Perú

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Walter Ayala dice estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía sobre el supuesto pedido de la expresidenta del Congreso

Guardar
Walter Ayala asegura que puede
Walter Ayala asegura que puede corroborar acusación de Pedro Castillo.

El exministro de Defensa del golpista expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, aseguró que la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, sí pidió 2 ministerios a cambio de que el Parlamento permitiera que el Gobierno se quede hasta 2026.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Ayala aseguró que estuvo presente en el momento donde Alva Prieto habría exigido las carteras y dijo estar dispuso a contar su versión ante la Fiscalía de la Nación.

“Estuve presente y fui testigo de lo que ha denunciado el Presidente Pedro Castillo, tengo conocimiento que son muchos más los congresistas vinculados a pedidos ilícitos, estoy dispuesto a dar mi declaración ante el Ministerio Público”, manifestó el extitular de Defensa.

La supuesta exigencia

Durante su autodefensa en el juicio oral, Pedro Castillo afirmó que María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso, le exigió la entrega de dos ministerios a cambio de permitirle culminar su mandato presidencial hasta 2026. Según Castillo, la congresista también habría solicitado que su gobierno no interfiriera en los intereses empresariales vinculados a su esposo.

Durante la audiencia, Castillo relató que el episodio se produjo en una visita oficial a la Ciudad Bicentenario en Ancón. El exjefe de Estado describió que, al abordar el helicóptero, Alva se sentó a su lado tras un intercambio con su equipo de seguridad y se tomó una fotografía con él. Según su testimonio, la congresista le manifestó: “Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026”. Castillo aseguró que inicialmente interpretó la petición como una broma y le respondió con una referencia a Contumazán. Sin embargo, dice, Alva insistió: “‘¿Qué Contumazán ni qué Contumazán? Yo necesito dos ministerios’”.

Expresidente asegura que la expresidenta del Congreso le exigió que "comparta el Gobierno".

El expresidente sostuvo que, al finalizar la actividad en Ancón, la entonces titular del Congreso reiteró su demanda. Castillo afirmó que, tras negarse, Alva le pidió que no afectara a los agroexportadores de Ica, sector en el que trabaja su esposo. Según su versión, la congresista le increpó: “‘Te estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar?’”. Castillo respondió que no tenía por qué compartir el gobierno, a lo que Alva replicó: “‘Tienes que compartir el gobierno. Tienes que hacerlo, si no, ¿cómo vas a gobernar?’”.

El exmandatario atribuyó a su negativa el hecho de que se promovieran cambios en su gabinete: “Por eso es que hicieron conmigo y pusieron a una y otra persona. Porque yo no me sometí para eso”. Finalmente, Castillo aseguró que Alva concluyó: “‘¿Sabes qué? Si no me vas a dar los dos ministerios, quiero que no toques a los agroexportadores de Ica, porque ahí trabaja mi marido’”.

María del Carmen Alva respondió públicamente a las acusaciones a través de su cuenta en X (antes Twitter). La ex presidenta del Congreso rechazó de manera categórica la versión de Castillo y anunció acciones legales. “Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor. Ya inicié querella por difamación”, manifestó Alva en la red social.

Además, la congresista sostuvo que “jamás hubo tal conversación” y negó haber negociado o mantenido trato alguno con Castillo: “Siempre fui considerada su enemiga porque defendí la democracia desde el primer día. Su mentira es desesperación pura”, agregó.

Temas Relacionados

Pedro CastilloWalter AyalaMaría del Carmen Alvaperu-politica

Más Noticias

Buscan que centros comerciales, restaurantes y más locales dejen usar los baños gratis

Otra bancada del Congreso busca atender la situación de la escasez de baños públicos en Lima Metropolitana. Esta vez, sancionarán si cobran por el uso de servicios higiénicos

Buscan que centros comerciales, restaurantes

San Juan de Lurigancho, el distrito con más ciudadanos, no cuenta con baños públicos, según INEI

Según los últimos datos del INEI a 2025, solo hay 107 baños públicos para los 43 distritos de la provincia de Lima. Casi solo dos por cada municipalidad

San Juan de Lurigancho, el

Frutas y verduras con pesticidas prohibidos invaden Lima y Callao: agroquímicos no se eliminan con lavado ni cocción

Un monitoreo ciudadano reveló niveles de clorpirifos y otros pesticidas hasta 4 900% por encima del límite permitido en productos de consumo diario

Frutas y verduras con pesticidas

María del Carmen Alva: “Pedro Castillo pretende manchar mi honor con una canallada”

Expresidenta del Congreso ratificó que denunciará al golpista por difamación por asegurar que exigió 2 ministerios a cambio de dejar que gobierne hasta 2026

María del Carmen Alva: “Pedro

Comisión de Educación aprueba crear una universidad intercultural en Puno y otras reformas magisteriales

La reciente decisión legislativa impulsa carreras técnicas y reconoce la diversidad cultural en la formación superior

Comisión de Educación aprueba crear
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Aragón critica a Noblecilla

Luis Aragón critica a Noblecilla por “faltarle el respeto al Parlamento” y respalda orden de detención contra Betssy Chávez

Gobernador de Tumbes pide disculpas por designar a funcionario acusado de crear empresas fantasmas

JNJ denuncia al juez Torres Tasso y pide que se aparte del caso de Delia Espinoza

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

ENTRETENIMIENTO

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo,

Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, no podrá presentarse en Europa tras rechazo de visa: “Lo odio, es injusto”

Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

El emotivo mensaje de Sergio Baigorria tras el accidente de Thamara, hermana de Alejandra: “Dios nos acompañada”

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

DEPORTES

Williams Riveros lanzó punzante comentario

Williams Riveros lanzó punzante comentario tras comparación con Carlos Galván en Universitario: “Yo tengo tres títulos”

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado de la primera final por la Liga Femenina 2025

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026