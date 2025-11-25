¿Dólar se disparó a S/3,67? Google muestra valor incorrecto del tipo de cambio

Google mostró un valor del dólar mucho más alto del actual. Es más, según el BCRP el tipo de cambio cerró con baja. - Créditos Captura de Google/Infobae

Esta tarde Google ha mostrado un valor del dólar de S/3,67. Esto significaría que ha habido una alza histórica del tipo de cambio en un solo día, dado que el anterior cierre del Banco Central de Reserva del Perú reportó un valor de S/3,3840 el pasado lunes 24 de noviembre.

Sin embargo, esto se debe a un error en el valor ‘indexado’, que ha tomado en cuenta, Google. Este martes 25 de noviembre el valor del dólar ha cerrado, en realidad, con baja. Según el BCRP, el tipo de cambio cerró a S/3,3730.

Como se recuerda, este error de Google no es tan raro, y suele pasar que la información que visibiliza en su buscador es inexacta, a pesar de que esta pueda ser usada por los usuarios para hacer cálculos rápidos para pasar montos de soles a dólares y viceversa.

En desarrollo...