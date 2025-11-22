Perú

Propuesta busca que bancos implementen baños de acceso gratuito, pero Asbanc está en contra

Dos proyectos de ley en el Congreso plantean que todo consumidor use los baños gratuitamente en centro comerciales y otros locales. Pero esto también incluye a los bancos

Guardar
Bancos podrían estar obligados a
Bancos podrían estar obligados a implementar baños para el público. - Crédito Infobae/Alejandro Delgado Tong

Dos proyectos de ley proponen que los centros comerciales y más locales comerciales no cobren por el uso de sus baños a los consumidores en el país. Es decir, que cualquier ciudadano pueda ingresar a los baños de estos establecimientos sin pagar. Como se sabe, estas propuestas nacen por la falta de servicios higiénicos de acceso libre en Lima Metropolitana.

Como se hizo de conocimiento recientemente ,según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vigentes al 2025, para los 43 distritos de la provincia de Lima (sin contar las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos) solo hay 107 baños públicos en funcionamiento.

Así, los proyectos obligaría, además, a los bancos a que implemente baños para el público y su acceso sea gratuito. Actualmente, no hay muchos casos visibles de bancos con baños, por lo que la idea sería nueva. Sin embargo, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) ya se pronunció y mandó su opinión al Congreso por este tema: están en contra.

Los últimos datos disponibles del
Los últimos datos disponibles del INEI, de este 2025, revelan la situación de los baños públicos en el país. Mientras, dos proyectos de ley buscan que los centros comerciales y más establecimientos no cobren por uso de sus baños. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Bancos en contra de baños gratuitos

“Si bien reconocemos que el proyecto se fundamenta en el principio del acceso a servicios higiénicos como un derecho vinculado a la dignidad y la salud de las personas, consideramos oportuno precisar que equiparar a las entidades del sistema financiero con otros establecimientos de acceso público introduce serios riesgos de seguridad y operatividad, dada la naturaleza especial del entorno bancario”, señala Asbanc en respuesta al proyecto de ley de Acción Popular, el primero que se presentó.

Esta asociación señala que “las agencias bancarias son espacios de alta seguridad, donde se manejan activos monetarios e información altamente sensible. La posibilidad de permitir el acceso irrestricto a sus servicios higiénicos puede comprometer severamente los protocolos de seguridad existentes, diseñados para salvaguardar la integridad de los clientes como la del personal y los activos custodiados”.

Así, los bancos alertan que permitir el acceso libre a las áreas de servicios higiénicos en estos entornos generaría puntos de acceso no controlados y zonas ciegas difíciles de monitorear. Esto, resaltan, llevaría a oportunidades que contribuirían al crimen:

  • Se podrían instalar de dispositivos espía (cámaras o micrófonos): Se podrían colocar cámaras diminutas, micrófonos o dispositivos de rastreo para obtener información confidencial de clientes o empleados
  • Se podría ocultar o eliminar pruebas tras la comisión de delitos.
Centros comerciales deberían también dar
Centros comerciales deberían también dar habilitar sus baños gratuitos al público . - Crédito Difusión

Bancos no cuentan con baños para clientes

En su gran mayoría, las agencias bancarias no cuentan con baños para clientes. Por esto, lo que implican estos proyectos no es solo que los locales comerciales que sí cuentan con estos den los servicios gratuitamente, sino que los que no, aseguren su servicio.

“Se obliga a las agencias bancarias a mantener un ambiente sanitario permanentemente accesible para el público, lo cual altera la naturaleza funcional del inmueble y limita su utilización conforme a su objeto empresarial”, alerta Asbanc.

Así, esto generaría a su vez costos, asociados al mantenimiento de baños públicos (limpieza, agua, seguridad, infraestructura sanitaria, personal adicional, vigilancia) los cuales Asbanc considera como significativos, y califica a esta posible imposición sin compensación alguna como una afectación patrimonial directa”.

Temas Relacionados

Baños públicosBancosCongreso del Perúperu-economia

Más Noticias

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Su trayectoria en radio y televisión influyó por más de seis décadas a generaciones, consolidándolo como un referente del humor y la imitación en el Perú

Guillermo Rossini, leyenda del humor

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje tras ganar medalla de oro en maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: “Dejo la valla alta a mis compañeros”

El fondista nacional le otorgó al país ‘incaico’ su primera presea dorada en la prueba de 42k en la rama masculina, y expresó sus sensaciones

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje

FAO: Perú es un ejemplo mundial como centro de origen y diversidad de cultivos

Hoy comienza la que es reconocida como la cumbre “APEC de la agrobiodiversidad”. En este marco, Infobae Perú conversó con Álvaro Toledo, secretario adjunto del Tratado Internacional de las Semillas de la FAO

FAO: Perú es un ejemplo

Indecopi anula las restricciones de horario para vender alcohol en Carabayllo al considerar que el municipio excedió sus funciones

El organismo eliminó el artículo que imponía límites a bodegas, bares y discotecas y recordó que los distritos deben ceñirse a las disposiciones emitidas a nivel provincial

Indecopi anula las restricciones de

Elige tu local de votación: link oficial de la ONPE para las Elecciones 2026

Desde hoy, domingo 23 de noviembre, la ciudadanía accede a estas aplicaciones para seleccionar puntos de sufragio cercanos. Toda persona tendrá tres opciones dentro de su distrito

Elige tu local de votación:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE confirma sanción a alcalde

JEE confirma sanción a alcalde del Callao por infringir neutralidad electoral

Abogados vinculados a Dina Boluarte, Caso Cócteles y Caso Odebrecht integran comisión para elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

José Jerí afirma que insistirá con los estados de emergencia hasta tener resultados contra la criminalidad

ENTRETENIMIENTO

Guillermo Rossini, leyenda del humor

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

Exproductor de Rodrigo González revela su mala experiencia y Sofía Franco afirma: “No hay productor que lo aguante”

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas consternados con la partida de Guillermo Rossini: “Ha sido un golpe”

Bad Bunny cantará una canción exclusiva en cada show en Lima: lo que se sabe del ‘Debí tirar más fotos tour’

DEPORTES

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje

Ferdinand Cereceda dejó firme mensaje tras ganar medalla de oro en maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: “Dejo la valla alta a mis compañeros”

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026