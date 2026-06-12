Temperaturas en Huancayo: prepárate antes de salir de casa

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 12 de junio?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Huancayo.
Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.
Para este viernes, se estima que en Huancayo habrá un 7% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 17 centígrados y una mínima de 5°. La nubosidad será del 37% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.
PUBLICIDAD
Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se sienten 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.
En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.
El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.
El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante a lo largo del año.
El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.
El clima en Perú
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
PUBLICIDAD
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
PUBLICIDAD
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
Más Noticias
Predicción del clima: estas son las temperaturas en Iquitos
La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país
Clima: las temperaturas que predominarán este 12 de junio en Cuzco
El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Lima
El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Piura este 12 de junio
La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país
Perú: las predicciones del tiempo para Arequipa este 12 de junio
El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD