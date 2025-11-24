Perú

Michelle Soifer le pide a Dua Lipa que cante Bombón Asesino en su concierto en Perú: "Todo el mundo la sabe"

La conductora de espectáculos de Latina se mostró emocionada por la llegada de la artista internacional y espera que su canción se escuche en San Marcos

La llegada de Dua Lipa a Perú desató entusiasmo entre miles de seguidores que esperaban su primera gran presentación en el país, programada para el 25 de noviembre en el estadio San Marcos. Luego de aterrizar en Lima el 23 de noviembre como parte de su Radical Optimism Tour, la presencia de la artista británica generó una movilización especial de fanáticos que siguieron sus pasos desde el aeropuerto hasta su hotel.

En cada país que visita, Dua Lipa suele incorporar en su repertorio una canción local, lo que ha aumentado las especulaciones y peticiones de admiradores y figuras públicas sobre el tema que podría interpretar en esta ocasión. Las redes sociales recogieron una amplia gama de propuestas, evidenciando el deseo de ver representado al país con alguna melodía característica de la cultura pop peruana.

En este marco de expectativas, Michelle Soifer, reconocida conductora y cantante nacional, sorprendió al compartir públicamente su deseo de que la canción elegida sea uno de sus mayores éxitos.

Durante la edición del 24 de noviembre de Latina Espectáculos, Soifer manifestó en vivo: “Esa es la canción que se va a aprender Dua Lipa, porque es la canción que todos bailan en sus fiestas, todo el mundo se sabe ‘Bombón Asesino’”. Su intervención, ocurrida al cierre del programa, reflejó la ilusión de ver proyectado un hit peruano ante una audiencia internacional.
La artista, recordada por su paso por el grupo Alma Bella, reconoció el impacto de “Bombón Asesino” en la cultura popular local y expresó su esperanza de que Dua Lipa pueda sorprender con su versión durante el concierto. “Sería increíble escuchar esa canción en la voz de Dua Lipa. Es la canción con la que la mayoría me recuerda”, concluyó Soifer.

La iniciativa de la conductora se sumó a la campaña espontánea de seguidores en redes sociales, quienes pidieron que distintos temas nacionales sean incluidos en el repertorio de la estrella internacional, aunque hasta el día del evento la cantante no había confirmado su elección.

Dua Lipa se tomó fotos con sus fans peruanos

El arribo de Dua Lipa a la capital peruana no solo acaparó la atención por su concierto. Cientos de fanáticos se congregaron en los exteriores del hotel Belmond Miraflores Park con la esperanza de verla de cerca. La artista respondió a la muestra de cariño acercándose al grupo, posando para selfies y registrando un momento grupal con el celular de uno de los seguidores. Estos instantes, compartidos rápidamente en plataformas como TikTok, reflejaron la conexión entre la cantante y su público local.

El ambiente entre los asistentes fue de expectativa y algarabía. Numerosos jóvenes permanecieron por varias horas en las inmediaciones del hotel y celebraron el gesto amable de Dua Lipa, quien dedicó minutos a saludar y fotografiarse con los asistentes.

Dua Lipa se tomó fotos con sus fans afuera de su hotel en Lima (@demisdead/TikTok)

La presencia de Dua Lipa en Lima, dentro de su primera gira en el país, elevó el clima festivo y motivó a los seguidores a planear nuevos encuentros durante su estadía. El concierto en el estadio San Marcos es uno de los eventos más esperados para la comunidad de fans locales, quienes mantienen viva la esperanza de escuchar un tema peruano en la voz de la cantante internacional.

