Christian Domínguez tilda de ‘violenta’ a Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia: “Los males se cortan de raíz”

Lo que empezó como un comentario sobre amistades terminó con acusaciones, insinuaciones y una advertencia sobre un “chip” que nadie vio venir

Christian Domínguez revela tensiones con Karla Tarazona y ella responde con fuerte advertencia. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La mañana del 17 de noviembre, en Panamericana Televisión, se volvió especialmente tensa cuando Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron un inesperado cruce en pleno programa, justo en un contexto donde las revelaciones de Yolanda Medina sobre Pamela Franco aún estaban frescas.

Ambos asumieron, por encargo, la conducción temporal del espacio de Kurt Villavicencio ‘Metiche’, apenas horas después de la emisión del último episodio de El Valor de la Verdad, donde la líder de Alma Bella contó que el cumbiambero la vetó por haber expresado su apoyo a la exintegrante de Pura Queso, hoy pareja de Christian Cueva.

El ambiente se cargó desde el inicio. La dinámica de “Todo se filtra” llevó inevitablemente a que los conductores hablaran del papel que cumplen los amigos cuando una pareja se separa. Según ellos, las lealtades, los silencios y hasta las distancias pueden volverse un campo minado emocional, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Pamela Franco, Christian Domínguez y quienes alguna vez formaron parte de su círculo cercano, como Yolanda Medina.

Christian tomó primero la palabra para aclarar lo que, según él, se había malinterpretado. “Quizá me la voy a cruzar en un concierto, yo siempre le voy a desear lo mejor. ¿Cómo se les ocurre que voy a salir a despotricar cuando era comprensible?”, dijo con visible incomodidad. Para él, la situación no había sido más que una reacción natural de alguien que buscaba apoyar a una mujer que pasaba por un momento mediático delicado. “Es la vida de la persona, uno no puede pensar por otro”, agregó, intentando bajarle el tono al conflicto.

Karla, sin embargo, dio un giro más directo al análisis. “Uno también tiene derecho de escoger de qué lado se va. O eres neutro o quizá apoyas más a la otra persona, y contra eso ya no puedes hacer nada...”, comentó. Su frase fue el punto exacto donde la conversación, que hasta entonces mantenía un tono reflexivo, se convirtió en un intercambio más personal de lo esperado.

Fue allí cuando Christian sorprendió al público al lanzar una acusación frontal: “Tú eres muy violenta... eres muy violenta... ella es muy cuadriculada”, expresó entre risas nerviosas, pero con un dejo de molestia evidente. El comentario tomó a Karla por sorpresa, aunque no tardó en responder. “Yo le he dejado de hablar a amigos de él”, disparó, dejando entrever que, durante su relación, sí hubo límites que ella decidió trazar con las amistades del cantante.

Christian se apuró en marcar distancia. “Yo no. Son terceros que no tienen la culpa, es más, creo que ellos están en un compromiso...”, intentó justificar, evidenciando que para él no había sido necesario cortar vínculos con sus allegados durante la etapa en que ambos compartían una relación sentimental y familiar.

Pero Karla no soltó el punto: “Los males se cortan de raíz”, afirmó con firmeza, dejando claro que, para ella, establecer distancia no era un acto de violencia, sino una medida de protección emocional. Christian rechazó la idea con la misma rapidez: “Pero ellos no tienen la culpa”, insistió, sin prever lo que la conductora estaba a punto de responder.

En cuestión de segundos, el intercambio pasó de anecdótico a incómodo. “¿Quieres que te saque los mensajes? ¿Cómo no van a tener la culpa si te mensajeabas con uno de ellos para...”, dijo Karla, dejando la frase en suspenso, pero provocando un silencio tenso en el set. La insinuación dejó entrever que hubo conversaciones que ella consideraba inapropiadas y que formaron parte del deterioro de su vínculo.

Christian, visiblemente inquieto, intentó frenar la conversación antes de que escalara aún más. “No hables así... mira que voy a hablar del chip...”, advirtió. Aquella frase desató aún más especulaciones, pues dejó la sensación de que ambos guardan información sensible, recuerdos incómodos o episodios que prefieren no ventilar frente a las cámaras, aunque la confrontación en vivo ya había revelado más de lo que cualquiera de los dos parecía dispuesto a admitir.

