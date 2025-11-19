Perú

Feria “Sabores de Chancay” reunirá tradición y gastronomía para celebrar el aniversario del distrito: conoce las fechas

El distrito de Chancay festejará sus 463 años con una serie de actividades gastronómicas y culturales, que esperan recibir a más de 20 mil visitantes

Guardar
Feria “Sabores de Chancay” reunirá
Feria “Sabores de Chancay” reunirá tradición y gastronomía. Foto: Andina

El distrito de Chancay se prepara para recibir a cientos de visitantes en una feria que une tradición, cultura y gastronomía local. La feria ‘Sabores de Chancay’ brindará una experiencia singular, donde la comunidad y los turistas disfrutarán de los sabores emblemáticos de la región, con la posibilidad de conocer tanto su historia como su patrimonio cultural. Este evento se propone consolidar a Chancay como referente del turismo gastronómico en el norte de Lima.

La feria resaltará la identidad culinaria del distrito con platos como el chancho al palo y la causa chancayana de diez metros, reconocida como la preparación más larga del Perú. Además, se ofrecerán actividades recreativas, espectáculos artísticos y espacios destinados para el disfrute familiar. Este tipo de iniciativas subraya el valor de la gastronomía como motor de desarrollo cultural y económico local.

“Además de degustar el chancho al palo, los asistentes tendrán la oportunidad de probar los platos tradicionales de Chancay y presenciar la preparación de una causa chancayana de diez metros, considerada el potaje más grande del Perú”, explicó Rosa Elena Balcázar, presidenta de Ahora Huaral.

El evento es organizado por la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Huaral (Ahora Huaral) junto a la Municipalidad Distrital de Chancay y tiene como finalidad promover la cocina local, así como resaltar la historia, las tradiciones y la identidad cultural del distrito. Rosa Elena Balcázar señaló que se prevé la asistencia de aproximadamente 20.000 personas durante los tres días de actividades.

La feria tendrá lugar del
La feria tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en el Estadio Municipal de Chancay. Foto: Andina

¿Cuándo será y qué actividades habrá en la feria Sabores de Chancay?

La feria tendrá lugar del 12 al 14 de diciembre en el Estadio Municipal de Chancay. Durante estos tres días, los asistentes podrán saborear la gastronomía típica de la zona, incluyendo el tradicional chancho al palo y la causa chancayana gigante de diez metros de largo. El programa incluirá demostraciones culinarias en vivo, donde los chefs enseñarán sus técnicas en la preparación de los platos más representativos.

Entre las propuestas figuran shows artísticos, juegos para niños y zonas de recreación. Rosa Elena Balcázar destacó que habrá actividades especialmente pensadas para todo tipo de público, con el objetivo de entregar un encuentro que combine entretenimiento y aprendizaje sobre la riqueza cultural de Chancay. La feria funcionará como una plataforma de promoción para restaurantes, hoteles y emprendimientos locales, fortaleciendo la economía del distrito.

Platos emblemáticos de la feria ‘Sabores de Chancay’

Chancay sobresale por su gastronomía auténtica, que fusiona sabores tradicionales con técnicas locales transmitidas de generación en generación. Entre los platos más destacados de la feria figuran el chancho al palo, la causa chancayana gigante y otras preparaciones típicas que representan la historia y la identidad del distrito.

Autoridades de la Municipalidad Distrital
Autoridades de la Municipalidad Distrital de Chancay participan en el lanzamiento de la feria gastronómica “Sabores a Chancay”. Foto: Municipalidad Distrital de Chancay

La causa chancayana de diez metros será el atractivo principal. Reconocida como el potaje más grande del Perú, constituye un símbolo de la identidad gastronómica de Chancay y un verdadero reto culinario. Los visitantes podrán observar el proceso de elaboración y participar en degustaciones, convirtiendo la jornada en una celebración de la cultura local a través de la comida.

La feria también será una oportunidad para que pequeños productores y emprendedores gastronómicos del distrito exhiban sus productos, impulsando la diversidad culinaria y la economía local. Este tipo de eventos fortalece la gastronomía como patrimonio cultural y factor de desarrollo turístico para Chancay.

¿Por qué Chancay tiene dos aniversarios?

Chancay conmemora su aniversario en dos fechas: el 12 de febrero, que marca la creación política del distrito en 1821, cuando José de San Martín la oficializó mediante el Reglamento Provisional, y el 14 de diciembre, que recuerda la fundación española de la Villa de Arnedo en 1562.

En un momento clave para
En un momento clave para su desarrollo, Huacho fue declarada capital de Chancay, reforzando su rol como eje administrativo y cultural. (Andina)

Estas fechas permiten a la comunidad mantener viva su historia y tradiciones, además de ofrecer una oportunidad para promover actividades culturales y turísticas durante todo el año. La feria ‘Sabores de Chancay’ se integra en la celebración del aniversario español, realzando la gastronomía, la identidad y el legado histórico del distrito.

El alcalde de Chancay y autoridades locales reiteraron su compromiso con la promoción de la identidad y el desarrollo económico del distrito mediante eventos como este, que no solo celebran la comida, sino también la cultura, la historia y la creatividad de sus habitantes.

Temas Relacionados

Gastronomía Chancay Sabores de Chancayperu-noticias

Más Noticias

‘El Monstruo’ es defendido por dos abogados en Paraguay y su extradición al Perú podría darse en dos semanas, según medio

El líder de ‘Los Injertos del Cono Norte’, espera la resolución de tres solicitudes de extradición desde Lima. Con un fallo ya aprobado y los otros dos próximos a definirse, su traslado podría concretarse en una o dos semanas

‘El Monstruo’ es defendido por

Caen dos presuntos integrantes de ‘La Batería del Loco Randy’: sujetos extorsionarían a mototaxistas y comercios en Comas

La intervención permitió incautar más de ocho mil soles, once vouchers bancarios y diez celulares vinculados a la red extorsiva que operaba en Lima norte

Caen dos presuntos integrantes de

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

La participación de la excongresista en el concierto de la cantante colombiana genera polémica luego de que su espontaneidad alterara el protocolo y cambiara la experiencia para los fans seleccionados

Fan de Shakira critica a

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Los deportistas peruanos superaron sin mayores complicaciones su debut en el postergado torneo ecuatoriano, el que podría ser el último evento de ambos en la temporada

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

El presidente de la FPF rompió su silencio luego de los partidos de la ‘bicolor’ en la gira en territorio ruso y opinó sobre el trabajo de ambos directivos

Agustín Lozano llenó de elogios
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza deberá esperar para

Delia Espinoza deberá esperar para regresar a la Fiscalía: PJ admite error y reinicia plazo para acatar orden

Tomás Gálvez sostiene que desempeño de Rafael Vela y José Domingo Pérez “es para llorar”, y admite posibilidad de desactivar equipo especial

Reacciones a la ampliación del Reinfo hasta el 2027: Congresistas, Confiep, Confemin y exministro de Energía y Minas se pronuncian

Ministro de Justicia señala que no respalda al jefe del INPE y qué aún se evalúa su continuidad tras ser implicado en sobornos

López Aliaga genera desconcierto al plantear un Ministerio del ser humano y un aeropuerto en Oxapampa con ruta a Alemania

ENTRETENIMIENTO

Silvia Núñez del Arco estalla

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Fan de Shakira critica a Susy Díaz por romper protocolo y abrazar a la cantante: “Por la burrada que hizo, no caminó a su lado”

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Magaly Medina siente pena por Pamela Franco y cuestiona cambio de Christian Cueva: “¿Ha dejado de tomar, es fiel o mejor padre?"

Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

DEPORTES

Juan Pablo Varillas y Gonzalo

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Alan Cantero no se ve fuera de Alianza Lima pese a retraso en negociaciones: “Tengo muchas ganas de estar acá”

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”