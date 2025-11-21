Perú

Migraciones intervino a mil extranjeros: algunos con pasaportes diplomáticos falsos pretendían salir a Europa

Las mafias dedicadas a la falsificación de documentos cobran entre 5.000 y 6.000 dólares por persona para entregar pasaportes falsos que les permitan a los migrantes salir del país

Guardar
Migraciones intervino a mil extranjeros con pasaportes diplomáticos falsos | Canal N

El equipo especializado Punto Atenas de Migraciones, instalado en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha registrado un total de 957 extranjeros que intentaron burlar los controles migratorios peruanos. Según reportó Migraciones, fueron inadmitidos por diversos motivos, entre ellos por utilizar documentos adulterados, ya sean pasaportes diplomáticos falsos o permisos de residencia apócrifos.

El director de registro y control de Migraciones, Fernando Nuñez, explicó a Canal N que las mafias están utilizando el pasaporte peruano debido a que tiene ventajas, como no necesitar visa para ingresar al territorio Schengen, en Europa. “Entonces, hemos encontrado que hay una tendencia a querer usar documentación fraudulenta peruana para salir hacia Europa”, acotó.

Entre los casos recientes se encuentra el de Vanessa Cruz Torres, una ciudadana boliviana que fue detenida antes de abordar un vuelo con destino a Europa, portando un permiso de residencia irlandés adulterado.

El funcionario de Migraciones detalló que “principalmente, estamos encontrando ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y boliviana, porque justo coincide que ellos requieren visa para ingresar a Europa”.

Migraciones detecta a personas que
Migraciones detecta a personas que intentan entrar al país con documentos falsos. Foto: Andina / Andina

Los métodos de las mafias

Las mafias dedicadas a la falsificación de documentos cobran entre 5.000 y 6.000 dólares por persona para entregar pasaportes falsos que les permitan a los migrantes salir del país. Migraciones informó que el paquete ofrecido por estas organizaciones incluye la preparación para que los extranjeros enfrenten entrevistas y así sorteen los controles migratorios en el aeropuerto.

“Es común la adulteración de la página de datos. Un pasaporte original al que le cambian la página de datos para que otra persona lo utilice. También me he encontrado otra modalidad en la que al pasaporte le están cambiando la tapa, la tapa del pasaporte, y hemos encontrado que los presentan como pasaportes oficiales o pasaportes diplomáticos, tratando de aprovechar condiciones especiales que se le brindan a esos pasaportes”, explicó el representante de Migraciones a Canal N.

Migraciones advierte que nuevo Jorge
Migraciones advierte que nuevo Jorge Chávez tiene menos espacio y se llena en horarios de alta demanda

Como parte de la respuesta, se puede observar que quienes son sorprendidos intentando viajar con identidades falsificadas son declarados inadmisibles y enviados de regreso a su país de origen. “Como autoridad migratoria, se le determina que no va a ser admitido el ingreso al país y con esto se le entrega a la aerolínea, que es la responsable de, en el plazo de las veinticuatro horas, retornarlo al punto de origen”, detalló el vocero.

En otros casos, los involucrados quedan detenidos para enfrentar investigación policial, ya que el uso de documentos falsos de alta seguridad constituye un delito castigado hasta con seis años de cárcel en el Perú.

Contexto en estado de emergencia

Durante el primer mes de aplicación del estado de emergencia en distritos de Lima y otras regiones, Migraciones informó la ejecución de 90 órdenes de expulsión contra ciudadanos extranjeros. Esto fue resultado de operativos en coordinación con la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior.

Entre las principales causales figuran la comisión de delitos, permanencia irregular y el incumplimiento de la normativa vigente. Estas acciones buscan reforzar la seguridad ciudadana y evitar la presencia de personas que representen un riesgo para el país.

Temas Relacionados

Aeropuerto Jorge ChávezMigracionesPasaportes falsosPunto Atenasperu-noticias

Más Noticias

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de

Indecopi impone millonarias sanciones a farmacéuticas por colusión en licitaciones estatales

En reciente resolución, la entidad impuso sanciones que ascienden a S/550 millones a destacadas farmacéuticas peruanas y a sus ejecutivos por coordinar la manipulación de licitaciones estatales durante una década

Indecopi impone millonarias sanciones a

Lima y 17 regiones enfrentarán notable incremento de la temperatura diurna hasta este lunes 24 de noviembre, advierte Senamhi

El organismo meteorológico advierte sobre un episodiode calor inusual y radiación ultravioleta elevada entre el 23 y 24 de noviembre, afectando principalmente a zonas rurales y actividades al aire libre en regiones altoandinas

Lima y 17 regiones enfrentarán

Giacomo Benavides de Zaca TV reacciona a los supuestos bots en sus trasmisiones en vivo por YouTube

Conductores de ‘Somos lo que somos’ respondieron con humor a las acusaciones de comprar bots para su programa digital.

Giacomo Benavides de Zaca TV

PNP respetará asilo político de Betssy Chávez, según comandante general Óscar Arriola

El jefe de la Policía Nacional del Perú afirmó que la institución actuará conforme a los estándares internacionales de asilo político, pese a las demandas de autoridades que exigen el ingreso de las fuerzas del orden a la Embajada de México en Lima para detener a la expremier

PNP respetará asilo político de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Giacomo Benavides de Zaca TV

Giacomo Benavides de Zaca TV reacciona a los supuestos bots en sus trasmisiones en vivo por YouTube

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Lo más visto esta semana de Netflix en Perú

Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales

DEPORTES

Se suspendió la multa de

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”