Tilsa Lozano revela como Christian Domínguez intentó callarla por defender a Karla Tarazona: “Hiciste exactamente lo mismo”

Tilsa Lozano utilizó su espacio en La Noche Habla para responderle directamente a Christian Domínguez, quien atraviesa una nueva polémica tras solicitar garantías a favor de su hija contra Melanie Martínez.

Como se recuerda, la menor realizó un live en redes comentando temas familiares y, según la modelo, esto habría detonado que el cantante “le declare la guerra” a su expareja y a la adolescente. La modelo no dudó en recordarle episodios del pasado que, según dijo, el cumbiambero preferiría olvidar.

Todo comenzó cuando Lozano cuestionó públicamente la decisión del cantante: “¿De verdad vamos a seguir jugando a que la culpa siempre es del resto? ¿Ahora también una niña te tiene que pedir permiso para hablar?”. De inmediato, la conductora enlazó la situación con lo que calificó como un comportamiento repetitivo en Domínguez, a quien acusó de reaccionar de manera desproporcionada cuando siente que alguien lo cuestiona.

Fue entonces cuando soltó un recuerdo que dejó boquiabiertos a los presentes. Con firmeza, Tilsa dijo: “Otra cosa, señor Christian Domínguez. Yo sí me acuerdo cuando usted le sacó la vuelta a su actual pareja con la Chabela, ¿sí? Y yo defendía a Karla y dije muchas cosas de usted que son las que pensaba en ese momento y las sigo pensando y las sostengo adelante de cámaras, detrás de cámaras también”.

La exvengadora aseguró que el cantante tomó represalias directamente contra ella por haber defendido en aquel entonces a Karla Tarazona, quien era víctima de una infidelidad mediática. Para demostrarlo, relató un episodio ocurrido durante un show en Cusco: “Y usted mandó a decir en un evento en Cusco, en un aniversario, que no quería que yo lo presente y se quedó encerrado en su camerino pidiendo que me saquen amí,í porque usted no se quería subir porque no quería que yo lo presente”, señaló con ironía.

Tilsa insistió en que el comportamiento de Christian no es nuevo y que responde a un patrón donde él intenta silenciar o castigar a quienes critican su conducta. “Entonces, cada vez que yo digo como ‘opinóloga’ algo que a usted no le gusta, acúsalo con tu mamá, Kiko”, lanzó con tono sarcástico, provocando la risa del público del programa.

Christian Domínguez estaría pendiente de lo que dice Tilsa Lozano de él

La modelo continuó recordando que, en ese momento, su postura no era personal, sino parte de su papel como comentarista de espectáculos: “Porque en ese momento yo estaba defendiendo a Karla y a ti no te gustaron las cosas que yo dije. Hiciste exactamente lo mismo”, remarcó, subrayando que la actitud del cumbiambero de “castigar” a quien lo cuestiona es repetitiva.

Pero la historia no quedó allí. Lozano sorprendió aún más al revelar una anécdota ocurrida apenas días atrás, que evidencia —según ella— que Domínguez sigue pendiente de lo que dice y hace. Con humor, pero sin suavizar el golpe, contó: “Y así tú no quieres hablar conmigo, no me quieres ver, te aviso que hace dos días, hace dos días, estabas en nuestro camerino escuchando atrás de la puertita lo que nosotros estábamos hablando. Sí, mi amor. Y yo te encontré, te abrí la puerta y gritaste: ‘¡Aaah!’ Así gritaste. Te aviso”.

Usuarios llenan de elogios a Tilsa Lozano

Mientras en el set todos reaccionaban entre risas, Tilsa añadió que a pesar del incómodo momento lo trató con respeto. “Yo te saludé muy amablemente porque yo soy educada y claramente usted y yo no nos manejamos igual. Eso está más que claro”, concluyó con una mirada directa a la cámara.

El mensaje final fue contundente: Tilsa defendió el derecho de Melanie Martínez a expresarse y criticó duramente que un adulto “active la vía legal” contra una menor por simplemente dar su opinión en redes. La conductora remarcó que, lejos de enfocarse en proteger a su familia, Domínguez “quiere callar voces”, tal como —según ella— intentó hacer con ella años atrás.

La intervención de Lozano encendió las redes sociales, donde muchos aplaudieron la firmeza con la que relató hechos que, hasta hoy, no eran de conocimiento público. Para otros, la situación expone nuevamente el largo historial de conflictos públicos de Christian Domínguez, quien aún no se ha pronunciado sobre las acusaciones de la conductora.

“Por culpa de Domínguez tengo que darle la razón a Tilin”, “Mucha razón de la Tilsa”, “Ese hombre se cree con gran poder”, fueron alguno de los comentarios.

