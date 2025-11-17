La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

Fuente: Cuarto Poder

El Congreso de la República prepara otra vez la entrega de un nuevo paquete de beneficios para su personal, incluidos los parlamentarios, por las celebraciones de Navidad, mientras en las calles se mantienen protestas antigubernamentales.

Un informe de Cuarto Poder reveló este domingo que los legisladores recibirán una tarjeta por S/ 1.900 y que los bonos de fin de año alcanzarán S/ 46.900, cifra que reaviva el debate sobre privilegios en el sector estatal.

Al sueldo mensual de S/ 15.600 se suma una gratificación equivalente, otorgada dos veces al año. A ello se añade un bono por función congresal valorizado en S/ 11.000 y la semana de representación, que aporta S/ 2.800 con el argumento de respaldar tareas en regiones.

El dominical obtuvo el documento que detalla el proceso de adquisición de tarjetas electrónicas vinculadas al aguinaldo navideño, cuya convocatoria empezó este mes. El proceso corresponde al beneficio dirigido a todo el personal parlamentario en la última Navidad de los actuales legisladores.

Los bonos de diciembre y demás beneficios alcanzarán S/46.900 por congresista

La institución proyecta mantener el valor de S/ 1.900, después de que el año pasado el monto llegó a S/ 1.852. El lote de este año comprende 4.500 unidades y demanda una erogación estimada de S/ 8.550.000.

Según la documentación revisada por la televisora, las especificaciones técnicas ocupan diez páginas y ubican el gasto dentro del Plan de Ejecución de Actividades de Bienestar Social. Las tarjetas deben tener vigencia mínima de un año desde la activación, incluir sistemas de seguridad contra adulteración, permitir compras en todo el país y ofrecer atención las 24 horas a través de teléfono y correo electrónico.

El valor de estas tarjetas aumentó de manera constante. Entre 2020 y 2021 costaron S/ 1.500; en 2022 y 2023 subieron a S/ 1.700; y en el periodo 2024-2025 llegaron a S/ 1.900.

En total, de acuerdo con el reportaje, el Parlamento ha destinado S/ 24.656.940 al pago de este concepto entre 2023 y 2025. En 2023 se entregaron 4.800 tarjetas por S/ 7.712.400 y el año pasado se distribuyeron 4.500 con un gasto de S/ 8.334.540.

Los beneficios están contemplados en el convenio colectivo con SITRACON, vigente hasta 2025; ya se instaló la comisión negociadora del próximo acuerdo

Los bonos entregados están incluidos en el convenio colectivo vigente entre el Legislativo y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), que termina este año. Una resolución del 20 de octubre, firmada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó la comisión que negociará el acuerdo para 2026-2027, lo que abre la puerta a nuevos beneficios.

Desaprobación

La última encuesta de Datum, difundida por Canal N, muestra que la aprobación del Congreso ha subido de 8% a 15%, su nivel más alto en cuatro años, mientras el rechazo baja de 88% a 79%.

El presidente interino, José Jerí, registra una aprobación nacional del 58%. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, obtiene un 23% de aprobación y una desaprobación del 49%.