Angie Jibaja lanza duro mensaje tras escándalo familiar que la vincula con novio de su mamá: “No puedo más con esto”

Angie Jibaja explota tras ser acusada de ‘robarle’ el novio a su madre: “No puedo más con esto”. TikTok. 'Amor y Fuego'.

La polémica alrededor de Angie Jibaja vuelve a encender las redes y los programas de espectáculos. La modelo peruana salió a pronunciarse con firmeza luego de que se difundiera una grave acusación: que se habría involucrado sentimentalmente con la pareja de su propia madre, Maggie Liza.

En un largo y emocional ‘live’ de TikTok, Jibaja negó por completo esta versión y aseguró estar cansada del constante acoso mediático: “Les pido misericordia. No puedo más con esto”.

La acusación que desató el escándalo

La controversia se originó cuando la periodista chilena Cecilia Gutiérrez aseguró en Instagram que Angie habría tenido una relación con el entonces novio de su madre. Según su versión, Jibaja habría comenzado a convivir con él y se habría alejado de Maggie Liza.

“Ella estaba en Primer Plano con un caballero, no tan mayor, pero mayor que ella, que yo pensé que era su manager. Pero después supe que era la pareja de su mamá, que al parecer ahora es su pareja, pareja de años (...) Incluso me decían que se había ido a vivir con él”, sostuvo Gutiérrez.

La declaración detonó un sinfín de especulaciones. Medios, programas de TV y redes sociales comenzaron a repetir y comentar la versión sin que la modelo se pronunciara inicialmente. Sin embargo, el silencio duró poco.

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él. Video: Amor y Fuego

Angie Jibaja rompe su silencio: “Les pido misericordia”

A través de un ‘live’ en TikTok difundido luego por el programa 'Amor y Fuego’, Angie Jibaja habló entre lágrimas. Visiblemente afectada, negó de forma rotunda haber tenido algún tipo de vínculo sentimental con la pareja de su madre.

“Por favor, les pido misericordia. Les pido de verdad que nos dejen en paz. Si ya hasta el día de hoy tengo una calificación de algo… si no estoy enferma de esto, estoy enferma de lo otro. Ahora esto. No sé hasta dónde quieren llegar”, expresó con la voz entrecortada.

La modelo también confesó sentirse al límite emocional luego de años de críticas, ataques y escándalos mediáticos.

“¿Hasta dónde quisieran que yo llegue? ¿Quieren que me ahorque en ese árbol? Porque no les niego que cuando lo miro, me imagino. Pero no, imposible. Eso quieren hacer. Yo sigo en terapia y por favor les pido que ya no hagan más comentarios”, añadió en un mensaje que encendió alertas.

Angie Jibaja lanza duro mensaje tras escándalo familiar que la vincula con novio de su mamá. IG

Angie Jibaja: “Jamás le quitaría el novio a mi madre”

Durante su transmisión, Angie fue clara y contundente: jamás tendría una relación con alguien involucrado con su madre.

“Con mi mamá, más respeto. Que los medios me dejen en paz”, dijo. También aseguró que su familia está unida y que tanto ella como Maggie Liza mantienen una buena relación, desmintiendo así cualquier conflicto interno.

La modelo enfatizó que su estabilidad mental se ha visto afectada por años de exposición pública y ataques constantes. Agradeció a sus seguidores que le brindan apoyo, y reafirmó que continuará en terapia para cuidar su salud emocional.

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él.

El comunicado oficial de Maggie Liza

Tras la difusión de las acusaciones, Maggie Liza, madre de la modelo, publicó un comunicado para desmentir de manera categórica los rumores que apuntaban a una supuesta relación entre Angie y su pareja.

“Negamos de manera absoluta y categórica dichas afirmaciones. Son falsas, maliciosas y carentes de cualquier sustento fáctico, documental o testimonial. No existe ni ha existido jamás situación alguna que se asemeje a lo señalado”, indicó.

El mensaje buscó poner fin al escándalo, pero la controversia ya estaba instalada. Aun así, la familia dejó clara su postura: se trata de una información falsa que perjudica a todos los involucrados.

Comunicado de la familia de Angie Jibaja desmintiendo rumores relacionados con la exmodelo y la pareja de su madre.

Angie Jibaja pide respeto y admite que está al límite

Antes de finalizar su transmisión, Angie aseguró que esta situación la supera emocionalmente.

“No puedo más con las redes sociales, no puedo más con nada de esto”, declaró. Además, atribuyó la “batalla” a su fe religiosa y dijo que confía en que Dios se encargará de quienes la atacan injustamente.

“Esta batalla no es mía, es de mi Dios contra las personas que se están metiendo con una de sus hijas”, expresó.

La modelo se despidió asegurando que su prioridad, ahora más que nunca, es su salud mental y su familia.

Angie Jibaja no puede ver a sus hijos

El escándalo estalló en un momento especialmente vulnerable para Angie Jibaja, quien en los últimos meses había declarado estar atravesando un proceso de rehabilitación y un renovado acercamiento a la fe. Durante su paso por el programa Primer Plano, la modelo afirmó haber dejado atrás los excesos y estar enfocada en reconstruir la relación con sus hijos. Según reveló, decidió abandonar el Perú debido a problemas personales y se mudó a Chile, donde vivía junto a su madre y la pareja de esta en Valparaíso.

El clima familiar ya venía deteriorado. Las tensiones se habían agudizado por la distancia con sus hijos y por una serie de dificultades personales que arrastraba desde hace años. En abril de 2025, su madre Maggie Liza expresó en una entrevista: “Lo más triste es que no puede visitarlos ni hablar con ellos”. También describió el estado emocional de Angie, asegurando que con frecuencia la encontraba “orando y llorando en su habitación”, un reflejo de su lucha interna y su delicado momento anímico.

La figura mediática de Angie Jibaja ha estado marcada por constantes controversias en Perú y Chile, donde su vida personal y su participación en diversos reality shows han sido tema recurrente en la prensa. En ese contexto, este nuevo escándalo familiar ha reavivado la atención pública, generando nuevas especulaciones sobre su estabilidad emocional y sobre qué rumbo tomará su futuro inmediato.

Romina Gachoy revela la difícil situación de sus hijos con Angie Jibaja: “Nos piden que ya no la vean”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme