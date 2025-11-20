Revelan programas de YouTube en vivo que usarían bots: Zaca TV y Satélite+ entre los señalados

Revelan programas de YouTube en vivo que usan bots: entre los primeros está Zaca TV y Satélite . Willax TV: 'Amor y Fuego'.

En la edición del 19 de noviembre de 'Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre encendieron la polémica al mostrar un cuadro estadístico elaborado por la plataforma DateTube, en el que aparecen varios programas de YouTube que transmiten en vivo y que, según la data, presentarían “fluctuaciones sospechosas de audiencia”. Entre los señalados se encuentran canales conocidos como ‘Somos Lo Que Somos’ de Zaca TV y ‘La Manada’ de Satélite+.

A través de una explicación detallada, los conductores afirmaron que estas variaciones irregulares podrían indicar el uso de bots para inflar visualizaciones y atraer marcas con métricas poco reales.

DateTube alerta sobre actividad “no orgánica” en transmisiones en vivo

Según Amor y Fuego, DateTube —una herramienta que monitorea en tiempo real cifras de streams y pódcast— detectó anomalías en la audiencia de varios programas peruanos. En su cuadro de evaluación, el portal clasifica a los shows con banderas de alerta según el tipo de comportamiento que presentan.

Uno de los casos más comentados fue el programa ‘Somos Lo Que Somos’ de Giacomo Benavides, que aparece con una bandera ámbar, señal de que su transmisión muestra “fluctuaciones atípicas de espectadores, fuera del rango orgánico”, según la descripción que leyeron en vivo. Rodrigo González detalló que esto implica actividad irregular que amerita monitoreo constante.

Zaca Fest: el evento de Zaca TV que agotó entradas en tiempo récord por dos fechas

El segundo programa cuestionado fue 'La Manada’ (antes Good Time) de Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, al cual la plataforma le colocó una bandera roja, el nivel más alto de alerta.

Esa clasificación correspondería, de acuerdo con DateTube, a un “programa con fluctuaciones sospechosas de audiencia en vivo, indicando comportamientos no orgánicos”.

La Manada en canal Satélite+. Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe.

Rodrigo González: “Es una estafa para las marcas”

El conductor de Willax TV no dudó en calificar estas prácticas como una forma de engaño hacia el público y las empresas que invierten en publicidad digital.

“Es una estafa. Como las influenciadoras que tienen las cuentas infladas, que te venden números que no les corresponden”, afirmó Rodrigo, asegurando que muchos creadores inflan sus métricas de seguidores, likes o vistas para parecer más relevantes de lo que realmente son.

“Yo tengo que decir lo que mi comunidad te puede dar, el engagement real que tengo. Pero no puedes tú vender números que no te respaldan, que son inventados por tu ego y para venderte como una marca que no eres”, agregó en vivo durante su descargo.

Gigi Mitre coincidió con la gravedad del problema: “Eso es estafar. Las marcas miran las cifras y creen que están invirtiendo bien. Mucha gente compra seguidores o vistas, y deberían ser castigados, deberían cerrarles las cuentas”.

¿Qué es DateTube?: “Es como un Ibope, pero para redes”

Durante la conversación, Gigi preguntó si DateTube funcionaba como una especie de Ibope digital. Rodrigo confirmó que sí: la plataforma realiza mediciones de audiencias en vivo dentro de YouTube y otras plataformas, detectando patrones irregulares que podrían revelar prácticas fraudulentas.

DateTube clasifica a los programas con distintos colores:

Verde : comportamiento orgánico.

Ámbar : fluctuaciones atípicas que deben ser revisadas.

Rojo: actividad sospechosa o potencialmente no orgánica.

Según el cuadro mostrado, varios programas peruanos estarían siendo monitoreados por sus picos repentinos de audiencia, caídas inesperadas o aumentos bruscos que no coinciden con el comportamiento tradicional del tráfico real.

Rodrigo advirtió que, en muchos casos, la compra de vistas no solo distorsiona la percepción del éxito de un programa, sino que afecta directamente a la industria: “Hay mucha gente con poca comunidad que mete 300 mil o 400 mil seguidores comprados para aparentar tener más impacto. Inflan sus cuentas para venderse como algo que no son”.

Revelan programas de YouTube en vivo que usarían bots: Zaca TV y Satélite+ entre los señalados. Captura TV - Amor y Fuego.

¿Cómo funcionan los bots de audiencia en YouTube?

Fuentes del ámbito digital explican que la compra de audiencia en plataformas de streaming en vivo es una práctica que puede realizarse mediante:

Bots automatizados que simulan cientos o miles de viewers conectados.

Granjas de dispositivos que reproducen videos de forma masiva.

Servicios de “boosting” que venden picos de audiencia y engagement.

Estas técnicas alteran la lectura real del alcance de un canal:

Aumentan números temporalmente.

Simulan interacción mediante comentarios genéricos.

Distorsionan métricas que las marcas usan para medir retorno de inversión.

Por ello, herramientas como DateTube buscan frenar estas irregularidades mediante auditorías públicas que muestran qué programas presentan patrones anómalos.

