Feria del Libro Ricardo Palma: Este es el cronograma de actividades para hoy, 22 de noviembre

La Feria del Libro Ricardo Palma regresa al parque Kennedy con más de 150 actividades culturales y la participación de destacados autores nacionales. Foto: Agencia Andina

La Feria del Libro Ricardo Palma 2025 fue inaugurada en el Parque Kennedy, en Miraflores, este viernes 21 de noviembre. Los asistentes podrán encontrar ofertas, descuentos y más de 150 actividades culturales para todas las edades.

Hasta el 9 de diciembre, los asistentes podrán recorrer los 100 stands que agrupan tanto a editoriales reconocidas como a diversas instituciones culturales. El programa incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres y mesas de diálogo.

La organización está a cargo de la Cámara Peruana del Libro, en colaboración con la municipalidad de Miraflores. La edición número 46 de la feria se extiende por 19 días y contará con la participación de destacados escritores nacionales, entre ellos Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo, Hugo Coya y Karina Pachedo.

Las bibliotecas participantes, todas ubicadas en Miraflores, son Biblioteca Ricardo Palma, Biblioteca Santa Cruz, Sala Augusta Palma y, desde enero de 2026, Biblioteca Tovar, que retoma actividades después de una pausa desde 2020. La feria abre de lunes a domingo, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y la entrada es libre para todo público.

El público lector podrá encontrar en más de 80 stands un gran número de ofertas editoriales y novedades. (El Peruano)

Cronograma del 22 de noviembre

Las actividades se desarrollan entre los auditorios Antonio Cisneros y Pilar Dughi. A continuación, el programa completo para hoy, sábado 22 de noviembre:

Auditorio Antonio Cisneros

15:00 - 16:00

Conversatorio: Historias que viajan

Participan: Victor M. Lozada, Juan Carlos Perez y Leslie Rivas

Organiza: Editorial Océano

16:30 - 17:30

Homenaje: En honor a Gaby Cevasco

Participan: Ricardo Muguerza, Doris Moromisato, Carmen Ollé y Diana Miloslavich

Organiza: Cámara Peruana del Libro, Kimochi Gestión Cultural y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

18:00 - 19:00

Presentación: El derecho penal económico y de la empresa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Fidel Mendoza

Participan: Mercedes Herrera, Pedro Alva, Gerardo Lamas y Fidel Mendoza

Organiza: Jurista Editores

19:30 - 20:30

Presentación: La heroína silenciosa de Hugo Coya Participan: Anahí Barrionuevo, Alonso Rabí y Hugo Coya

Organiza: Editorial Planeta

Auditorio Pilar Dughi

12:00 - 13:00

Cuentacuentos: El viaje valiente de Evergreen

Participa: Enrique Nué

Organiza: Editorial Océano

15:00 - 16:00

Conversatorio: Crecer entre libros: clubes de lectura para la infancia

Participan: Becky Urbina, Pilar Acuña y Cristy La Barrera (mod.)

Organiza: Cámara Peruana del Libro

16:30 - 17:30

Presentación: Había una vez una peruana de varias autoras

Participan: Valery Quezada, Katherine Subirana y Fiorella Zenteno

Organiza: Crisol, libros y más

18:00 - 19:00

Conferencia: ¿Por qué no vendo más?

Participa: Pedro José de Zavala

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

19:30 - 20:30

Presentación: Pistis Sophia develada de Samael Aún Weor

Participa: Mario Gagnon

Organiza: Asociación Geofilosófica

Ministro acudió al primer día

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, acudió a la feria en su primer día de apertura. Recorrió la feria y visitó La Independiente, ubicada en el stand F, que reúne a más de 60 editoriales independientes peruanas con más de 200 títulos de distintos géneros literarios. De estas, 23 son dirigidas por mujeres de las regiones de Arequipa, Piura y Lima. En el stand, los visitantes encontrarán publicaciones de ocho regiones: Junín, Huánuco, Loreto, Arequipa, Puno, La Libertad, Piura y Lima.

“La Independiente es para el Ministerio de Cultura la oportunidad de democratizar el acceso a espacios de difusión del trabajo editorial de las diversas regiones del país. Es un espacio abierto para todos aquellos que han iniciado el reto de llevar lectura y conocimiento a más personas. Los invito a visitar la feria y a La Independiente, donde encontrarán mucho material que no han visto y deben conocer”, dijo el titular del Mincul.