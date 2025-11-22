Tres libros infantiles sobre la amistad, la imaginación y la magia de lo cotidiano en la Feria Ricardo Palma

El Fondo de Cultura Económica presenta tres títulos dirigidos a los primeros lectores, centrados en historias que exploran los vínculos, la adaptación a los cambios y la capacidad de asombro ante la vida cotidiana. Los libros “Una pulga en el corazón”, “El tigre que vivió conmigo” y “El edificio” proponen diferentes experiencias de lectura que invitan a niñas, niños y familias a reflexionar sobre temas como el duelo, los afectos y la convivencia.

Una pulga en el corazón, de Ana Vera Palomino con ilustraciones de Víctor Ynami, narra la historia de Bianca, una perrita mestiza que atraviesa un cambio repentino en su entorno familiar. A través de nuevos enlaces y situaciones inesperadas, la protagonista explora las emociones que surgen ante la pérdida y el acompañamiento afectivo durante momentos difíciles.

El tigre que vivió conmigo, escrito por Gustavo Rodríguez e ilustrado por Andrea Lértora, relata la experiencia de Fernando, un niño que enfrenta una mudanza y la convivencia con su abuelo. La historia gira en torno a los cambios familiares y la aparición de nuevos amigos, y profundiza en el crecimiento emocional y el aprendizaje que nace del contacto con los demás.

El edificio, obra de Isabel Menéndez con ilustraciones de Lucía Mimbela, presenta la vida en un edificio donde diferentes vecinos comparten el mismo espacio. El relato destaca la observación de lo cotidiano y aporta una visión sobre los detalles que definen la vida comunitaria, subrayando la posibilidad de descubrir lo extraordinario en entornos habituales.

Estas publicaciones forman parte de la propuesta del Fondo de Cultura Económica para estimular la lectura entre los más pequeños, fortaleciendo una línea editorial que busca fomentar la imaginación, la sensibilidad y el desarrollo literario en las nuevas generaciones.

Fiesta literaria

La Feria del Libro Ricardo Palma inicia su 46.ª edición en el Parque Kennedy de Miraflores, desde el 21 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2025. Consolidada como un evento clave en la agenda cultural peruana, esta feria ofrece más de 150 actividades gratuitas pensadas para lectores de todas las edades. La organización está a cargo de la Cámara Peruana del Libro, en alianza con la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Cultura.

Este año, la feria busca fortalecer el vínculo con la lectura bajo el lema “La ciudad lee”. El programa incluye clubes de lectura para niños, jóvenes y adultos, presentaciones de libros, conversatorios, talleres y paneles en auditorios como el Pilar Dughi y el Antonio Cisneros. Entre los autores destacados que protagonizan estos encuentros figuran Alonso Cueto, Homer Arce, Giovanna Pollarolo, Karina Pacheco, Ricardo Sumalavia y Cecilia Bákula. A ellos se suman figuras como Alejandro Susti, José Carlos Yrigoyen, Renato Sandoval y Ezio Neyra, quienes participarán en debates y presentaciones.

Las actividades abarcan desde la presentación de obras recientes, como Valdelomar por sí mismo, de Ricardo Silva-Santisteban, hasta La heroína silenciosa, de Hugo Coya. Además, se realizarán conversatorios enfocados en salud y patrimonio, como el liderado por el Dr. José Luis Pérez-Albela y la presentación de la investigación sobre Chavín de Huántar.

La feria será también sede del IV Encuentro de Bookfluencers, dirigido a quienes generan contenidos sobre libros en plataformas digitales, con el propósito de fortalecer la comunidad lectora.

Un momento central de esta edición será el homenaje a Gaby Cevasco, escritora y defensora de los derechos de las mujeres. Su legado literario y social recibirá un reconocimiento a través de lecturas y actividades especiales. La entrada a la feria será libre, y los stands funcionarán de 11:00 a 22:00 todos los días.