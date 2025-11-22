Perú

Sujeto con aparentes alteraciones mentales agrede con cuchillo a escolares en San Juan de Lurigancho

Un joven sufrió una herida en la espalda causada por un atacante con presuntos problemas mentales cerca de una escuela, lo que generó temor y mayor demanda de seguridad entre las familias de la zona

Guardar
Sujeto con aparentes alteraciones mentales agrede con cuchillo a escolares en SJL - 24 Horas Noticias

En las inmediaciones del colegio Manuel González Prada, ubicado en San Juan de Lurigancho, se desató un nuevo episodio de violencia que involucró a un individuo con aparentes alteraciones mentales. El hecho más reciente sucedió cuando este hombre atacó con un cuchillo a un alumno del plantel, quien, pese a intentar defenderse, recibió una herida en la espalda. El agresor, armado con un cuchillo de cortar pan, irrumpió frente al centro educativo y apuñaló a un escolar tranquilo en la vía pública.

El ataque y la situación del escolar agredido

Según declaraciones de madres de familia, el incidente ocurrió cuando el estudiante de cuarto año E se encontraba de pie cerca del colegio. El agresor se aproximó sin provocación previa y utilizó un cuchillo con filo de tipo serrucho, provocando una lesión de cuatro puntos en el lado izquierdo de la espalda del menor. Otros jóvenes y el hermano del alumno auxiliaron e impidieron que las lesiones fueran fatales. Tras el ataque, la víctima fue trasladada a una posta médica y recibió atención especializada. Actualmente, el menor se encuentra fuera de peligro.

La madre del estudiante agredido relató que, a pesar de la gravedad del hecho, la intervención de personas cercanas resultó fundamental para evitar consecuencias mayores: “Si no fuera por los dos jóvenes y el hermano del jovencito, el daño habría sido peor”, afirmó.

Agresión en colegio de SJL
Agresión en colegio de SJL - 24 Horas Noticias

Antecedentes y preocupación de los padres

Este no ha sido el único incidente que involucra al mismo sujeto. Padres y madres de alumnos han reportado episodios anteriores en los que el agresor pateó la puerta de la institución educativa. La preocupación entre las familias de la comunidad escolar ha aumentado ante la reiteración de estos episodios violentos.

Algunos padres manifestaron que existen al menos dos individuos que se han dedicado a hostigar a los escolares en las horas de ingreso y salida del colegio. Las familias demandan la presencia de efectivos policiales y de serenazgo a fin de garantizar la integridad de sus hijos. “Queremos apoyo con la seguridad del alcalde de San Juan de Lurigancho, ya que los niños no pueden andar solos por el riesgo que esto representa”, señaló una madre.

Agresión en colegio de SJL
Agresión en colegio de SJL - 24 Horas Noticias

Medidas de protección e inacción institucional

En respuesta a los hechos, los padres y madres han organizado brigadas escolares de protección, aunque cuentan con recursos limitados y consideran que el apoyo recibido resulta insuficiente. La dirección del colegio Manuel González Prada ha indicado a los padres que la responsabilidad de vigilancia fuera del recinto corresponde a las familias. “La directora dice que de afuera para adentro es asunto del colegio, pero de afuera es de los padres”, explicó una madre que participa en las brigadas de protección.

Hasta el momento, ni los directivos de la institución educativa ni el municipio de San Juan de Lurigancho han emitido algún pronunciamiento sobre las acciones que adoptarán ante estos hechos. La madre del menor agredido ha presentado una denuncia ante las autoridades y permanece a la espera de que el agresor sea identificado y puesto a disposición de la justicia.

Los padres de familia han solicitado de manera urgente mayor presencia policial y la implementación de medidas preventivas que protejan a los estudiantes en los alrededores del colegio. La comunidad educativa reclama que se eviten hechos similares y que se restaure la seguridad en la zona.

Temas Relacionados

San Juan de Luriganchoperu-noticias

Más Noticias

Caen 14 miembros de ‘Los Injertos del Cono Norte’: red alimentaba de dinero a ‘El Monstruo’

La PNP y la Fiscalía señaló que la operación incluyó el allanamiento de 23 viviendas y la intervención de 14 celdas en penales de Lima y Loreto

Caen 14 miembros de ‘Los

Senamhi: qué distritos de Lima tendrán brillo solar este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que los distritos próximos al mar presentarán mayormente brillo solar hacia la tarde

Senamhi: qué distritos de Lima

Áncash registra un sismo de magnitud 4.3

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Áncash registra un sismo de

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

La hija de Alejandra Baigorria recurrió a sus redes sociales para informar sobre sus heridas y asegurar que permanece estable, reconociendo el respaldo de familiares y seguidores tras el incidente

Thamara Medina detalla su estado

Tres libros infantiles sobre la amistad, la imaginación y la magia de lo cotidiano en la Feria Ricardo Palma

El encuentro literario se celebrará hasta el martes 9 de diciembre en el parque Kennedy ubicado en el distrito de Miraflores

Tres libros infantiles sobre la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Thamara Medina detalla su estado

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 22

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025