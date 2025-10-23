Perú

La bala que mató al músico Eduardo Ruiz ‘Trvco’ durante la protesta rebotó antes de impactarlo, según peritaje de PNP

La institución policial modificó su versión sobre el caso y solicitó la liberación del agente Luis Magallanes, investigado por el homicidio calificado del músico urbano

Por Luis Paucar

Un informe pericial de balística forense concluye que el proyectil que causó la muerte del músico urbano Eduardo Ruiz (‘Trvco’) durante la protesta contra el gobierno del pasado 15 de octubre ingresó a su cuerpo tras impactar primero en una superficie, y no de manera directa.

El documento, elaborado por la Unidad de Criminalística de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP) y difundido este miércoles por Canal N, especifica que la bala extraída del hemitórax anterior izquierdo corresponde a un calibre aproximado de nueve milímetros. La trayectoria fue de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y con un leve ascenso. No se encontraron indicios de un disparo a corta distancia.

Según el informe, el núcleo del proyectil se encontraba destrozado, y presentaba marcas de raspado y deformaciones atribuibles a un impacto previo contra una superficie dura. El protocolo de necropsia indica que la bala deformada lesionó varios órganos internos. Su forma irregular imposibilita la identificación precisa del arma de origen.

“Existe una alta probabilidad de que, efectivamente, proyectil de arma de fuego haya provenido de un rebote, una pérdida de energía, una deformación, y este ingresó de manera indirecta al cuerpo de este joven que lamentablemente falleció”, declaró a la televisora Carlos Lizana, experto en balística forense.

General Óscar Arriola pidió perdón a la familia de Eduardo Ruiz Sanz por asesinato de manifestante a manos de un policía. Canal N

La semana pasada, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, pidió perdón a los deudos tras señalar que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes. También mencionó que otro agente, Omar Saavedra, lo acompañaba y presenció a Ruiz herido en una calle del centro de Lima.

Posteriormente, el alto mando policial modificó su versión e inició un pedido de libertad para el agente investigado por homicidio calificado. “Esperamos que salga en libertad. En las investigaciones han dado que cuando él hace el disparo salía de haber librado una gresca que lo agrede feroz y con crueldad”, señaló ante la prensa durante un operativo realizado bajo el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Magallanes permanece en el hospital de la Policía por traumatismos, con una orden judicial de siete días de detención preliminar. Ambos uniformados integraban la División de Investigación Criminal y estaban comisionados para asistir de civil a la marcha del miércoles convocada por grupos estudiantiles, artistas y colectivos sociales.

“Más que legítima defensa”

Sobre la conducta de Magallanes, Arriola precisó que el suboficial sufrió golpes y heridas en la cabeza, y que, en un momento de alteración, disparó al piso durante el intento de escapar, hecho “registrado en videos”.

“Él corre en ese momento que está totalmente alterado de su conciencia e imposibilitado por la gran sangre que profusa, que le sale por la cabeza, él se hace un disparo al piso, como ya está establecido en una pericia balística”, señaló.

Añadió que las imágenes evidencian un nuevo ataque contra el agente, quien además fue despojado de su arma. “Actuó más que en legítima defensa, mucho más que en legítima defensa. Tiene eximentes que lo exoneran de la responsabilidad penal. Él no debería siquiera estar detenido en estos momentos”, afirmó.

