Migraciones intervino a mil extranjeros: algunos con pasaportes diplomáticos falsos pretendían salir a Europa

Migraciones intervino a mil extranjeros con pasaportes diplomáticos falsos | Canal N

El equipo especializado Punto Atenas de Migraciones, instalado en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha registrado un total de 957 extranjeros que intentaron burlar los controles migratorios peruanos. Según reportó Migraciones, fueron inadmitidos por diversos motivos, entre ellos por utilizar documentos adulterados, ya sean pasaportes diplomáticos falsos o permisos de residencia apócrifos.

El director de registro y control de Migraciones, Fernando Nuñez, explicó a Canal N que las mafias están utilizando el pasaporte peruano debido a que tiene ventajas, como no necesitar visa para ingresar al territorio Schengen, en Europa. “Entonces, hemos encontrado que hay una tendencia a querer usar documentación fraudulenta peruana para salir hacia Europa”, acotó.

Entre los casos recientes se encuentra el de Vanessa Cruz Torres, una ciudadana boliviana que fue detenida antes de abordar un vuelo con destino a Europa, portando un permiso de residencia irlandés adulterado.

El funcionario de Migraciones detalló que “principalmente, estamos encontrando ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y boliviana, porque justo coincide que ellos requieren visa para ingresar a Europa”.

Migraciones detecta a personas que intentan entrar al país con documentos falsos. Foto: Andina / Andina

Los métodos de las mafias

Las mafias dedicadas a la falsificación de documentos cobran entre 5.000 y 6.000 dólares por persona para entregar pasaportes falsos que les permitan a los migrantes salir del país. Migraciones informó que el paquete ofrecido por estas organizaciones incluye la preparación para que los extranjeros enfrenten entrevistas y así sorteen los controles migratorios en el aeropuerto.

“Es común la adulteración de la página de datos. Un pasaporte original al que le cambian la página de datos para que otra persona lo utilice. También me he encontrado otra modalidad en la que al pasaporte le están cambiando la tapa, la tapa del pasaporte, y hemos encontrado que los presentan como pasaportes oficiales o pasaportes diplomáticos, tratando de aprovechar condiciones especiales que se le brindan a esos pasaportes”, explicó el representante de Migraciones a Canal N.

Migraciones advierte que nuevo Jorge Chávez tiene menos espacio y se llena en horarios de alta demanda

Como parte de la respuesta, se puede observar que quienes son sorprendidos intentando viajar con identidades falsificadas son declarados inadmisibles y enviados de regreso a su país de origen. “Como autoridad migratoria, se le determina que no va a ser admitido el ingreso al país y con esto se le entrega a la aerolínea, que es la responsable de, en el plazo de las veinticuatro horas, retornarlo al punto de origen”, detalló el vocero.

En otros casos, los involucrados quedan detenidos para enfrentar investigación policial, ya que el uso de documentos falsos de alta seguridad constituye un delito castigado hasta con seis años de cárcel en el Perú.

Contexto en estado de emergencia

Durante el primer mes de aplicación del estado de emergencia en distritos de Lima y otras regiones, Migraciones informó la ejecución de 90 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros. Esto fue resultado de operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior.

Entre las principales causales figuran la comisión de delitos, permanencia irregular y el incumplimiento de la normativa vigente. Estas acciones buscan reforzar la seguridad ciudadana y evitar la presencia de personas que representen un riesgo para el país.