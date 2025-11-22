Perú

Suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte de ‘Truko’, retomaría pronto sus labores en la PNP

El general Marco Conde afirmó que el agente tiene derecho a continuar trabajando mientras avanzan las investigaciones internas y fiscales

El general PNP Marco Conde explicó que el suboficial Luis Magallanes afronta un proceso administrativo disciplinario, pero que en este caso debe primar la presunción de la inocencia | Video: RPP

El suboficial PNP Luis Magallanes, investigado por la muerte del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz durante las movilizaciones del 15 de octubre, estaría próximo a reincorporarse a sus labores en la División de Investigación de Secuestros de la Policía Nacional del Perú. Así lo informó el general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según la información dada por RPP, el alto mando policial sostuvo que el agente mantiene derecho a continuar trabajando mientras avanza la investigación interna.

“El efectivo está siendo sometido a una investigación policial y tiene todo el derecho a seguir trabajando. Es un trabajo que él tiene, él es policía. Continúa con este descanso hasta que se incorpore totalmente al servicio. Ya en estos días se debe estar incorporando, porque es un policía de la Dirección de Investigación Criminal, que seguirá luchando contra la criminalidad organizada y la delincuencia común”, sostuvo.

El general PNP Conde se refirió al proceso administrativo disciplinario que la institución abrió contra Magallanes. Señaló que los resultados se publicarán al finalizar las indagaciones internas. Durante este periodo, deben mantenerse la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso.

Investigado por homicidio simple y homicidio culposo

El suboficial Luis Magallanes, a
El suboficial Luis Magallanes, a quien se le imputa la muerte del músico Trvko, denuncia haber recibido amenazas de muerte. (Composición Infobae)

El suboficial Luis Magallanes viene siendo investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de homicidio simple y, de manera alternativa, por homicidio culposo, a raíz de la muerte de Eduardo Ruiz —conocido como 'T.rvco‘— ocurrida la noche del 15 de octubre cerca de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

Ruiz falleció durante una intervención policial ocurrida en el marco de una movilización ciudadana. El caso generó cuestionamientos a la actuación de los agentes en la zona y motivó la apertura de investigaciones penales y disciplinarias.

Corresponderá a la Policía Nacional evaluar si el suboficial Magallanes se encuentra en las condiciones emocionales y operativas necesarias para retomar sus labores en una unidad altamente especializada como la División de Investigación de Secuestros.

Nueva investigación contra Magallanes

El Ministerio Público abrió una nueva investigación contra el suboficial Luis Magallanes. Según un documento de la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos, la pesquisa durará 70 días y ahora incluye el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra Renato Ríos, amigo de ‘Trvko’, herido durante la protesta del 15 de octubre.

El comandante general de la
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias “Trvko”. (Composición: Infobae)

La Fiscalía dispuso que la División de Investigación de Homicidios de la PNP realice diligencias en un plazo de 30 días, incluida la declaración indagatoria de Ríos con apoyo de material audiovisual. El despacho fiscal precisó que las calificaciones legales son provisionales y podrían variar conforme avancen las investigaciones.

A partir de la muerte del manifestante y la violenta represión de la protesta, el Ejecutivo dispuso cambios en la jefatura de la región policial de Lima, la Dirincri y la Dirección de Inteligencia de la PNP. Del mismo modo, ordenó la “retención de cargo” de varios oficiales generales por “necesidades del servicio”, mientras se desarrolla un proceso sumario interno.

Magallanes declaró semanas atrás en Willax que los manifestantes le lanzaron bombas molotov, que fue despojado de su arma y celular, y que una “turba gritó que lo mataran y quemaran”.

