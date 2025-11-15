España

Sebastián Yatra abandona el plató de ‘La Voz’ y ‘amenaza’ con dejar el programa: “Esto no es para mí”

El cantante colombiano es uno de los coaches de la 12.ª temporada del formato de Antena 3

Sebastián Yatra en una imagen
Sebastián Yatra en una imagen de archivo

La segunda noche de asaltos en la 12.ª temporada de La Voz estuvo marcada por la abrupta salida de Sebastián Yatra, quien tras haber participado como coach en la séptima edición del formato de Antena 3 ha regresado al espacio en compañía de María Becerra, su asesora. Sin embargo, la noche de este viernes, 14 de noviembre, el cantante colombiano abandonó el plató durante la emisión en directo. Una inesperada acción que generó reacciones entre el resto de coaches y fue interpretado en el estudio como una estrategia para atraer a un concursante de un equipo rival.

Desde el inicio, todo apuntaba a una noche intensa, ya que el equipo dirigido por la coach Mika fue el primero en subir al escenario. Pedro, uno de sus integrantes, inauguró la ronda interpretando Sign of the Times, de Harry Styles, una actuación que recibió elogios unánimes de los coaches. La interpretación de Pedro, cargada de emoción, fue reconocida de inmediato por los miembros del jurado apenas Eva González, presentadora del programa, les dio la palabra. El intérprete de Tacones Rojos, visiblemente asombrado, cruzó una mirada de sorpresa con María Becerra antes de tomar la decisión de abandonar el estudio. “Muchas gracias, ha sido un placer pasar por el programa”, declaró la expareja de Aitana Ocaña, mientras el resto de los coaches y asesores reaccionaban con risas ante la escena.

Sebastián Yatra y María Becerra
Sebastián Yatra y María Becerra en 'La Voz' (Atresmedia)

Eva González, presentadora del programa, intervino, tomándose la situación con humor. “A Yatra, de momento, le has echado hasta del programa”, comentó en referencia a la salida del cantante colombiano. Mientras tanto, la competencia entre los coaches se mantenía. Malú, atenta a la repercusión de la actuación de Pedro, advirtió: “Yatra ya está jugando. Está planeando un robo”.

“Ni se te ocurra tirar pa’ Colombia”

La cantante aprovechó la situación para dirigir un mensaje al concursante. “Él se ha marchado, pero yo sigo aquí, contigo… en caso de que te probemos”, afirmó, dejando ver su interés en sumar a Pedro a su equipo en el caso de que tuviera la oportunidad de “robarlo” durante el concurso. Mientras tanto, las cámaras mostraban a Sebastián Yatra transitando los pasillos tras bastidores. “El programa ya no es para mí, lo mejor es parar ya”, comentó el artista, en una declaración captada directamente por la producción.

Adelanto de la nueva edición de 'La Voz' en Antena 3. (Atresmedia)

En el plató, Malú insistía en captar la atención de Pedro. “Tu energía tiene que estar centrada en este lugar”, expresó, señalándose a sí misma y remarcando la naturalidad del concursante, en un intento de persuadirlo para que se uniera a su equipo si surgía la opción. La estrategia de Malú continuó con ironía. “Ni se te ocurra tirar pa’ Colombia, que nosotros tenemos muchas más cosas de las que hablar”, dijo dirigiéndose al concursante, dejando en claro el tono competitivo entre los coaches por captar el talento de Pedro.

Posteriormente, Sebastián Yatra regresó al plató recordando al concursante que en las Audiciones a ciegas también presionó el botón por él, aunque Pedro finalmente se inclinó por unirse al grupo de Mika. De nuevo, el colombiano intentó convencerlo de que considerara su equipo en caso de que se habilitara la posibilidad de “robo”.

La tensión generada en torno al futuro de Pedro dentro del programa se solucionó cuando Mika, convencido por su interpretación, tomó la decisión de que Pedro pase directamente a la fase de shows en directo. La inesperada salida de Yatra de la velada dejó en evidencia la competencia y las estrategias de los coaches en una de las galas más comentadas de la temporada de La Voz.

