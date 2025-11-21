Perú

Karla Bacigalupo no logró ingresar al Top 30 del ‘Miss Universo 2025′ y queda fuera de la competencia

La candidata peruana desfiló con seguridad y entusiasmo, pero no logró avanzar en la competencia que reunió a 120 candidatas de todo el mundo.

13 latinas entre las 30 semifinalistas del Miss Universo 2025 | Telemundo TV

El sueño de traer nuevamente la corona universal al Perú tuvo un duro revés. Karla Bacigalupo, representante peruana en el ‘Miss Universo 2025’, no consiguió clasificar al esperado Top 30 durante la gala final realizada en Tailandia. Pese a su impecable pasarela y la energía con la que se presentó ante el público, la modelo quedó fuera en la primera ronda de cortes.

A continuación, el detalle de lo ocurrido en una de las noches más esperadas del certamen de belleza más importante del planeta.

La ceremonia de Miss Universo 2025 inició a las 8:00 p.m. (hora Perú) con la presentación oficial de las 120 candidatas. Todas desfilaron con un look uniforme: un conjunto plateado compuesto por top metálico y falda larga en la misma gama cromática, una propuesta moderna y futurista utilizada exclusivamente durante la apertura.

Karla Bacigalupo, Miss Perú, resaltó por su seguridad y presencia escénica. Sonriendo y con firmeza, gritó el nombre del Perú ante miles de asistentes, gesto que suele marcar la fuerza con la que cada candidata inicia la competencia.

Sin embargo, pese a su aplomo y representación, la peruana no logró avanzar al primer recorte de la noche.

Karla Bacigalupo hizo su presentación en el Miss Universo 2025.

Las candidatas clasificadas del Top 30

El jurado anunció primero a las candidatas que obtuvieron los puntajes más altos durante la preliminar. Este grupo inicial de 15 clasificadas estuvo conformado por países de fuerte tradición en concursos de belleza:

  • Miss India
  • Miss Guadalupe
  • Miss China
  • Miss Tailandia
  • Miss República Dominicana
  • Miss Brasil
  • Miss Rwanda
  • Miss Costa de Marfil
  • Miss Colombia
  • Miss Países Bajos
  • Miss Cuba
  • Miss Bangladesh
  • Miss Puerto Rico
  • Miss Japón
  • Miss USA

La ausencia de Perú en esta primera selección generó sorpresa entre los seguidores locales del certamen, especialmente considerando la buena recepción que tuvo Bacigalupo en redes sociales antes del concurso.

Posteriormente, se anunció el segundo listado de candidatas que completaron el Top 30, donde aparecieron favoritas, sorpresas y algunas representantes provenientes de nuevos territorios de participación.

Estas fueron las delegadas anunciadas:

  • Miss México
  • Miss Filipinas
  • Miss Zimbabue
  • Miss Costa Rica
  • Miss Malta
  • Miss Chile
  • Miss Canadá
  • Miss Universo Latino
  • Miss Croacia
  • Miss Venezuela
  • Miss Guatemala
  • Miss Palestina
  • Miss Nicaragua
  • Miss Francia
  • Miss Paraguay (la más votada por el público)

La representante paraguaya resultó ser la concursante más votada por el público, accediendo al Top 30 gracias al voto popular global, mecanismo que cada año permite que una candidata ingrese al grupo competitivo independiente del puntaje del jurado preliminar.

Las candidatas clasificadas del Top 30 al Miss Universo 2025’. IG

El desempeño de Karla Bacigalupo en el MU

Aunque no clasificó, Karla Bacigalupo destacó por su identidad escénica, su desenvolvimiento ante cámaras y su presencia en actividades previas al certamen. Su presentación en la apertura fue sólida, mostrando una postura confiada y estilizada.

La peruana lució un conjunto brillante que acentuaba la temática plateada de la gala, y varios clips difundidos en redes sociales mostraron la energía con la que saludó al público, generando elogios entre seguidores del Miss Perú.

Sin embargo, la competencia de este año fue especialmente intensa debido a la participación récord de 120 delegadas, lo que redujo drásticamente las posibilidades de clasificación para todas.

Karla Bacigalupo a puertas de la gran final del Miss Universo 2025.

Un certamen marcado por altos estándares y fuerte competencia

La edición 2025 del Miss Universo volvió a demostrar que la competencia se eleva año tras año. Países como India, República Dominicana, Filipinas y Venezuela llegaron con representantes que se posicionaron rápidamente como favoritas del público y la prensa especializada.

Los países africanos también tuvieron un notable desempeño, destacando Rwanda y Costa de Marfil, ambas clasificadas en el Top 30, reflejando el crecimiento del continente en este tipo de concursos internacionales.

En este contexto, varios países con tradición en el certamen quedaron fuera del listado inicial, algo que generó sorpresa entre los seguidores del Miss Universo.

Reacciones en redes: apoyo a Karla Bacigalupo

En plataformas como X, Instagram y TikTok, los usuarios peruanos expresaron su apoyo a Bacigalupo pese a su eliminación temprana. La mayoría coincidió en que la modelo dejó una imagen elegante, profesional y competitiva, destacando su carisma y disciplina durante su preparación.

Asimismo, seguidores del Miss Perú resaltaron que “el Top 30 no define el talento ni el esfuerzo de una candidata”, y enviaron mensajes de orgullo hacia la delegada nacional.

‘Miss Universo 2025′ con Karla Bacigalupo EN VIVO: Miss Perú buscará ser coronada como máxima reina de belleza en Tailandia.

