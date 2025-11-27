Laptops y más productos tecnológicos liderarán el Black Friday peruano, pero ticket promedio subirá

El ticket promedio que gastarán consumidores en laptops subirán en 10% con respecto a la campaña anterior. - Crédito Andina

Este viernes 28 de noviembre es oficialmente el Black Friday, ‘celebración’ comercial que empuja a los consumidores a comprar productos con ofertas ‘agresivas’ y precios muy bajos.

Esta vez, como es usual, las categorías más solicitadas seguirán siendo tecnología y electrónica (lo que comprende la compra de laptops, teléfonos y consolas), según indicó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Así, en este contexto, Data de ASUS Perú proyecta que el ticket promedio en compra de laptop durante el Black Friday ascenderá S/3.900, un 10% más que el año pasado. Para la marca esto refleja a “un consumidor dispuesto a invertir más en tecnología que realmente marque la diferencia en su día a día”. Sin embargo, también podría sugerir que el mercado está ofreciendo sus productos a un precio mayor —dado que si se habla de laptops, solo un producto de estos rondaría esta cifra—. De cualquier modo, el consumidor peruano gastara más por este producto.

Consumidores comprarán laptops por un ticket mayor de compra. - Crédito Freepik

Laptops en Black Friday

“El Black Friday se ha convertido en uno de los momentos más álgidos del mercado peruano, ya que, en esta fecha, miles de usuarios se conectan en simultáneo buscando esa laptop capaz de transformar su rutina de trabajo, estudio o entretenimiento. Ese interés no solo se mantiene, sino que estaría en aumento”, sostiene ASUS.

Así, a partir del análisis de consultas y comportamiento registrado en sus canales oficiales, ASUS identifica que, frente a la variedad de opciones en esta temporada, los consumidores priorizan criterios cada vez más específicos al momento de elegir una laptop. Entre los atributos más relevantes destacan:

Rendimiento equilibrado: procesadores actualizados, almacenamiento veloz y buena capacidad de multitarea.

Portabilidad: preferencia por diseños livianos y delgados que faciliten la movilidad diaria.

Autonomía prolongada: baterías capaces de acompañar jornadas completas y tecnologías de carga rápida.

Pantallas de mayor calidad: brillo superior, colores precisos y mejores tasas de refresco.

Garantía y soporte: respaldo oficial que asegure durabilidad y servicio postventa confiable.

Empresas peruanas ofrecen grandes descuentos por Black Friday. (Composición Infobae Perú)

“Los usuarios peruanos son cada vez más exigentes con el rendimiento real de los equipos. Procesadores actualizados, autonomía y pantallas de alta calidad dejaron de ser un diferencial y hoy forman parte de las expectativas básicas del mercado”, señaló Gabriel Bahamondes, coordinador de marketing técnico de ASUS Latam.

Más promociones

Además, como parte de la campaña de Black Friday, ASUS realizará un Livestream este 27 de noviembre a las 7:00 p.m. junto al creador tecnológico Phillip Chu Joy. “La sesión estará enfocada en explicar las tendencias de búsqueda del mercado peruano, revisar comparativas técnicas entre diferentes modelos y ofrecer recomendaciones basadas en perfiles de uso, en un contexto donde los usuarios buscan tomar decisiones de compra más informadas”, informaron.

De igual manera, durante la transmisión también se darán a conocer los mecanismos promocionales aplicados este año. Entre ellos, se habilitarán cupones por tiempo limitado que permitirán acceder a ‘descuento sobre descuento‘, con rebajas que podrían llegar hasta el 40%, una dinámica que ha generado atención en campañas previas y que los organizadores esperan que contribuya a una mayor transparencia y claridad en los beneficios disponibles para los consumidores.