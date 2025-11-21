Belinda lanza poderoso mensaje contra la violencia hacia las mujeres: “No nos ataquen con tanta saña y odio en redes sociales”

(IG: @belindapop)

Belinda fue reconocida como ‘Mujer del Año 2025′ por una afamada revista internacional.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la Ciudad de México y no solo la artista recibió el galardón, también otras figuras del ámbito artístico y cultural como Cazzu, Maluma, Alberto Guerra y Diego Luna.

Captura de pantalla

Belinda dedicó su premio a las mujeres anónimas

La actriz y cantante pronunció un discurso tras recibir el galardón por parte de la Revista GQ.

“Ser reconocida como Mujer del Año es un honor que me llena de alegría y gratitud. Pero también reconozco las miles de mujeres anónimas que lo merecen tanto como yo. Mujeres que sin reflectores nos enseñan con su ejemplo lo que significa ser fuertes, valientes y resilientes”, comenzó.

La cantante subrayó la importancia del reconocimiento colectivo y la diversidad de luchas diarias que enfrentan las mujeres.

(TikTok: @aaronjandette)

“El año tiene trescientos sesenta y cinco días y quizá no podemos ser Mujer del Año todos ellos. Pero hay días en los que sí somos: cuando luchamos, cuando creamos, cuando protegemos y, sobre todo, cuando no nos rendimos”, afirmó.

El discurso de Belinda contra la violencia hacia las mujeres

En esa misma intervención, la cantante citó un fragmento del Evangelio de Mateo: “Cada día trae su propio afán”. Esto para hablar sobre los retos que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana y la necesidad de garantizar sus derechos.

(IG: @belindapop)

“¿Cuál podría ser una agenda de afanes femeninos? Que no nos ataquen con tanta saña y odio en redes sociales. Que no lancen mentiras ni calumnias en contra de nosotras con total impunidad. Que no haya ningún tipo de violencia solamente por ser mujer. Que podamos disfrutar las calles y los espacios públicos con seguridad. Que podamos vivir sin miedo, no como víctimas, sino como seres libres e independientes. Que podamos elegir nuestro destino, cualquiera que sea, sin ser juzgadas”, dijo.

Y finalizó con una reflexión: “El día que todas podamos vivir con seguridad, dignidad y libertad, todas seremos Mujeres del Año, todos los días. Y esto no es una ideología, es un estilo de vida. Muchas gracias”.

REUTERS/Stephanie Lecocq

Cabe recordar que tanto ella como Cazzu y Ángela Aguilar han sido constantemente criticadas en redes sociales por su vida amorosa, en especial, por sus respectivos vínculos amorosos con el cantante Christian Nodal.

Cazzu es reconocida como ‘Mujer del Año’

Julieta Cazzuchelli también fue reconocida como ‘Mujer del Año 2025′ en esa misma ceremonia de premiación y, al igual que Belinda, pronunció un discurso de agradecimiento a las mujeres.

“Me han pasado cosas increíbles este año, y quiero dedicárselo a todas las mujeres que se han sentido abrazadas por alguna de las cosas que pude haber dicho o hecho”, dijo notablemente conmovida.