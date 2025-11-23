La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

La noticia de la muerte de Guillermo Rossini a los 93 años generó tristeza y conmoción entre colegas, familiares y amigos cercanos, marcando una pérdida relevante para la comunidad artística de Perú.

El fallecimiento fue confirmado por Coco Rossini, hijo del artista. A lo largo de los años, Guillermo Rossini dejó una marca en la cultura popular peruana gracias a su papel en programas como ‘Los Chistosos’ y ‘Risas y salsa’.

Frente a la noticia, el actor Renato Rossini, sobrino del humorista, ofreció un homenaje en redes sociales que fue ampliamente replicado y comentado. A través de sus historias de Instagram, Renato compartió una fotografía donde se le observa abrazando a su tío, acompañada de un breve texto cargado de emoción.

“Hasta siempre al tío favorito de todo el Perú”, escribió el actor, resaltando la importancia de una figura que trascendió el ámbito familiar y se integró en el imaginario popular del país.

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

Ministerio de Cultura se despide de Guillermo Rossini

El impacto del fallecimiento se reflejó también en instituciones públicas. El Ministerio de Cultura del Perú (Mincul) rindió tributo al artista, subrayando el rol fundamental que desempeñó durante décadas en el desarrollo de la cultura y el entretenimiento nacional.

En un comunicado en redes sociales, el Ministerio expresó: “El Ministerio de Cultura, en nombre del Gobierno del Perú, expresa sus condolencias por quien en vida fue don Guillermo Rossini González, destacado actor cómico, locutor y referente de la radio y la televisión peruana”.

A través del mensaje, la entidad resaltó la influencia y el vínculo forjado por el humorista con diversas generaciones, señalando la calidad profesional y humana que caracterizó su desempeño en medios de comunicación: “Su trayectoria, marcada por el talento, la calidez y un estilo inconfundible, acompañó a generaciones y se convirtió en parte esencial de la memoria afectiva del país”.

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

El comunicado remarcó también la capacidad de Guillermo Rossini para unir públicos diversos a través del humor y su contribución a la identidad cultural del Perú. “Su capacidad para unir al público a través del humor y la palabra seguirá resonando como un valioso legado cultural. Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia, amistades, colegas y a toda la comunidad artística y radial que hoy lo recuerda con gratitud y admiración”, culminó el texto.

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas se despiden de Guillermo Rossini

El fallecimiento de Guillermo Rossini removió especialmente a quienes compartieron con él escenarios y cabinas de radio en distintos momentos de su carrera. Manolo Rojas compartió su pesar en una entrevista con RPP: “Ha sido un golpe; de verdad que algún día nos tiene que tocar, pero no pensamos que así iba a ser en estos momentos,” reconoció.

Rojas recordó al humorista como quien le abrió las puertas en uno de los programas más conocidos del país: “Él fue quien me dio la oportunidad de acercarme a ‘Los Chistosos’ en RPP; estoy eternamente agradecido por su ejemplo, por su enseñanza”.

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas consternados con la partida de Guillermo Rossini: “Ha sido un golpe”

Afirmó que la influencia de Guillermo Rossini fue determinante no solo en lo profesional, sino como referente ético y disciplinario para nuevas generaciones: “Siempre va a haber una risa en el cielo con el padre de los imitadores”, concluyó el comediante.

El pesar también se reflejó en las palabras de Hernán Vidaurre, quien evocó la figura de Rossini como formador y mentor dentro y fuera del trabajo radial.“Estamos con un profundo dolor, lo vamos a extrañar mucho. ¿Qué puedo decir de mi tío Rossini? primero, que le tengo un agradecimiento porque él me llevó a ‘Los Chistosos’, me enseñó, siempre ha sido como un padre para todos. Hemos aprendido de su ejemplo la puntualidad, la responsabilidad, amar a la familia. Nos ha dejado mucha enseñanza”, señaló Vidaurre.