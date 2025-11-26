Capturan a delincuentes que se hacían pasar por técnicos de telefonía mientras robaban cables en Miraflores

Cuatro integrantes de la banda ‘Los mascafierros del Norte’ fueron detenidos mientras robaban cables de cobre en Miraflores y trasladaban el material en una minivan con logo falso de una empresa de telefonía. Fuente: Ocurre Ahora / ATV

En pleno corazón del distrito limeño de Miraflores, frente al Parque Kennedy, cuatro personas fueron capturadas mientras robaban cables de cobre. Los delincuentes se hacían pasar por trabajadores de una empresa de telefonía: vestían chalecos naranjas, usaban cascos azules y contaban con una minivan que llevaba el logotipo de la compañía para transportar el material sustraído.

Fuentes de RPP identificaron a los detenidos como integrantes de la banda criminal “Los mascafierros del Norte”. La captura ocurrió en la intersección de las calles Schell y Los Pinos, justo cuando retiraban los cables. La Policía Nacional informó que el material incautado sumaba 80.000 soles.

La operación, planificada con precisión, atrajo la atención tanto de vecinos como de agentes del Serenazgo de Miraflores. Los delincuentes habían organizado todos los detalles durante varios días, seleccionando el momento para actuar y utilizando herramientas especiales, además de logística adecuada para operar sin ser descubiertos. Las cámaras de seguridad de la Central Alerta Miraflores resultaron decisivas para seguir sus movimientos.

Los delincuentes utilizaban chalecos naranjas, cascos azules y una minivan con logotipo de empresa de telefonía para robar cables de cobre sin ser detectados en Miraflores. Foto: Composición Infobae Perú

Durante el interrogatorio, los falsos técnicos aseguraron que realizaban labores de mantenimiento de emergencia. Sin embargo, su actitud y la manera en que trasladaban los cables en la minivan despertaron la desconfianza de los agentes y permitieron que la Policía Nacional los interviniera con rapidez. Dos sospechosos intentaron huir hacia el Centro de Lima y abandonaron el vehículo en La Victoria, mientras los otros cuatro fueron detenidos.

Así operaban los falsos técnicos en Miraflores

La banda empleaba una estrategia cuidadosamente elaborada para cometer los robos sin ser detectados. Los integrantes vestían chalecos naranjas y cascos azules, simulando ser técnicos de una empresa de telefonía, y usaban conos de señalización junto a una minivan identificada con el logotipo de la compañía. Esta imagen de falsa legalidad ante los transeúntes y residentes, les permitía operar sin levantar sospechas inmediatas.

Juan Carlos Mejía, jefe de operaciones de Serenazgo de Miraflores, precisó que los delincuentes habían dispuesto toda su logística para trasladar rápidamente los cables al vehículo. “La central siguió a los sujetos y observó cómo cargaban los cables en la minivan”, indicó Mejía en declaraciones a ATV. Este esquema les permitía actuar en distintas zonas de Lima bajo la misma modalidad, lo que aumentaba la dificultad de su detección para las autoridades.

Los robos no se limitaban a la madrugada. Los delincuentes analizaban con antelación los horarios y puntos estratégicos para elegir el momento oportuno y ejecutar su delito. Esta metodología reflejaba un nivel de sofisticación que dificultaba su ubicación, aunque el trabajo coordinado del Serenazgo y las cámaras de seguridad terminó siendo decisivo.

La Policía y el Serenazgo de Miraflores detuvieron a cuatro integrantes de la banda ‘Los mascafierros del Norte’ en la intersección de Schell con Los Pinos, cuando retiraban cables de cobre. Foto: Composición Infobae Perú

El momento de la detención de los ‘mascafierros’ en Miraflores

Las cámaras de seguridad de la Central Alerta Miraflores documentaron a los falsos técnicos manipulando un buzón subterráneo de Movistar. Ante el requerimiento de las autoridades, argumentaron que realizaban trabajos de mantenimiento urgente, pero su comportamiento aumentó las sospechas, lo que permitió activar el Plan Cerco en conjunto con la Policía Nacional.

La intervención se realizó cerca de las 5:30 a.m. en la intersección de Schell con Los Pinos. Los agentes sorprendieron a los sujetos en el momento en que retiraban cables de cobre de un buzón subterráneo.

Cuando advirtieron la presencia policial, dos de los individuos intentaron escapar hacia el Centro de Lima y abandonaron la minivan en el jirón Miguel de los Ríos, en La Victoria. Los otros cuatro fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Miraflores. Entre los arrestados se encontraban Yack Vega (19), Alex Pizango (35), Zedy Pizango (31) y Yorgan Liñán (34).

Daniel Jares, jefe de la División Dipol Sur 1, explicó que la captura se logró gracias a la coordinación entre la Policía y el Serenazgo de Miraflores. “Estos sujetos tenían mucha experiencia para retirar este tipo de productos”, señaló, refiriéndose directamente a los cables de cobre.

Entre lo incautado a los detenidos se encontraron cables de cobre valorizados en aproximadamente 80 mil soles, además de herramientas utilizadas para cometer los robos. Foto: Municipalidad de Miraflores

De los detenidos, dos ya registraban antecedentes policiales por delitos similares. Zedy Pizango y Yorgan Liñán habían sido investigados previamente por robo y hurto, lo que evidencia la reincidencia en los delitos. Las autoridades investigan si los demás involucrados han participado en robos de cables en otros puntos de Lima.

Las instancias locales subrayan la relevancia de la colaboración ciudadana y el uso de cámaras de seguridad para la prevención de delitos como este. La intervención rápida de Serenazgo y la Policía Nacional demostró que la coordinación puede frustrar actividades delictivas, incluso en zonas tan transitadas y céntricas como Miraflores.