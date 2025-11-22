Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

El valor de la canasta navideña del Congreso pasó de S/ 1.700 en 2023 a S/ 1.900 en 2024, monto que se mantuvo igual este año. Foto: Composición Infobae Perú

La asignación de beneficios navideños al interior del Congreso de la República se sitúa de nuevo en el centro del debate en 2025, año en el que el desembolso dirigido a los 129 parlamentarios en funciones supera los seis millones de soles. Esta cifra comprende sueldos, gratificaciones y prestaciones laborales correspondientes a diciembre, y resalta particularmente por la inclusión de tarjetas electrónicas de consumo que han sustituido la tradicional canasta navideña. La práctica, vigente desde hace varios años, ha mostrado una tendencia al alza en el monto asignado.

El beneficio navideño para 2025 replica el esquema implementado por la actual Mesa Directiva: cada congresista recibirá aproximadamente S/ 1.900 para gastos festivos. Este desembolso, que vuelve a quedar bajo escrutinio por la magnitud del presupuesto, se produce en un escenario de cuestionamientos sobre el desempeño de los legisladores, especialmente por temas de inseguridad ciudadana y señalamientos contra algunos miembros.

Pese a que el número de congresistas disminuyó —de 130 a 129 tras la detención de Guillermo Bermejo por una sentencia de terrorismo—, el gasto no experimentó una reducción significativa. El monto global para los beneficios de diciembre permanece por encima de los seis millones de soles, reflejando la continuación del modelo de asignaciones navideñas de los últimos años. La estructura de pagos incluye sueldos, bonificaciones extraordinarias y el subsidio mediante tarjetas de consumo.

La entrega de estos beneficios para congresistas y trabajadores ha evolucionado conforme a decisiones administrativas sucesivas. A lo largo de este proceso, los montos han variado y aumentado con cada gestión, lo que ha suscitado críticas ciudadanas sobre su pertinencia. A continuación, se exponen los incrementos en estos gastos desde 2023, el detalle de las asignaciones en 2024 y la configuración del presupuesto para la Navidad de 2025.

Congresistas recibirán más de S/ 48 millones en el año en sueldos, bonos y hasta tarjeta navideña|Composición Infobae

Congresistas recibirán S/ 1.900 como beneficio navideño

El Congreso destinó en 2025 un presupuesto superior a seis millones de soles para sus 129 parlamentarios por los conceptos de remuneración de diciembre, gratificaciones y beneficios navideños. Este monto, que tradicionalmente se mantiene por encima de los seis millones, no varió respecto al registrado en 2024, pese a la ligera reducción en el número total de legisladores. Así lo confirmaron fuentes internas del Legislativo, que detallaron la composición del gasto total.

En esta campaña navideña, el principal beneficio consiste en la entrega de una tarjeta electrónica valorizada en S/ 1.900 por congresista, modalidad que desde hace años reemplazó la canasta navideña física. Según documentos internos, este mecanismo es actualmente el sistema oficial para distribuir aguinaldos, otorgando libertad de compra al beneficiario. Se trata de un subsidio de liberalidad, incorporado de forma habitual a los beneficios de diciembre.

Desde el Congreso se argumenta que estas tarjetas forman parte de las políticas de bienestar laboral. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas en administración pública han manifestado que la dimensión de estos beneficios resulta controversial, sobre todo en un contexto de dificultades económicas y percepción ciudadana desfavorable hacia el Parlamento.

En 2024 el valor de la tarjeta aumentó S/ 200 respecto al año previo

En diciembre de 2024, de acuerdo a documentos revisados por Infobae Perú, el Congreso adquirió 4.500 tarjetas electrónicas de consumo por un monto superior a S/ 8 millones. Aunque el acuerdo 048-2024-2025/MESA-CR no hacía una mención directa a los congresistas, fuentes legislativas confirmaron que también recibieron este beneficio. El contrato, suscrito el 29 de noviembre, abarcaba al personal sujeto a los regímenes 276, 728 y 1057, así como a otros beneficiarios reconocidos por liberalidad.

La disposición garantizó que la tarjeta electrónica de consumo alcanzara a toda la población laboral activa del Congreso, incluyendo pensionistas, edecanes, capellán y trabajadores del concesionario del comedor. Bajo este esquema, cada congresista obtuvo una tarjeta valorizada en S/ 1.900 como aguinaldo de Navidad. Legisladores consultados confirmaron la recepción del monto, señalando la continuidad de la práctica implementada en años anteriores.

Acuerdo de la Mesa Directiva. | Congreso

La gestión anterior de la Mesa Directiva, liderada por Alejandro Soto, fijó el valor de las tarjetas en S/ 1.700. El aumento confirmó una tendencia ascendente en los montos asignados. Cabe recordar otros precedentes, como el de 2016, cuando la entrega de canastas valorizadas en S/ 920 generó críticas públicas y condujo a la implementación de las tarjetas como medio de otorgamiento de los beneficios.

Así fue la canasta navideña del Congreso en 2023

Durante la recesión económica de diciembre de 2023, la Mesa Directiva encabezada por Alejandro Soto autorizó la entrega de tarjetas electrónicas de consumo por S/ 1.700 a cada congresista. Infobae Perú accedió al acuerdo del 17 de noviembre, donde diversas áreas técnicas y administrativas recomendaron otorgar el beneficio conforme a convenios colectivos firmados entre 2020 y 2023 con el sindicato parlamentario.

Fuente: Twitter

En ese año, los parlamentarios recibieron aproximadamente S/ 43.117,20 en diciembre, resultado de la suma del sueldo mensual, la asignación por desempeño, la semana de representación y el aguinaldo navideño —compuesto por la gratificación y la tarjeta de consumo—. La medida se extendió también a trabajadores y pensionistas adscritos al Legislativo, independientemente del tipo de contrato laboral.

En noviembre del mismo año, la Mesa Directiva aprobó un bono extraordinario de casi S/ 10.000, equivalente a dos UIT, dirigido al personal activo del Congreso. Este bono fue solicitado por los sindicatos, respaldado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se otorgó sin carácter remunerativo ni pensionable.