Perú

La última Navidad de estos congresistas: recibirán tarjeta de S/1.900 y bonos que suman casi S/47.000

El Congreso entregará otra vez una tarjeta navideña por la que prevé gastar S/8,5 millones. Los bonos de diciembre para cada parlamentario superan los S/46,000

Guardar
Fuente: Cuarto Poder

El Congreso de la República prepara otra vez la entrega de un nuevo paquete de beneficios para su personal, incluidos los parlamentarios, por las celebraciones de Navidad, mientras en las calles se mantienen protestas antigubernamentales.

Un informe de Cuarto Poder reveló este domingo que los legisladores recibirán una tarjeta por S/ 1.900 y que los bonos de fin de año alcanzarán S/ 46.900, cifra que reaviva el debate sobre privilegios en el sector estatal.

Al sueldo mensual de S/ 15.600 se suma una gratificación equivalente, otorgada dos veces al año. A ello se añade un bono por función congresal valorizado en S/ 11.000 y la semana de representación, que aporta S/ 2.800 con el argumento de respaldar tareas en regiones.

El dominical obtuvo el documento que detalla el proceso de adquisición de tarjetas electrónicas vinculadas al aguinaldo navideño, cuya convocatoria empezó este mes. El proceso corresponde al beneficio dirigido a todo el personal parlamentario en la última Navidad de los actuales legisladores.

Los bonos de diciembre y
Los bonos de diciembre y demás beneficios alcanzarán S/46.900 por congresista

La institución proyecta mantener el valor de S/ 1.900, después de que el año pasado el monto llegó a S/ 1.852. El lote de este año comprende 4.500 unidades y demanda una erogación estimada de S/ 8.550.000.

Según la documentación revisada por la televisora, las especificaciones técnicas ocupan diez páginas y ubican el gasto dentro del Plan de Ejecución de Actividades de Bienestar Social. Las tarjetas deben tener vigencia mínima de un año desde la activación, incluir sistemas de seguridad contra adulteración, permitir compras en todo el país y ofrecer atención las 24 horas a través de teléfono y correo electrónico.

El valor de estas tarjetas aumentó de manera constante. Entre 2020 y 2021 costaron S/ 1.500; en 2022 y 2023 subieron a S/ 1.700; y en el periodo 2024-2025 llegaron a S/ 1.900.

En total, de acuerdo con el reportaje, el Parlamento ha destinado S/ 24.656.940 al pago de este concepto entre 2023 y 2025. En 2023 se entregaron 4.800 tarjetas por S/ 7.712.400 y el año pasado se distribuyeron 4.500 con un gasto de S/ 8.334.540.

Los beneficios están contemplados en
Los beneficios están contemplados en el convenio colectivo con SITRACON, vigente hasta 2025; ya se instaló la comisión negociadora del próximo acuerdo

Los bonos entregados están incluidos en el convenio colectivo vigente entre el Legislativo y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), que termina este año. Una resolución del 20 de octubre, firmada por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, oficializó la comisión que negociará el acuerdo para 2026-2027, lo que abre la puerta a nuevos beneficios.

Desaprobación

La última encuesta de Datum, difundida por Canal N, muestra que la aprobación del Congreso ha subido de 8% a 15%, su nivel más alto en cuatro años, mientras el rechazo baja de 88% a 79%.

El presidente interino, José Jerí, registra una aprobación nacional del 58%. En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, obtiene un 23% de aprobación y una desaprobación del 49%.

Temas Relacionados

Congreso de la Repúblicaperu-politicaNavidadFernando Rospigliosi

Más Noticias

La vida del tiktoker inglés en Sarita Colonia: de turista en Perú a detenido por cocaína entre internos extranjeros y condenados por delitos graves

Su estancia turística por Cusco y Lima terminó con una detención que lo llevó al pabellón. Allí convive con internos por secuestro, sicariato, robo y captación de burriers, mientras los operativos revelan armas artesanales y objetos prohibidos

La vida del tiktoker inglés

Dirincri bajo cuestionamiento: operativo policial en vivienda termina en denuncia de empresario por robo de S/500 mil y abuso de los agentes

La intervención nocturna, realizada sin presencia fiscal ni orden visible, generó reclamos vecinales y una denuncia por desaparición de más de S/500 mil. El Ministerio Público evalúa si hubo abuso de autoridad y sustracción

Dirincri bajo cuestionamiento: operativo policial

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Tras el duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético en el Callao, la señal deportiva puso fin oficialmente a su ciclo de transmisiones del campeonato local

GOLPERU dijo adiós a la

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

La primera raqueta nacional cayó en tres sets ante el experimentado Cristian Garin. La derrota lo inhibe de terminar la temporada como Top 100 en el ranking ATP y de acceder directamente al cuadro principal de Australia

Ignacio Buse promete reponerse tras

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

El órgano de control identificó que la Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior seleccionó un avión Antonov AN-74 ofrecido por una empresa de Emiratos Árabes, aunque no cumple los requisitos técnicos ni era nuevo

Contraloría confirma que el Ministerio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría confirma que el Ministerio

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Guillermo Bermejo usó comisión del Congreso para dar empleo a militantes de su partido

JEE concluye que Fernando Rospigliosi y trabajador que usó cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular incumplieron neutralidad electoral

La ‘cárcel dorada’ de Betssy Chávez: así vive sus días la expremier en lujosa residencia diplomática en San Isidro

Rafael López Aliaga señala que fue a CADE 2025 “de boleto” y pide a sus militantes buscar “conversos celestes” casa por casa

ENTRETENIMIENTO

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo

Netflix Perú: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas para ver esta noche

Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Susan Ochoa incursiona en el género tropical y lanza su videoclip ‘Mix Los Bomberos’

“Chavín de Huántar, el rescate del siglo” supera el millón de espectadores en el cine nacional

Karla Bacigalupo entre las más votadas del Miss Universo y podría llegar al top 30

DEPORTES

GOLPERU dijo adiós a la

GOLPERU dijo adiós a la Liga 1 y Jorge Kieffer dejó mensaje final: “No somos monedas de oro, no le podemos gustar a todos”

Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras la fecha 4 de la primera fase

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos

Alianza Lima vs Géminis 3-0: resumen de la victoria ‘blanquiazul’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026