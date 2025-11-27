Perú

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

La exmiss Perú compartió su emoción en redes sociales tras la aprobación de la visa de Rosmery Coveñas, con quien planea un viaje de vacaciones fuera del país con toda la familia

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”.

La obtención de la visa por parte de Rosmery Coveñas, conocida cariñosamente como ‘Boufi’, ha sido motivo de celebración para Natalie Vértiz, quien anunció que ahora su nana también podrá disfrutar de unas vacaciones en el extranjero que tiene planeada la familia. La noticia fue compartida por la ex Miss Perú a través de sus historias en Instagram, donde expresó su entusiasmo por este logro y confirmó que viajarán juntas fuera del país, aunque no especificó el destino.

La relación entre Natalie Vértiz y su trabajadora del hogar, quien cuida a sus hijos desde hace más de diez años, ha sido frecuentemente destacada por la modelo y conductora de televisión, así como por su esposo, Yaco Eskenazi. En esta ocasión, la alegría por la aprobación de la visa se reflejó en una fotografía publicada en redes sociales, acompañada del mensaje: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”.

Usuarios elogian gesto de Natalie Vértiz, pero otros lo cuestionaron

Este gesto fue ampliamente elogiado por los seguidores de Vértiz, quienes resaltaron la confianza y el aprecio que la familia demuestra hacia Coveñas. Entre los comentarios destacados se encuentran expresiones como: “Eso se llama confianza y saber valorar a quien te apoya y a la vez como una integrante más de tu familia. Bendiciones Nataly”, así como felicitaciones por la generosidad de la pareja conformada por Vértiz y Eskenazi.

Natalie Vértiz celebra la visa de ‘Boufi’ y anuncia viaje juntas.

No obstante, la noticia también generó opiniones divididas. Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron la naturaleza del viaje, sugiriendo que la celebración respondía al hecho de que la trabajadora podría acompañar a la familia para continuar con sus labores de cuidado de los hijos en el extranjero, en lugar de tratarse de unas vacaciones propiamente dichas.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi: la cercana relación que tienen con su nana

La relación de Natalie Vértiz y su familia con su nana, Rosmery Coveñas (a quien llaman cariñosamente “Boufi”), es muy cercana, afectuosa y ha sido destacada públicamente en varias ocasiones. Rosmery ha trabajado con la familia por más de una década, cuidando a los hijos de Natalie y Yaco Eskenazi, y se ha convertido en una figura fundamental en su hogar.

Natalie y Yaco han demostrado su aprecio y gratitud hacia Rosmery con gestos significativos. Por ejemplo, en un pasado cumpleaños de Rosmery, Natalie le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciéndole por querer a sus hijos como si fueran suyos y resaltando su lealtad y nobleza.

Además, la familia le hizo llegar regalos y detalles especiales, y Rosmery expresó públicamente su cariño y agradecimiento hacia ellos, refiriéndose a Natalie como “hijita linda” y a la familia como “mis bebés que los amo con todo mi corazón”.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz visitaron a la familia de la nana de sus hijos. (Video: Instagram).

La relación va más allá de lo laboral: la familia Eskenazi Vértiz ha integrado a Rosmery como un miembro más. En una ocasión, sorprendieron a la hija mayor de Rosmery con lujosos regalos por su cumpleaños número 18, lo que fue recibido con mucha emoción y gratitud.

La propia Coveñas compartió imágenes del momento en sus redes sociales y agradeció el gesto con un mensaje en el que recordó: “Muchas gracias por todo, mi familia Eskenazi Vértiz, gracias por tan lindo detalle hacia mi hija en sus 18 años. Tenía 7 años cuando llegamos a sus vidas, ahora ya 18”.

Incluso en momentos de polémica mediática, Rosmery ha defendido públicamente a la familia, destacando la calidad humana y el ambiente familiar que han creado. Yaco respondió a uno de sus comentarios diciendo: “Tú eres parte de esta familia, mi bofi, nada de jefe”, reafirmando el vínculo afectivo que los une. Además, la familia ha visitado a los padres de Rosmery en Chiclayo, compartiendo almuerzos y momentos familiares, lo que demuestra el nivel de integración y aprecio mutuo.

La relación entre Natalie Vértiz, su familia y su nana siempre ha sido de profundo cariño, respeto y gratitud, tratándola como un miembro más y reconociendo públicamente su importancia en sus vidas.

Natalie Vértiz Rosmery Coveñas Yaco Eskenaziperu-entretenimiento

