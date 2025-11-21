Perú

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

El proyecto de ley busca reconocer el entorno digital como espacio protegido frente a la discriminación y habilitaría a la Fiscalía y PNP a recibir denuncias

Guardar
El acoso digital o cyberbullying
El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Proyecto de Ley 13268, presentado por la congresista Katy Ugarte Mamani, plantea que redes sociales, plataformas digitales y servicios de difusión de contenidos accesibles en territorio peruano sean expresamente reconocidos como espacios donde pueden producirse actos de discriminación y, por tanto, sujetos a protección legal.

De acuerdo con el documento, aunque la normativa peruana contempla sanciones por actos de discriminación, no hace una referencia expresa al entorno digital. El proyecto plantea incluir este tipo de interacciones dentro del alcance de la Ley 27270, a fin de precisar si también deberían ser consideradas bajo su aplicación.

El proyecto señala que las tecnologías de la información han trasladado muchas dinámicas sociales a espacios virtuales, donde también circulan insultos, discursos de odio y descalificaciones por motivos prohibidos por la Constitución. Según la exposición de motivos, estos contenidos pueden afectar la dignidad, reputación y bienestar psicológico de personas o grupos vulnerables.

El término correcto promueve la
El término correcto promueve la dignidad, la igualdad y la no discriminación, y contribuye a eliminar estereotipos y barreras sociales. (Andina)

Qué conductas quedarían prohibidas en redes y plataformas

La propuesta establece una prohibición expresa de actos discriminatorios realizados a través de plataformas digitales. Entre las conductas sancionables se encuentran la difusión de mensajes que inciten prácticas discriminatorias, expresiones degradantes o discursos de odio, así como la promoción de exclusión o violencia contra personas o grupos protegidos por ley.

El texto define “plataforma digital” como cualquier servicio o aplicación en línea que permita crear, publicar o difundir contenido audiovisual de acceso público. Esto comprende redes sociales, servicios de streaming, páginas web y cualquier sistema accesible mediante internet dentro del país.

El acoso digital o cyberbullying
El acoso digital o cyberbullying afecta la salud mental de jóvenes, generando impacto emocional y riesgos en redes sociales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se podrían denunciar los actos discriminatorios digitales

Cualquier persona que se considere afectada podrá presentar denuncias ante el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú, sin necesidad de crear procedimientos especiales. La iniciativa también habilita a estas autoridades a actuar de oficio cuando identifiquen actos discriminatorios que constituyan delito o lesionen gravemente derechos fundamentales.

Sin embargo, la eficacia dependerá de que el Estado canalice adecuadamente estos casos dentro de sus mecanismos habituales.

Respeto a la libertad de expresión y a la creación artística

La propuesta subraya que la aplicación de la ley debe realizarse con respeto irrestricto a la libertad de expresión, así como a la creación artística y humorística. Ugarte sostiene que el objetivo no es limitar la crítica o la sátira, sino delimitar claramente cuándo una conducta cruza la línea hacia la discriminación prohibida por la legislación peruana.

Sátira, parodia y desinformación.
Sátira, parodia y desinformación. (Media Lab/UNMSM)

Según el documento, la tutela de derechos en espacios virtuales debe avanzar sin afectar garantías constitucionales, buscando un equilibrio entre libertad y protección.

En línea con políticas de Estado

Además, se afirma que la iniciativa contribuirá a la protección de la dignidad humana, la convivencia democrática y la prevención de discursos de odio en espacios digitales.

La exposición de motivos precisa que la medida se alinea con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, especialmente en lo referido a igualdad de oportunidades, fortalecimiento de la democracia y acceso a la información en un entorno digital seguro.

Discriminación en redes sociales (ACNUR)
Discriminación en redes sociales (ACNUR)

La iniciativa deberá ser evaluada en la comisión correspondiente antes de llegar al Pleno. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para reglamentar la ley y definir los procedimientos operativos para su implementación.

Temas Relacionados

peru-politicaCongreso de la RepúblicaKaty UgarteDiscrminaciónRedes SocialesFiscalíaPNPPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

La reconocida tarotista relató entre lágrimas episodios de su infancia marcados por la pobreza, el abandono de su padre y episodios de violencia, revelando detalles desconocidos que impactaron a la audiencia del programa de Beto Ortiz

Agatha Lys es la próxima

Banco Central de Reserva del Perú publicará reglamento general de pagos en diciembre

El BCRP y la SBS alistan cambios clave para modernizar el ecosistema financiero, con nuevas reglas de pagos y una hoja de ruta para impulsar el Open Finance desde diciembre

Banco Central de Reserva del

EsSalud advierte sobre patrones tempranos de violencia contra la mujer que pueden escalar a agresión física

La manipulación emocional y el control son etapas tempranas que debilitan la autonomía de las mujeres y pueden evolucionar hacia formas más graves de agresión, según especialistas

EsSalud advierte sobre patrones tempranos

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Juez Víctor Alcocer dispuso que se emita el auto de enjuiciamiento contra el expresidente por presunta colusión. El miércoles 26 se conocerá si por este mismo caso es condenado por cohecho

PJ ordena que Martín Vizcarra
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

Gobierno alista salida del jefe del INPE tras escándalos por sobornos: Premier confirma que será incluido en reorganización

ENTRETENIMIENTO

Agatha Lys es la próxima

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Lo más visto esta semana de Netflix en Perú

Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

DEPORTES

Se suspendió la multa de

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”