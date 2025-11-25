Perú

¿Dólar se disparó a S/3,67? Google muestra valor incorrecto del tipo de cambio

No, el precio del dólar no ha subido en Perú. Como ha pasado en veces anteriores, Google ha ‘indexado’ un valor incorrecto

Guardar
Google mostró un valor del
Google mostró un valor del dólar mucho más alto del actual. Es más, según el BCRP el tipo de cambio cerró con baja. - Créditos Captura de Google/Infobae

Esta tarde Google ha mostrado un valor del dólar de S/3,67. Esto significaría que ha habido una alza histórica del tipo de cambio en un solo día, dado que el anterior cierre del Banco Central de Reserva del Perú reportó un valor de S/3,3840 el pasado lunes 24 de noviembre.

Sin embargo, esto se debe a un error en el valor ‘indexado’, que ha tomado en cuenta, Google. Este martes 25 de noviembre el valor del dólar ha cerrado, en realidad, con baja. Según el BCRP, el tipo de cambio cerró a S/3,3730.

Como se recuerda, este error de Google no es tan raro, y suele pasar que la información que visibiliza en su buscador es inexacta, a pesar de que esta pueda ser usada por los usuarios para hacer cálculos rápidos para pasar montos de soles a dólares y viceversa.

En desarrollo...

Temas Relacionados

DólarDólar en PerúTipo de cambioGoogleperu-economia

Más Noticias

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

La fiscal suprema suspendida se pronunció luego de que la Comisión Permanente respaldara el informe que plantea su salida del cargo y una inhabilitación por 10 años para ocupar puestos en el Estado

Delia Espinoza denuncia “venganza política”

Tensión en la frontera entre Chile y Perú: más de 100 kilómetros resguardados por militares peruanos y el llamado a Boric

El despliegue militar peruano y el estado de emergencia en zonas limítrofes generan preocupación en el país sureño, mientras crece la demanda de acciones ante el aumento de migrantes irregulares

Tensión en la frontera entre

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

El intercambio ocurrió mientras la Sala Penal Permanente revisaba la apelación fiscal que busca imponer un impedimento de salida a la exmandataria por el caso Cirugías

Dina Boluarte recibe llamado de

Restaurantes y artesanías tendrán 25% de descuento en Miraflores por la final de la Copa Libertadores 2025: ¿A quiénes aplica?

Hinchas procedentes de Brasil y de otros países de Sudamérica, han llegado a Lima para presenciar la final de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños: Palmeiras y Flamengo

Restaurantes y artesanías tendrán 25%

EsSalud: Ocho de cada diez asegurados prefieren no atenderse en el Seguro Social por colapso del sistema

ONG ‘Con L de leucemia’ resalta que la mayoría de afiliados prefiere automedicarse o pagar servicios privados antes que enfrentar largas colas y demoras en el seguro social

EsSalud: Ocho de cada diez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza denuncia “venganza política”

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

Delia Espinoza a un paso de la inhabilitación: Comisión Permanente aprueba sanción que le prohíbe ejercer la función pública por 10 años

Betssy Chávez no tendrá salvoconducto: excanciller aclara que el Perú no está obligado a dar pronto este permiso

José Jerí reafirma su postura contra el aborto y limita excepciones: “Yo defiendo la vida del concebido”

ENTRETENIMIENTO

El paseo gastronómico de Dua

El paseo gastronómico de Dua Lipa en Perú: desde Maido hasta Astrid y Gastón

Sebastián Yatra llega a Perú: fecha, lugar y cuándo inicia la venta de entradas para su concierto

Tula Rodríguez celebra el cumpleaños 17 de Valentina Carmona con un emotivo mensaje y recuerdos de Javier Carmona

Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, protagoniza el nuevo videoclip “Quieres ser mi amante”

Jorge Benavides habría grabado preventa de Panamericana TV y elenco de su programa queda en shock

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: fecha,

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Barcelona vs Chelsea HOY en Perú: canal tv online del partido por Champions League 2025/2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2 de Libertadores 2026

Conmebol reveló contundente motivo por la que se eligió Lima para la final de Copa Libertadores 2025