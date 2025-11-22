“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Walter Ayala asegura que puede corroborar acusación de Pedro Castillo.

El exministro de Defensa del golpista expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, aseguró que la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sí pidió 2 ministerios a cambio de que el Parlamento permitiera que el Gobierno se quede hasta 2026.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Ayala aseguró que estuvo presente en el momento donde Alva Prieto habría exigido las carteras y dijo estar dispuso a contar su versión ante la Fiscalía de la Nación.

“Estuve presente y fui testigo de lo que ha denunciado el Presidente Pedro Castillo, tengo conocimiento que son muchos más los congresistas vinculados a pedidos ilícitos, estoy dispuesto a dar mi declaración ante el Ministerio Público”, manifestó el extitular de Defensa.

La supuesta exigencia

Durante su autodefensa en el juicio oral, Pedro Castillo afirmó que María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, le exigió la entrega de dos ministerios a cambio de permitirle culminar su mandato presidencial hasta 2026. Según Castillo, la congresista también habría solicitado que su gobierno no interfiriera en los intereses empresariales vinculados a su esposo.

Durante la audiencia, Castillo relató que el episodio se produjo en una visita oficial a la Ciudad Bicentenario en Ancón. El exjefe de Estado describió que, al abordar el helicóptero, Alva se sentó a su lado tras un intercambio con su equipo de seguridad y se tomó una fotografía con él. Según su testimonio, la congresista le manifestó: “Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026”. Castillo aseguró que inicialmente interpretó la petición como una broma y le respondió con una referencia a Contumazán. Sin embargo, dice, Alva insistió: “‘¿Qué Contumazán ni qué Contumazán? Yo necesito dos ministerios’”.

Expresidente asegura que la expresidenta del Congreso le exigió que "comparta el Gobierno".

El expresidente sostuvo que, al finalizar la actividad en Ancón, la entonces titular del Congreso reiteró su demanda. Castillo afirmó que, tras negarse, Alva le pidió que no afectara a los agroexportadores de Ica, sector en el que trabaja su esposo. Según su versión, la congresista le increpó: “‘Te estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar?’”. Castillo respondió que no tenía por qué compartir el gobierno, a lo que Alva replicó: “‘Tienes que compartir el gobierno. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo vas a gobernar?’”.

El exmandatario atribuyó a su negativa el hecho de que se promovieran cambios en su gabinete: “Por eso es que hicieron conmigo y pusieron a una y otra persona. Porque yo no me sometí para eso”. Finalmente, Castillo aseguró que Alva concluyó: “‘¿Sabes qué? Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido’”.

María del Carmen Alva respondió públicamente a las acusaciones a través de su cuenta en X (antes Twitter). La ex presidenta del Congreso rechazó de manera categórica la versión de Castillo y anunció acciones legales. “Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor. Ya inicié querella por difamación”, manifestó Alva en la red social.

Además, la congresista sostuvo que “jamás hubo tal conversación” y negó haber negociado o mantenido trato alguno con Castillo: “Siempre fui considerada su enemiga porque defendí la democracia desde el primer día. Su mentira es desesperación pura”, agregó.