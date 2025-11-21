Perú

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede mandarte”

Los conductores del programa de streaming respondieron luego de que DateTube mostrara un cuadro que los ubica en alerta roja por presunta actividad no orgánica.

La polémica vuelve a sacudir el ambiente digital peruano. En la última emisión de 'Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre difundieron un cuadro estadístico elaborado por la plataforma DateTube, donde se observa que varios programas de YouTube en vivo presentarían “fluctuaciones sospechosas de audiencia”.

Entre los señalados figuran 'Somos Lo Que Somos’ de Zaca TV y 'La Manada’, conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe en Satélite+.

Las acusaciones generaron una ola de comentarios y cuestionamientos en redes sociales. Sin embargo, los conductores de 'La Manada’ no tardaron en pronunciarse, asegurando que no solo no compran bots, sino que también han sido víctimas de manipulación externa.

Acusaciones desde ‘Amor y Fuego’

Durante la emisión del 19 de noviembre, Rodrigo González presentó un cuadro de DateTube que catalogaba a La Manada con una bandera roja, el nivel más alto de alerta. Según la plataforma, esto respondería a “fluctuaciones sospechosas de audiencia en vivo, indicando comportamientos no orgánicos”.

El conductor explicó que DateTube funciona como un “Ibope digital”, es decir, un sistema que monitorea en tiempo real el comportamiento de la audiencia en transmisiones en vivo, detectando picos, caídas o actividades que podrían corresponder a manipulación de cifras.

La plataforma maneja una clasificación por colores:

  • Verde: comportamiento completamente orgánico.
  • Ámbar: fluctuaciones atípicas bajo revisión.
  • Rojo: actividad sospechosa o posiblemente no orgánica.

Según el cuadro mostrado al aire, La Manada aparecía marcada en rojo debido a incrementos abruptos de espectadores, algunos de ellos considerados “inexplicables” para un flujo normal de audiencia.

La respuesta de Mario, Laura y Gerardo: “Nos mandan bots para fregarnos”

Horas después de estallar la polémica, los conductores de La Manada decidieron pronunciarse en su transmisión en vivo. Lejos de mostrarse sorprendidos, afirmaron que esa actividad no era nueva para ellos.

Gerardo Pe fue el primero en reaccionar, lanzando un comentario directo: “¿Por qué nos meten bots? Porque nos cagan. Tenemos dieciséis mil… ¿de verdad hay gente tonta que gasta su dinero en eso? Ya debes estar un poco mal para mandar bots”, expresó.

El influencer aseguró que no están detrás de ninguna compra de vistas y que, por el contrario, lo que ocurre es que terceros envían bots para sabotearlos o manipular sus cifras.

En tono irónico, agregó: “Si quieren mandar algo, mejor manden efectivo. Yape, Plin, lo que quieran.”

Gerardo también reveló que el hecho de no salir el miércoles en vivo afectó su ánimo: “Ayer me bajoneé. Me agarré con todo el mundo. No almorcé, no cené. Me la baja que se metan con mi chamba”.

Laura Spoya: “Somos el streaming más likeado”

Laura Spoya intervino para subrayar que, al margen de acusaciones, la respuesta orgánica del público se mantiene sólida: “Oficialmente somos el streaming más likeado. Tenemos más like views, una cosa increíble.”

La modelo cuestionó la idea de que su contenido dependa de bots, asegurando que la interacción en el chat demuestra lo contrario: “Miren cómo corre el chat. No parece que tenemos bots.”

Mario Irivarren: “Los bots no son nuestros; cualquiera puede enviarlos”

Por su lado, Mario Irivarren complementó la explicación y detalló cómo funcionan los ataques de bots:

“Son bots bien efectivos, porque dejan likes y comentan. Claramente estos 20 mil son bots, sí. Pero no son nuestros. Cualquiera puede mandarte bots con un link. ¿Quién lo hace y por qué? No sabemos”, explicó.

El integrante de 'Esto es Guerra’ aseguró que es un problema frecuente en transmisiones en vivo, donde grupos anónimos pueden distorsionar cifras fácilmente.

¿Qué es DateTube y cómo detecta actividad sospechosa?

El informe mostrado por Amor y Fuego proviene de DateTube, una plataforma que mide audiencias digitales de transmisiones en vivo y que se ha convertido en referencia para marcas e influencers.

  • Verde: audiencia 100% orgánica, variaciones esperadas.
  • Ámbar: comportamientos atípicos que requieren monitoreo.
  • Rojo: evidencia de actividad no orgánica (bots, picos anormales, caídas repentinas).

Rodrigo González afirmó que estas alertas son tomadas en serio por la industria: “Hay mucha gente que mete 300 mil o 400 mil seguidores comprados para aparentar algo que no son. Se venden como marcas grandes con números inflados.”

Según González, las cifras manipuladas distorsionan la realidad del mercado digital, afectando a quienes sí trabajan orgánicamente: “La compra de vistas altera cómo las empresas deciden dónde invertir. Es una forma de estafa”.

La controversia ha reabierto la discusión sobre la transparencia en las plataformas digitales. Mientras La Manada insiste en que los bots son enviados por terceros para perjudicarlos, las alertas de DateTube mantienen el debate abierto.

Por ahora, la plataforma no ha emitido un comunicado oficial, pero el incidente ha desatado un intenso debate sobre la compra de vistas, la ética digital y la credibilidad de los programas en vivo.

