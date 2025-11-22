IGP: Sismo de magnitud 3.5 en Chilca, Cañete se sintió también en varios distritos de Lima Metropolitana este sábado

Marina de Guerra descartó tsunami en Lima luego de fuerte sismo. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/X/Hidrografía del Perú)

Un sismo de magnitud 3.5 registrado la tarde de este sábado 22 de noviembre tuvo como epicentro la provincia de Cañete, pero fue percibido también en diversos distritos de Lima Metropolitana, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 14:18 horas y alcanzó una profundidad de 50 kilómetros. De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2025-0771, el epicentro se ubicó 26 kilómetros al oeste de Chilca.

En Chilca, el temblor alcanzó una intensidad II–III, considerada leve. Sin embargo, ciudadanos de distritos limeños como Miraflores, Villa María del Triunfo (VMT), Los Olivos, Chorrillos, Surco, San Juan de Miraflores y otros sectores reportaron haber sentido una vibración ligera.

Hasta el momento, las autoridades no han informado daños personales ni materiales. Defensa Civil reiteró el llamado a la población a mantener la calma, revisar sus planes familiares de emergencia y tener lista una mochila para situaciones de evacuación.

Noticia en desarrollo...