe en la publicidad de productos sucedáneos de la leche materna, la mención que el producto es igual o superior a la leche materna a fin de garantizar una información clara al consumidor”. Esto hace referencia a ‘leches’ de fórmula o sustitutos.

01/01/1970 Bebé tomando el biberón. SALUD FLICKR/ JÉRÔME DECQ /CC BY 2.0

Los datos

Por eso, frente a esta problemática, “el presente proyecto de ley que tiene por finalidad regular la publicidad de promoción de lactancia materna exclusiva en el recién nacido a fin de fortalecer la lucha contra la anemia, el desarrollo mental y salud integral de los niños y niñas en el país”.

Como afirma el texto también, diversos estudios científicos han demostrado que “la leche materna es el mejor alimento para el lactante durante los primeros meses de vida. Cubre las necesidades nutricionales para su adecuado crecimiento y desarrollo físico y desde el punto de vista emocional le asegura el establecimiento de un buen vínculo madre-hijo.

”Por ello la Organización Mundial de la Salud, recomienda que los niños sean alimentados exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses de vida y con alimentación complementaria hasta los 2 años o más, ello permite que los bebes se encuentren protegidos frente a muchas enfermedades, además de favorecer en su desarrollo cognitivo. En el caso de la madre, también supone ventajas ya que disminuye el riesgo de hemorragias posparto y de enfermedades como el cáncer de mama y ovario y sobre todo refuerza el vínculo de madre a hijo", agrega el congresista.