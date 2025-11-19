Perú

Ya empezó la segunda oportunidad del retiro AFP 2025: ¿Cómo solicitarlo y qué cambia esta vez?

Son tres las oportunidades para registrar el retiro de hasta 4 UIT de tu fondo de pensiones. El primero ya acabó, el segundo estará vigente hasta miércoles 3 de diciembre y el tercero y último iniciará el 4 del mismo mes

A diferencia del primer tramo
A diferencia del primer tramo del retiro AFP 2025, esta vez a cada grupo se le asignará únicamente una fecha específica para ingresar su pedido. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El procedimiento para retirar fondos de las AFP sigue en marcha en la recta final del año, ofreciendo una oportunidad a millones de aportantes del Sistema Privado de Pensiones. Esta gestión puede completarse de manera totalmente virtual y sin costo alguno

Los afiliados que aún no han iniciado el pedido para acceder al octavo retiro de sus fondos AFP, por un monto máximo de 4 UIT o S/ 21.400, cuentan con dos ventanas más para completar el procedimiento. El primer grupo de fechas ya concluyó, mientras el segundo comienza este 19 de noviembre.

Cronograma de la segunda oportunidad para realizar el retiro AFP 2025

A diferencia de la primera tanda para le retiro AFP 2025, en esta ocasión cada grupo solo contará con un día para registrar la solicitud. A continuación, te compartimos el cronograma, según el último dígito de tu DNI:

  • Letra: 19 de noviembre
  • 0: 20 de noviembre
  • 1: 21 de noviembre
  • 2: 24 de noviembre
  • 3: 25 de noviembre
  • 4: 26 de noviembre
  • 5: 27 de noviembre
  • 6: 28 de noviembre
  • 7: 1 de diciembre
  • 8: 2 de diciembre
  • 9: 3 de diciembre
El octavo retiro AFP es
El octavo retiro AFP es de hasta S/ 21.400. Foto: envato

¿Cuándo inicia la última oportunidad para realizar el retiro AFP?

El último periodo para tramitar la solicitud del retiro de fondos de las AFP comienza el 4 de diciembre de 2025 y se extiende hasta el 18 de enero de 2026. Durante este lapso, todos los afiliados al Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sin importar el dígito final de su documento de identidad, podrán registrar su solicitud de retiro de hasta 4 UIT, en lo que se denomina la “ventana libre” del cronograma.

Este tramo final aparece como la tercera y última oportunidad de presentación del trámite, tras dos fases previas segmentadas por el dígito del DNI. Su habilitación busca garantizar que aquellos afiliados que no lograron acceder en las fechas originales puedan completar el proceso. Una vez finalizado este plazo, ya no se podrán registrar más solicitudes de retiro AFP y deberá esperarse hasta una posible novena liberación de fondos.

¿Habrá noveno retiro AFP?

Lo más cercano a un posible noveno retiro AFP es lo comentado a Exitosa por Lidia Doris hace un par de meses. La presidenta de la Asociación de Aportantes y Exaportantes de la AFP, sostuvo en ese momento que las críticas al retiro están vinculadas a los intereses de las administradoras privadas. Según afirmó, “Se les acaba el negocio y se les seguirá acabando, porque nosotros no vamos a parar hasta recuperar el último centavo. Y peor ahora, que quieren meter a nuestros hijos obligatoriamente”.

Al ser consultada sobre el rumbo del colectivo que lidera, Doris remarcó que ya avanzan en la propuesta para un noveno retiro AFP. “Nosotros vamos por el noveno retiro y el cien por ciento, de todas maneras. Eso es un hecho. Ya tenemos las coordinaciones con los congresistas”, señaló. Añadió que su propósito es garantizar que cada afiliado tenga autonomía para decidir sobre su dinero. “Nosotros no vamos a detenernos hasta recuperar lo que nos pertenece. Ese es nuestro compromiso con todos los aportantes”, subrayó.

En medio del octavo retiro
En medio del octavo retiro AFP, varias personas ya están apuntando a la novena liberación de fondos. Foto: Cuánto está el dólar

Ante los cuestionamientos que alertan sobre un eventual deterioro del sistema privado de pensiones, Doris consideró que la continuidad de las AFP debe depender de la elección ciudadana. “Las AFPs pueden seguir existiendo, nadie les impide que existan, pero que lo hagan con su propio capital. Ayer hacía una analogía con mis compañeros y les decía: no queremos destruirlas, que sigan funcionando, pero que sean atractivas para que nosotros vayamos de manera voluntaria”, indicó. Para la dirigente, la intención no es desaparecer el modelo, sino convertirlo en una opción que resulte competitiva por sí misma y no por imposición.

