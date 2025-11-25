Sebastián Yatra llega a Perú: fecha, lugar y cuándo inicia la venta de entradas para su concierto

Sebastián Yatra regresa a Perú para presentar esperado concierto.

Sebastián Yatra confirmó su esperado regreso a Perú como parte de la etapa latinoamericana de “Entre Tanta Gente Tour”, una gira que ha sido reconocida por su fuerza emocional, su concepto humano y la profunda conexión que genera con el público. La cita será el 22 de abril de 2026 en el Multiespacio Costa 21, convirtiéndose en uno de los conciertos más anticipados del próximo año.

Este anuncio marca un momento importante en el camino artístico de Yatra, quien conoce bien el cariño del público peruano y ha reiterado en diversas oportunidades su gratitud por el apoyo recibido desde el inicio de su carrera. Sin embargo, esta nueva gira llega en un contexto distinto para él: más maduro, más introspectivo y con una visión renovada sobre lo que significa la música en su vida.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas estarán a la venta en Teleticket con una preventa exclusiva con Banco Falabella, que ofrecerá 20% de descuento del 1 de diciembre a las 10:00 a. m. hasta el 3 de diciembre a las 9:59 a. m., o hasta agotar stock. La venta general iniciará el 3 de diciembre a las 10:00 a. m.

“Entre Tanta Gente Tour” no es solo un show; es un viaje emocional que busca reconectar con la esencia misma del artista y de quienes lo acompañan. Yatra lo ha descrito como un espacio seguro donde el tiempo se detiene para darle lugar a los sentimientos, la gratitud y la energía compartida. Cada concierto invita a una pausa para reflexionar, sentir y celebrar el poder que tiene la música para unir a millones de personas.

Su regreso a Latinoamérica ocurre después de cuatro años sin presentarse en la región y tras culminar un verano memorable en España, donde recorrió 16 ciudades en festivales y escenarios icónicos, reuniendo a más de 100 mil espectadores y cerrando con un show apoteósico en el Movistar Arena de Madrid. Este éxito en Europa ha reafirmado su vigencia internacional y ha demostrado, una vez más, su capacidad para reinventarse sin perder la sensibilidad artística que lo caracteriza.

En sus propias palabras, Yatra reveló lo que esta gira ha significado para su vida personal y musical:“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír… y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente.”

Con esta nueva etapa, el cantante colombiano reafirma su intención de ofrecer espectáculos que vayan más allá de lo visual o lo técnico. Su prioridad es generar experiencias auténticas, humanas y memorables. Para Yatra, cada escenario representa un encuentro íntimo, incluso frente a miles de asistentes.

Nuevo lanzamiento

Su llegada a Perú también coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “LA FKN VIBRA”, una colaboración con el artista mexicano Xavi, que ya se perfila como uno de los temas más comentados de su discografía reciente. Este lanzamiento marca un punto de inflexión en la evolución creativa del colombiano, quien continúa expandiendo el universo musical de “Milagro”, su último álbum de estudio y uno de los proyectos más personales de su carrera.

Los fans peruanos podrán disfrutar de un repertorio renovado que integrará sus nuevas canciones con sus clásicos más queridos, como “Traicionera”, “Devuélveme el corazón”, “No hay nadie más”, “Robarte un beso”, “Pareja del año” y “Tacones rojos”, temas que han consolidado a Sebastián Yatra como uno de los cantautores más versátiles y exitosos de la escena musical latina.

La elección del Multiespacio Costa 21 como sede del concierto promete una noche espectacular frente al mar, con un ambiente perfecto para vivir una experiencia que combinará emoción, romanticismo, energía y ese sello tan personal que caracteriza al artista.

