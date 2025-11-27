Perú

¿Cuál es la diferencia entre un sexólogo y un terapeuta sexual?

Comprender la diferencia te permitirá buscar el apoyo correcto y mejorar tu salud sexual con información confiable y acompañamiento especializado

Guardar
La función del terapeuta sexual
La función del terapeuta sexual es trabajar directamente con dificultades sexuales que afectan la vida emocional, relacional y física de una persona (Freepik)

Hablar de sexualidad sigue siendo incómodo para muchas personas, pero hacerlo es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu bienestar. La salud sexual no solo tiene que ver con prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no planificados: también se relaciona con el placer, la comunicación, el consentimiento, el autoconocimiento y la calidad de tus relaciones afectivas.

Por eso, cada vez más personas buscan información confiable y apoyo profesional para resolver dudas o dificultades. En este contexto, dos figuras suelen aparecer con frecuencia: el sexólogo y el terapeuta sexual. Aunque a veces se usan como sinónimos, cumplen funciones distintas. Conocer sus diferencias te ayudará a saber a quién acudir según lo que necesites.

El sexólogo

El sexólogo o sexóloga es un profesional especializado en la ciencia de la sexualidad humana. Su formación suele estar orientada a la educación sexual, la investigación, la divulgación y la promoción de la salud sexual.

Un sexólogo puede provenir de diferentes áreas: psicología, medicina, educación, enfermería, trabajo social u otros campos de la salud. Luego realizan estudios adicionales en sexología, que les permiten abordar temas relacionados con:

  • Anatomía y fisiología sexual.
  • Identidad y expresión de género.
  • Orientación sexual.
  • Relaciones afectivas y de pareja.
  • Ciclo de respuesta sexual.
  • Salud sexual y reproductiva.
  • Educación sexual integral.
El terapeuta sexual se enfoca
El terapeuta sexual se enfoca en tratamiento emocional y psicológico de problemas sexuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol central de un sexólogo es informar, orientar y educar. Su labor se enfoca en ofrecer conocimientos basados en evidencia científica, aclarar mitos, explicar procesos del cuerpo, guiar a personas y parejas en temas de comunicación sexual y generar recursos que faciliten una sexualidad más plena. Algunos sexólogos ofrecen consultas informativas o asesorías breves, pero no todos están formados para brindar psicoterapia o intervención emocional profunda. Su campo es más educativo y preventivo.

El terapeuta sexual

El terapeuta sexual es un profesional de la salud mental, generalmente psicólogo o psiquiatra, que ha recibido formación específica en terapia sexual y de pareja. Su función es trabajar directamente con dificultades sexuales que afectan la vida emocional, relacional y física de una persona.

Entre los problemas que un terapeuta sexual puede abordar se encuentran:

  • Deseo sexual hipoactivo o falta de deseo.
  • Problemas de excitación.
  • Disfunción eréctil.
  • Eyaculación precoz o retardada.
  • Vaginismo o dispareunia (dolor durante el coito).
  • Traumas o bloqueos sexuales.
  • Problemas de confianza, culpa o vergüenza en torno a la sexualidad.
  • Dificultades de comunicación íntima en la pareja.

A diferencia del sexólogo, el terapeuta sexual utiliza herramientas psicológicas para explorar emociones, creencias, experiencias pasadas, dinámicas de pareja y comportamientos que afectan la vida sexual. Su trabajo incluye sesiones regulares, ejercicios terapéuticos, intervención clínica y acompañamiento emocional. Un terapeuta sexual no solo brinda información: ayuda a transformar hábitos, sanar heridas, mejorar la autoestima y reconectar con el placer.

Diferencia entre un sexólogo y un terapeuta sexual

La formación del sexólogo suele
La formación del sexólogo suele estar orientada a la educación sexual, la investigación, la divulgación y la promoción de la salud sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal está en el enfoque y el tipo de intervención:

El sexólogo:

  • Se centra en educación sexual, información, guía y prevención.
  • Aborda dudas, mitos y conocimientos sobre el cuerpo y la sexualidad.
  • Puede ayudarte a entender cómo funciona tu deseo, tu anatomía o tus relaciones.
  • No necesariamente realiza terapia psicológica.

El terapeuta sexual:

  • Se enfoca en tratamiento emocional y psicológico de problemas sexuales.
  • Trabaja con síntomas, traumas, bloqueos, conflictos de pareja y dificultades persistentes.
  • Su acompañamiento es terapéutico, no solo educativo.
  • Suele tener formación clínica especializada.

En otras palabras, el sexólogo educa; el terapeuta sexual trata. Ambos son importantes, pero cumplen funciones complementarias. Si tienes dudas sobre tu cuerpo, tu deseo o la forma de relacionarte, un sexólogo puede ser una gran primera opción. Si lo que enfrentas es un problema que afecta tu bienestar emocional o tu vida íntima, un terapeuta sexual es el profesional adecuado. Comprender la diferencia te permitirá buscar el apoyo correcto y mejorar tu salud sexual con información confiable y acompañamiento especializado.

Temas Relacionados

sexólogoterapeuta sexualperu-salud

Más Noticias

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

La exmiss Perú compartió su emoción en redes sociales tras la aprobación de la visa de Rosmery Coveñas, con quien planea un viaje de vacaciones fuera del país con toda la familia

Natalie Vértiz celebra junto a

Tilsa Lozano explota contra Silvia Cornejo: “Ella sabe que Jean Paul tiene una doble vida, una vida paralela”

La conductora de Panamerica Televisión afirmó que la exMiss Perú conoce desde hace años la relación paralela entre Jean Paul Gabuteau y Analía Jiménez, y que ambas aceptarían la convivencia mientras haya estabilidad económica

Tilsa Lozano explota contra Silvia

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Un fuerte contingente policial escoltó al expresidente durante su traslado desde la sede judicial hasta el penal de Barbadillo. Vizcarra Cornejo, además, estuvo acompañado en todo momento por su abogado tras la lectura del fallo

Martín Vizcarra ingresó al penal

Festival del Panetón 2025 en Lima: fechas, horarios y lugar del evento que renueva el espíritu de la Navidad en Miraflores

Durante cuatro días, el Pasaje Porta ofrecerá panetones artesanales, innovaciones con cacao y alternativas inclusivas para todas las familias

Festival del Panetón 2025 en

“Un alcalde no puede cerrar Machu Picchu”: especialistas advierten ilegalidad y alertan que el Perú perdería más USD 150 millones al mes

El anuncio expuso la fragilidad de la gestión turística en la ciudadela inca. Expertos piden reformas estructurales, mejor coordinación entre sectores y descartan que el cierre sea una solución para ordenar el turismo

“Un alcalde no puede cerrar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra ingresó al penal

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia y su traslado al penal Barbadillo

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Perú Primero considera injusta la condena a Martín Vizcarra y su secretario lo compara con Martin Luther King y Nelson Mandela

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina amenaza a Sofía

Magaly Medina amenaza a Sofía Franco y anuncia posible demanda por ‘difamación grave’: “Anda buscando tus pruebas”

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

Tilsa Lozano explota contra Silvia Cornejo: “Ella sabe que Jean Paul tiene una doble vida, una vida paralela”

Dayanita y Miguel Rubio terminaron en comisaría: cantante la acusa de agresión y destrozos tras ruptura

Dua Lipa y Mauricio Mesones cantan ‘Cariñito’ en vivo y fans celebran eufóricos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Esposa de Hernán Barcos rompió

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”

Club de Liga 1 que salvó el descenso sueña con Christian Cueva para el 2026: “Hay conversaciones”

Hernán Barcos libre en el mercado: ¿qué probabilidades existen de que llegue a Sporting Cristal, Cusco FC o LDU?

Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: el ‘Pirata’ se marcha del club después de un lustro por decisión institucional