Magaly Medina acusa a Onelia Molina de ‘negligencia’ por muerte de su perrita: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

Magaly Medina arremete contra Onelia Molina: “No es un accidente, es negligencia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La dolorosa historia de Nieve, la pequeña mascota de Onelia Molina, ha generado una fuerte ola de reacciones en televisión y redes sociales. Todo empezó cuando la exchica reality decidió contar en “Esto es Guerra” el accidente que terminó con la vida de su perrita.

Lo hizo entre lágrimas, con la voz entrecortada y visiblemente afectada por el recuerdo de lo sucedido. Sin embargo, su testimonio no solo despertó compasión, sino también críticas, especialmente de Magaly Medina, quien no dudó en llamar la situación por un nombre contundente: “negligencia”.

¿Qué pasó con la perrita de Onelia Molina?

Durante la emisión del programa, Onelia relató que la tragedia ocurrió un sábado, cuando salió a caminar y vio un perrito frente a ella. Aquella tarde, según contó, Nieve hizo algo que normalmente no hacía: cruzó la pista.

“El sábado salimos y había un perrito al frente. Ella sí suele ladrar, pero no suele irse. Y cruzó. Estuvo un ratito con el perro y empezaron a pasar los carros”, narró con tristeza. Explicó que en ese momento pensó que la situación estaba bajo control, hasta que vio que la pequeña perrita quedó indecisa entre regresar hacia ella o quedarse donde estaba.

Onelia intentó describir la confusión del momento. “Imagino que dijo: ‘No sé, mamá está allá o voy’. Y ella quiso volver a cruzar de regreso y, bueno, el carro pasó”, dijo mientras rompía en llanto. Lo que más le dolió, según expresó, fue que el vehículo no se detuvo a auxiliarla: “Yo sé que Nieve es chiquita, entonces quiero pensar que de repente no la vio y no sintió, pero nunca paró”. Su voz se quebró aún más al recordar el instante en el que corrió hacia la mascota: “Solo la vi ahí, ya no se movía”.

Tras llevarla de inmediato a un veterinario, recibió la noticia que jamás habría querido escuchar. “Me dijeron que ella no sufrió. El carro la golpeó y murió inmediatamente”, contó entre lágrimas. El dolor en su rostro reflejaba la conexión profunda que tenía con su perrita, a quien consideraba parte fundamental de su vida diaria.

Magaly Medina culpa a Onelia por accidente de su mascota: “La sacaste sin correa”

Sin embargo, este testimonio fue interpretado de otro modo por Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa a analizar lo ocurrido y a cuestionar públicamente las acciones de Onelia. Con un suspiro que marcó el inicio de un comentario firme, Magaly expresó:

“Realmente es doloroso perder a una mascota que uno ama como un miembro de su familia. Pero lo que debo decir acá es algo que sí me parece... ella sacaba a su mascota sin correa”.

La conductora fue directa al señalar que la situación narrada evidenciaba una falta grave de responsabilidad. “Si tu mascota es una perrita chiquita, es como un niño pequeño. Los niños no miden el peligro. Igual pasa con las mascotas. Nosotros somos los adultos encargados de cuidarlas”, enfatizó. Para Magaly, permitir que una mascota cruce la pista sin supervisión ni correa es un riesgo que nunca se debe asumir. “No la dejas cruzar la pista sola. Ellos no conocen el peligro. Ese accidente fue negligente”, declaró con firmeza.

En su análisis, la conductora también criticó la forma en la que Onelia asumió el incidente. “¿Para qué tanto lloriqueo y echarle la culpa al hombre que pasó? De repente ni vio al perrito. Lo que debió decir es: murió por un descuido mío”, señaló, remarcando que la pista es un espacio para vehículos y no un lugar para que una mascota se desplace libremente. “A veces las mascotas tienen la mala suerte de estar en manos de gente que no las cuida como debería”, sentenció.

