Perú

Congreso salva a Betssy Chávez, asilada por México: fracasa su inhabilitación por 10 años y expediente va al archivo

La propuesta no alcanzó los votos necesarios y el expediente pasará al archivo, anunció el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: La primera
FOTO DE ARCHIVO: La primera ministra de Perú, Betssy Chavez, asiste a una rueda de prensa, en Lima, Perú, el 1 de diciembre de 2022. REUTERS/Angela Ponce

El Congreso de la República no alcanzó este miércoles los votos necesarios para aprobar la inhabilitación por 10 años de la exprimera ministra Betssy Chávez, quienes procesada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue sustentado por Jorge Montoya (Honor y Democracia) y registró solo 63 votos a favor (tres menos de los requeridos), por lo que fue remitido al archivo, según anunció Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso.

Montoya indicó que Chávez, beneficiaria de asilo político otorgado por México y a la espera del salvoconducto para viajar a ese país, fue notificada válidamente el 30 de julio de 2024 de esta sanción y se le otorgó un plazo reglamentario de cinco días para ejercer su derecho a la defensa y presentar descargos; no obstante, no cumplió con este trámite de acuerdo con el reglamento.

“Ante la ausencia de descargos, el trámite se tuvo por absuelto. Los hechos probados acreditan que la señora Chávez Chino, en su alta función como jefa de la PCM, participó en el quebrantamiento del orden constitucional, impugnando grave y reiteradamente los deberes fundamentales establecidos en la Carta Magna”, enfatizó.

El abogado Raúl Noblecilla, representante legal de la exjefa de Gabinete, señaló que Pedro Castillo y su defendida son “perseguidos políticos”, sostuvo que existe temor ante su presencia en procesos electorales y cuestionó la labor de los legisladores.

Tras conocerse la decisión, se presentaron al menos tres pedidos de reconsideración, lo que abre la posibilidad de que el resultado sea sometido nuevamente a debate.

En desarrollo.

Temas Relacionados

Betssy ChávezMéxicoCongreso de la Repúblicaperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’, con nueve ausencias, se medirá con los ‘albos’ en Sullana que también tendrá bajas importantes, como la de Raúl Ruidíaz. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ chocarán las de Puente Piedra con la misión de defender el liderato e invicto en duelo adelantado por el Mundial de Clubes 2025. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs Deportivo Soan

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026

El periodista deportivo reveló que tuvo comunicación con colegas del país ‘sureño’ y le dieron a conocer que el técnico de Universidad de Chile llegaría a la ‘blanquirroja’

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado

Conoce el pronóstico del clima de Tarapoto para Mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Conoce el pronóstico del clima

Predicción del estado del tiempo en Trujillo para mañana

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Predicción del estado del tiempo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman segunda prisión preventiva para

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

Congreso: proponen aclarar los requisitos para el nombramiento excepcional de docentes de universidades públicas

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Luigui Carbajal se defiende de ampay de Magaly Medina y alerta que lo ‘sembraron’: “Una cámara me estaba esperando”

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Jason Mraz llega a Lima: hora, lugar y venta de entradas para el concierto del cantautor estadounidense

DEPORTES

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Sporting Cristal vs Atlético Grau 2-1: goles y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

“Gustavo Álvarez tendría todo arreglado con Perú”, la revelación de Mr Peet sobre el nuevo DT de la ‘bicolor’ para el 2026

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Golazo de Cristian Benavente con sutil definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025