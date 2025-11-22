Perú

Feria del Libro Ricardo Palma: Este es el cronograma de actividades para hoy, 22 de noviembre

Los visitantes podrán recorrer los 100 stands que agrupan tanto a editoriales reconocidas como a diversas instituciones culturales, hasta el 9 de diciembre

Guardar
La Feria del Libro Ricardo
La Feria del Libro Ricardo Palma regresa al parque Kennedy con más de 150 actividades culturales y la participación de destacados autores nacionales. Foto: Agencia Andina

La Feria del Libro Ricardo Palma 2025 fue inaugurada en el Parque Kennedy, en Miraflores, este viernes 21 de noviembre. Los asistentes podrán encontrar ofertas, descuentos y más de 150 actividades culturales para todas las edades.

Hasta el 9 de diciembre, los asistentes podrán recorrer los 100 stands que agrupan tanto a editoriales reconocidas como a diversas instituciones culturales. El programa incluye presentaciones de libros, conversatorios, talleres y mesas de diálogo.

La organización está a cargo de la Cámara Peruana del Libro, en colaboración con la municipalidad de Miraflores. La edición número 46 de la feria se extiende por 19 días y contará con la participación de destacados escritores nacionales, entre ellos Alonso CuetoGiovanna PollaroloHugo Coya y Karina Pachedo.

Las bibliotecas participantes, todas ubicadas en Miraflores, son Biblioteca Ricardo PalmaBiblioteca Santa CruzSala Augusta Palma y, desde enero de 2026, Biblioteca Tovar, que retoma actividades después de una pausa desde 2020. La feria abre de lunes a domingo, de 11:00 a. m. a 10:00 p. m., y la entrada es libre para todo público.

El público lector podrá encontrar
El público lector podrá encontrar en más de 80 stands un gran número de ofertas editoriales y novedades. (El Peruano)

Cronograma del 22 de noviembre

Las actividades se desarrollan entre los auditorios Antonio Cisneros y Pilar Dughi. A continuación, el programa completo para hoy, sábado 22 de noviembre:

Auditorio Antonio Cisneros

15:00 - 16:00

  • Conversatorio: Historias que viajan
  • Participan: Victor M. Lozada, Juan Carlos Perez y Leslie Rivas
  • Organiza: Editorial Océano

16:30 - 17:30

  • Homenaje: En honor a Gaby Cevasco
  • Participan: Ricardo Muguerza, Doris Moromisato, Carmen Ollé y Diana Miloslavich
  • Organiza: Cámara Peruana del Libro, Kimochi Gestión Cultural y Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

18:00 - 19:00

  • Presentación: El derecho penal económico y de la empresa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Fidel Mendoza
  • Participan: Mercedes Herrera, Pedro Alva, Gerardo Lamas y Fidel Mendoza
  • Organiza: Jurista Editores

19:30 - 20:30

  • Presentación: La heroína silenciosa de Hugo Coya Participan: Anahí Barrionuevo, Alonso Rabí y Hugo Coya
  • Organiza: Editorial Planeta
  • Auditorio Pilar Dughi

Auditorio Pilar Dughi

12:00 - 13:00

  • Cuentacuentos: El viaje valiente de Evergreen
  • Participa: Enrique Nué
  • Organiza: Editorial Océano

15:00 - 16:00

  • Conversatorio: Crecer entre libros: clubes de lectura para la infancia
  • Participan: Becky Urbina, Pilar Acuña y Cristy La Barrera (mod.)
  • Organiza: Cámara Peruana del Libro

16:30 - 17:30

  • Presentación: Había una vez una peruana de varias autoras
  • Participan: Valery Quezada, Katherine Subirana y Fiorella Zenteno
  • Organiza: Crisol, libros y más

18:00 - 19:00

  • Conferencia: ¿Por qué no vendo más?
  • Participa: Pedro José de Zavala
  • Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

19:30 - 20:30

  • Presentación: Pistis Sophia develada de Samael Aún Weor
  • Participa: Mario Gagnon
  • Organiza: Asociación Geofilosófica
La Feria Ricardo Palma se
La Feria Ricardo Palma se realizará del 4 al 20 de noviembre en el Parque Kennedy.

Ministro acudió al primer día

El ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño, acudió a la feria en su primer día de apertura. Recorrió la feria y visitó La Independiente, ubicada en el stand F, que reúne a más de 60 editoriales independientes peruanas con más de 200 títulos de distintos géneros literarios. De estas, 23 son dirigidas por mujeres de las regiones de Arequipa, Piura y Lima. En el stand, los visitantes encontrarán publicaciones de ocho regiones: Junín, Huánuco, Loreto, Arequipa, Puno, La Libertad, Piura y Lima.

“La Independiente es para el Ministerio de Cultura la oportunidad de democratizar el acceso a espacios de difusión del trabajo editorial de las diversas regiones del país. Es un espacio abierto para todos aquellos que han iniciado el reto de llevar lectura y conocimiento a más personas. Los invito a visitar la feria y a La Independiente, donde encontrarán mucho material que no han visto y deben conocer”, dijo el titular del Mincul.

Temas Relacionados

Feria del LibroFeria del Libro Ricardo PalmaMinisterio de CulturaMirafloresperu-noticias

Más Noticias

Gobernador de Tumbes pide disculpas por designar a funcionario acusado de crear empresas fantasmas

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial de Tumbes declaró fundado el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía por 36 meses contra Nick Rojas

Gobernador de Tumbes pide disculpas

Surco: autoridades recuperan área pública de 750 m² en la Vía Expresa Sur

La intervención permitió demoler cinco construcciones irregulares y se realizó tras superar procesos legales interpuestos por los antiguos ocupantes

Surco: autoridades recuperan área pública

Suboficial Luis Magallanes, investigado por la muerte de ‘Truko’, retomaría pronto sus labores en la PNP

El general Marco Conde afirmó que el agente tiene derecho a continuar trabajando mientras avanzan las investigaciones internas y fiscales

Suboficial Luis Magallanes, investigado por

Préstamo del Banco de la Nación: ¿Cuánto pagarás si solicitas S/15 mil a tasa de 11,57%?

La nueva campaña del préstamo Multired estará vigente hasta el 30 de noviembre y ofrece una tasa más baja de lo normal

Préstamo del Banco de la

JNJ denuncia al juez Torres Tasso y pide que se aparte del caso de Delia Espinoza

Buscan deshacerse del magistrado por suspender el proceso disciplinario contra la fiscal de la Nación y ordenar su reposición

JNJ denuncia al juez Torres
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ denuncia al juez Torres

JNJ denuncia al juez Torres Tasso y pide que se aparte del caso de Delia Espinoza

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

ENTRETENIMIENTO

El emotivo mensaje de Sergio

El emotivo mensaje de Sergio Baigorria tras el accidente de Thamara, hermana de Alejandra: “Dios nos acompañada”

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

DEPORTES

Alianza Lima vs Universitario: día,

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025