Dayanita viaja a EE. UU. y aclara que rechazó propuesta de cine adulto: “Voy a seguir con mi carrera de comedia”

La noche del martes 21 de octubre, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al enlazar en vivo con Dayanita, quien se encontraba en el aeropuerto a punto de embarcar rumbo a los Estados Unidos. La actriz y comediante, conocida por su participación en “JB en ATV”, generó gran expectativa luego de que circularan rumores sobre su presunto ingreso a la industria del cine para adultos.

Sin embargo, en conversación con la conductora de “Magaly TV La Firme”, la artista aclaró todo con su característico sentido del humor y un tono firme que reflejó su decisión de continuar por el camino de la comedia.

Dayanita se despide entre risas
¿Por cuánto tiempo te vas, Dayanita?”, preguntó Magaly Medina mientras la pantalla mostraba a la comediante con una sola maleta y un semblante nervioso. “Solo estoy con una maleta, nada más, madrina. De allá voy a traer todo”, respondió entre risas. “Pero no me dijiste que te ibas por varios meses, que te vas con contrato de...”, insistió Magaly, refiriéndose a las versiones que indicaban que la artista se trasladaba a Norteamérica para firmar con una productora internacional de cine para adultos.

Fue entonces que Dayanita lo dejó todo claro: “No, madrina. Me voy solamente hasta el 12 de noviembre. El 12 de noviembre estoy en Perú. Ahorita me estoy yendo porque tengo shows pactados allá. Shows de comedia, para hacer reír a mi gente de Texas, Las Vegas, Houston, Nueva York…”, explicó la actriz, desmintiendo cualquier vínculo con el contenido para adultos.

Revela motivo de no participar en industria de cine para adultos

Magaly, fiel a su estilo provocador, no dejó pasar la oportunidad de bromear: “¡Se está yendo Dayanita a convertirse en una estrella internacional del porno a los Estados Unidos!”. Pero la comediante respondió de inmediato con una sonrisa nerviosa: “Eso preferí dejarlo a un lado y seguir con mi carrera de comedia. He recapacitado. Prefiero hacer las cosas bien, dormir tranquila y llevar alegría al público.

Magaly Medina insistió en saber si hubo alguna oferta real de parte de una productora extranjera. “¿Descubriste dónde estaba el truco o te estaban intentando engañar?”, preguntó. Dayanita, sin perder su simpatía, respondió: “Querían que me dedicara a otras cosas que no era precisamente hacer comedia. Pero no, madrina. Yo prefiero seguir haciendo reír. No estoy pensando hacer nada malo.

Dayanita viaja por contrato como actriz cómica

La artista reconoció que pasó por un momento emocional complicado. “Estaba pasando por unos temitas sentimentales, ya sabes, para variar. Pero créeme que estoy tranquila. No tengo novio, no me quedo por amor ni por nadie. Por los hombres uno no deja los proyectos.

Magaly, divertida, pero también atenta a los detalles, observó que Dayanita no viajaba sola. “¿Y quién está a tu costado? ¿Tu equipo de producción o tu saliente?”, lanzó entre risas. “Mi equipo de producción, madrina. No se metan, pues. Estoy nerviosa porque es la primera vez que una chica de la selva viaja a los United States.

Entre bromas y confesiones, la comediante mostró incluso su visa de trabajo y aseguró que su viaje era completamente legal y profesional. “Tengo mi visa, todo está en regla. Si hago malas cosas, yo misma te voy a decir, madrina: ‘la fregué, ayúdame’. Pero no va a pasar. Estoy yendo contratada por empresarios peruanos para hacer shows allá para el público peruano.

Dayanita le promete cartera a Magaly Medina

Magaly, entre risas, le pidió que se porte bien: “No te vayas a enamorar de algún misio de por ahí y regreses sin un sol. Aprovecha tus 25 shows y ven con la billetera llena.” A lo que Dayanita respondió divertida: “Yo sigo feliz y enamorada de mi Maluma, pero él se queda trabajando acá. No viaja conmigo.

¿Y tu Maluma tiene visa?”, insistió Magaly entre carcajadas. “Sí, tiene, madrina, pero no va conmigo. Yo viajo sola.

La conversación se tornó más ligera cuando Dayanita detalló su itinerario: “Voy primero a Houston, luego a Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas, Virginia, Florida… y después me voy a Japón.” Ante eso, Magaly le advirtió con humor: “Ahorra tu plata, no se la estés dando a los Malumas bambas de tu vida.

Antes de despedirse, Dayanita prometió volver recargada: “Tres semanitas me voy, madrina. Voy a venir recia y feliz. Te voy a traer tu cartera.” Pero Magaly, siempre irónica, replicó: “No te gastes la plata en carteras. Ahorra.

La entrevista cerró con risas y cariño. “Te quiero mucho, madrina, por toda la vida”, dijo Dayanita. “No sé por cuánto tiempo me amarás, pero no importa, le contestó Magaly entre carcajadas.

