Hotel niega versión de Luigui Carbajal tras ser visto ingresando solo: “No alquilamos para pódcasts”

El nuevo informe presentado en ‘Magaly TV: La Firme’ ha puesto nuevamente en el centro de la polémica a Luigui Carbajal, luego de que el programa difundiera imágenes del cantante ingresando solo a un hotel de Lince el pasado 18 de septiembre. La situación llamó la atención no solo por lo comprometedor del escenario, sino también porque, según se ve en las imágenes, el artista no estaba acompañado de su esposa, la doctora Diana García, lo que llevó al equipo periodístico a buscar respuestas directas.

Cuando el reportero del programa lo interceptó, la primera pregunta fue directa y sin rodeos: “Entonces, ¿tú nunca has tenido un acercamiento con otras mujeres?”. Luigui, con serenidad, respondió: “Me hubiese encantado de repente antes de casarme, ¿no?”, intentando restarle peso al cuestionamiento inicial.

Fue para hacer un podcast

Sin embargo, el momento clave llegó cuando el reportero lo enfrentó con las imágenes del hotel: “Luigui, tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel en Riso, de hace poco”. La expresión del cantante cambió de inmediato, aunque intentó mantener la calma para justificar su presencia en el lugar. Según su versión, estuvo ahí por motivos de trabajo:

“Ah, fui a grabar un pódcast. Bueno, un pódcast de un amigo de Sullana… No, de Sechura, perdón, mi amigo Koki Morales, y me citó a ese lugar para poder hacer una grabación”.

Ante la sorpresa del reportero, este insistió: “¿Un pódcast en un hotel?”, a lo que el músico ratificó su respuesta y aseguró que su esposa estaba enterada. Dijo con firmeza: “No, no, entré solo… Yo grabé ese día ahí. Ella sabe que estuve grabando”.

La declaración dejó dudas, y fue entonces cuando el equipo hizo una verificación inmediata. En un giro clave de la nota, el periodista se dirigió directamente al establecimiento para preguntar si era cierto que se podían alquilar habitaciones para grabar contenido. Al consultar en recepción: “Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿aquí se alquila para hacer pódcasts?”, la respuesta fue contundente: “Para pódcasts, no, compañero… Todos son para parejas”.

Hotel desmiente que instalaciones se usen para podcast

La negativa del hotel contrastó por completo con la explicación de Luigui, generando aún más suspicacias. El reportero no pudo evitar comentar:

“Uy, solo hotel de parejas. Entonces, ¿Luigui nos ha querido ver la cara, acaso?”. La narración del reportaje remató ese momento con una frase que se hizo viral: “Pucha, hermano, estos son los casos donde se aplica la famosa frase: No aclares, que oscureces”, se escucha en el informe.

El cantante intentó sostener su versión e incluso afirmó que el episodio estaba grabado y disponible en redes: “Le puedo compartir el link sin ningún problema”. Pero cuando se le preguntó por la fecha exacta, su respuesta fue imprecisa:

“¿Cuándo habré grabado eso, hermano? No lo sé. Voy a varios pódcasts que no sé cuándo habrá sido la grabación”. Solo cuando el reportero le precisó: “Exactamente el 18 de septiembre es”, Luigui respondió: “Sí, seguramente, ¿no? Seguramente”, antes de terminar abruptamente la conversación: “Ya me voy volando, porque ya te brindé los minutos que me pediste”.

Magaly Medina: “La única que deberá pedir explicaciones es la doctora Diana García”

Al finalizar el informe, Magaly Medina ofreció su análisis con su característico tono crítico. La conductora expresó que el argumento del pódcast resultaba poco creíble considerando el tipo de local visitado: “Bien raro, ¿no? Un pódcast que se hace en un hotel para parejas. Bien raro”, ironizó. Luego añadió: “Debe ser un nuevo formato de pódcast que se está haciendo en alguno de estos hoteles al paso, ¿no?”.

Magaly también explicó que para grabar un pódcast se requiere un espacio técnico mínimo —luces, micrófonos, buena conexión—, y que nada de eso fue confirmado por el hotel consultado. Por ello, remarcó: “Lo que nos dijeron es que no es así. No alquilan para eso”.

La conductora concluyó señalando que, al margen de cualquier interpretación pública, la única persona a la que Luigui debe darle realmente explicaciones es a su esposa: “Quien tendrá que pedirle explicaciones a Luigui Carbajal es su esposa, la doctora Diana García. Es ella quien tendrá que decidir si cree o no cree en esta versión del pódcast”.

