Perú

Magaly Medina acusa a Onelia Molina de ‘negligencia’ por muerte de su perrita: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

La conductora criticó duramente el testimonio de la exchica reality tras contar entre lágrimas cómo su mascota fue atropellada después de cruzar la pista sin correa

Guardar
Magaly Medina arremete contra Onelia Molina: “No es un accidente, es negligencia”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La dolorosa historia de Nieve, la pequeña mascota de Onelia Molina, ha generado una fuerte ola de reacciones en televisión y redes sociales. Todo empezó cuando la exchica reality decidió contar en “Esto es Guerra” el accidente que terminó con la vida de su perrita.

Lo hizo entre lágrimas, con la voz entrecortada y visiblemente afectada por el recuerdo de lo sucedido. Sin embargo, su testimonio no solo despertó compasión, sino también críticas, especialmente de Magaly Medina, quien no dudó en llamar la situación por un nombre contundente: “negligencia”.

Magaly Medina arremete contra Onelia
Magaly Medina arremete contra Onelia Molina: “No es un accidente, es negligencia” tras la trágica muerte de su perrita. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿Qué pasó con la perrita de Onelia Molina?

Durante la emisión del programa, Onelia relató que la tragedia ocurrió un sábado, cuando salió a caminar y vio un perrito frente a ella. Aquella tarde, según contó, Nieve hizo algo que normalmente no hacía: cruzó la pista.

El sábado salimos y había un perrito al frente. Ella sí suele ladrar, pero no suele irse. Y cruzó. Estuvo un ratito con el perro y empezaron a pasar los carros”, narró con tristeza. Explicó que en ese momento pensó que la situación estaba bajo control, hasta que vio que la pequeña perrita quedó indecisa entre regresar hacia ella o quedarse donde estaba.

Magaly Medina arremete contra Onelia
Magaly Medina arremete contra Onelia Molina: “No es un accidente, es negligencia” tras la trágica muerte de su perrita. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Onelia intentó describir la confusión del momento. “Imagino que dijo: ‘No sé, mamá está allá o voy’. Y ella quiso volver a cruzar de regreso y, bueno, el carro pasó”, dijo mientras rompía en llanto. Lo que más le dolió, según expresó, fue que el vehículo no se detuvo a auxiliarla: “Yo sé que Nieve es chiquita, entonces quiero pensar que de repente no la vio y no sintió, pero nunca paró”. Su voz se quebró aún más al recordar el instante en el que corrió hacia la mascota: “Solo la vi ahí, ya no se movía”.

Tras llevarla de inmediato a un veterinario, recibió la noticia que jamás habría querido escuchar. “Me dijeron que ella no sufrió. El carro la golpeó y murió inmediatamente”, contó entre lágrimas. El dolor en su rostro reflejaba la conexión profunda que tenía con su perrita, a quien consideraba parte fundamental de su vida diaria.

Magaly Medina arremete contra Onelia
Magaly Medina arremete contra Onelia Molina: “No es un accidente, es negligencia” tras la trágica muerte de su perrita. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina culpa a Onelia por accidente de su mascota: “La sacaste sin correa”

Sin embargo, este testimonio fue interpretado de otro modo por Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa a analizar lo ocurrido y a cuestionar públicamente las acciones de Onelia. Con un suspiro que marcó el inicio de un comentario firme, Magaly expresó:

Realmente es doloroso perder a una mascota que uno ama como un miembro de su familia. Pero lo que debo decir acá es algo que sí me parece... ella sacaba a su mascota sin correa”.

La conductora fue directa al señalar que la situación narrada evidenciaba una falta grave de responsabilidad. “Si tu mascota es una perrita chiquita, es como un niño pequeño. Los niños no miden el peligro. Igual pasa con las mascotas. Nosotros somos los adultos encargados de cuidarlas”, enfatizó. Para Magaly, permitir que una mascota cruce la pista sin supervisión ni correa es un riesgo que nunca se debe asumir. “No la dejas cruzar la pista sola. Ellos no conocen el peligro. Ese accidente fue negligente”, declaró con firmeza.

En su análisis, la conductora también criticó la forma en la que Onelia asumió el incidente. “¿Para qué tanto lloriqueo y echarle la culpa al hombre que pasó? De repente ni vio al perrito. Lo que debió decir es: murió por un descuido mío”, señaló, remarcando que la pista es un espacio para vehículos y no un lugar para que una mascota se desplace libremente. “A veces las mascotas tienen la mala suerte de estar en manos de gente que no las cuida como debería”, sentenció.

Magaly Medina arremete contra Onelia
Magaly Medina arremete contra Onelia Molina: “No es un accidente, es negligencia” tras la trágica muerte de su perrita. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Onelia MolinaMario IrivarrenMagaly MedinaMagaly Tv La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de la Kábala: todos los números ganadores del martes 18 de noviembre de 2025

Como cada martes, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los ganadores

Resultados de la Kábala: todos

Ya empezó la segunda oportunidad del retiro AFP 2025: ¿Cómo solicitarlo y qué cambia esta vez?

Son tres las oportunidades para registrar el retiro de hasta 4 UIT de tu fondo de pensiones. El primero ya acabó, el segundo estará vigente hasta miércoles 3 de diciembre y el tercero y último iniciará el 4 del mismo mes

Ya empezó la segunda oportunidad

Resultados ganadores del Gana Diario este 18 de noviembre

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario

Rutas de Lima: Corte Federal de EEUU autoriza discovery contra Brookfield para investigar origen de los fondos de la concesión

¿Revés para Rutas de Lima? La MML informó que se trata de una de las órdenes de discovery más amplias en la historia de EEUU, que permitirá citar bancos y revisar cuentas por el caso Odebrecht vs. peajes capitalinos

Rutas de Lima: Corte Federal

El caso de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez da un giro por incoherencias en las declaraciones del exproductor de Maju Mantilla

Jorge Petrozzi, abogado del aún esposo de la ex Miss Perú, expuso las inconsistencias del denunciante que han complicado el proceso

El caso de Gustavo Salcedo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gerente de Seguridad de Miraflores

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve” para el cargo

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina acusa “negligencia” en

Magaly Medina acusa “negligencia” en muerte de la perrita de Onelia Molina: “Debes decir ‘murió por un descuido mío’”

El caso de Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez da un giro por incoherencias en las declaraciones del exproductor de Maju Mantilla

Luigui Carbajal toma radical decisión tras ser ‘ampayado’ entrando a hotel sin su esposa Diana Castro

Fiorella Molinelli descarta a Cristian Cueva como candidato al Congreso y explica el motivo: “Fue solo una estrategia de campaña”

Angie Jibaja envuelta en nuevo escándalo familiar en Chile tras ser acusada de quitarle el novio a su mamá e irse a vivir con él

DEPORTES

Alianza Lima planea el regreso

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”